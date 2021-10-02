Трактор с детьми перевернулся в Одесской области, погиб один ребенок, - Нацполиция. ФОТО
В селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с детьми. В результате аварии, от полученных травм погиб 9-летний ребенок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно данным следствия, пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет находились в прицепе трактора во время его движения. После того как водитель не справился с управлением, транспорт съехал в обочину.
После аварии мужчина скрылся. Полицейские продолжают устанавливать его местонахождение.
9-летний парень погиб в карете скорой помощи от полученных травм. Другие дети не пострадали.
Топ комментарии
+11 myroslav makar
показать весь комментарий02.10.2021 17:01
+11 Михаил Титов #486854
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показать весь комментарий02.10.2021 17:10
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Иначе не будет Чкалова, Шумахера, одна серая масса. Это не про тракториста ,а про правила. Очень жаль если для тебя правила. При всем уважении.
Пэлох?