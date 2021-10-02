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Новости Фото ДТП
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Трактор с детьми перевернулся в Одесской области, погиб один ребенок, - Нацполиция. ФОТО

В селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с детьми. В результате аварии, от полученных травм погиб 9-летний ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным следствия, пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет находились в прицепе трактора во время его движения. После того как водитель не справился с управлением, транспорт съехал в обочину.

После аварии мужчина скрылся. Полицейские продолжают устанавливать его местонахождение.

9-летний парень погиб в карете скорой помощи от полученных травм. Другие дети не пострадали.

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Трактор с детьми перевернулся в Одесской области, погиб один ребенок, - Нацполиция 01
Трактор с детьми перевернулся в Одесской области, погиб один ребенок, - Нацполиция 02

дети (6493) ДТП (7673) Одесская область (3574) смерть (9223)


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Топ комментарии
+11
Перевезення пасажирів в причепі заборонено
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02.10.2021 17:01
+11
Угробил ребенка и вместо помощи сбежал.
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02.10.2021 17:07
+10
Правила безопасности писаны кровью, а не чернилами. Это я хорошо запомнил еще с юности. Спасибо добрым людям что намертво вложили это тогда в мою шальную голову.
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02.10.2021 17:10
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Правила форума Совет форумчан
Ох уж эти мальчишки... Соболезнование родным погибшего, самое страшное горе в жизни - потеря ребенка...Не дай Бог..
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02.10.2021 16:56 Ответить
Перевезення пасажирів в причепі заборонено
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02.10.2021 17:01 Ответить
Ну на мерседес еще не заработал видимо етот аграрий
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02.10.2021 17:26 Ответить
На мозги тоже. А вот на срок заработал. Как он будет родителям погибшего в глаза смотреть?
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02.10.2021 17:42 Ответить
Угробил ребенка и вместо помощи сбежал.
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02.10.2021 17:07 Ответить
Правила безопасности писаны кровью, а не чернилами. Это я хорошо запомнил еще с юности. Спасибо добрым людям что намертво вложили это тогда в мою шальную голову.
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02.10.2021 17:10 Ответить
Почему тогда всю жизнь и даже сейчас видел на поля возят колхозников в кузовах тракторов и грузовиков?
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02.10.2021 17:27 Ответить
Вопрос к "колхозникам". Я не из них и начинал с практики на производстве.
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02.10.2021 17:41 Ответить
В кузове грузовика перевозка людей разрешена.в прицепах нет.
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02.10.2021 17:59 Ответить
Богу богово, кесарю кесарево
Иначе не будет Чкалова, Шумахера, одна серая масса. Это не про тракториста ,а про правила. Очень жаль если для тебя правила. При всем уважении.
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02.10.2021 20:14 Ответить
Расскажи лично это родителям погибшего ребенка, демагог. А потом расскажешь результат, когда поправишься от травм. При всем неуважении к подобной демагогии.
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02.10.2021 20:18 Ответить
Правила действительно для тебя . Рождённый ползать летать не может. Зря я снизошёл с разговором с тобой.
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02.10.2021 21:28 Ответить
Ну так и ползи откуда вылез, пресмыкающееся. Тебя здесь никто силком не держит, дебил.
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02.10.2021 21:40 Ответить
Скотиняка втік , оскільки був п'яний 🙁
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02.10.2021 17:10 Ответить
Пьяный был, почти под 100%. В селе, в другом состоянии за руль не садятся.
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02.10.2021 17:11 Ответить
Сколько раз с таким сталкивался по селам. 2 литра "мицного" в обед - это они просто покушали.
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02.10.2021 17:15 Ответить
А я с таким сталкиваюсь постоянно в Киеве))) А у себя в селе нет... И какой из этого вывод?)
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02.10.2021 17:55 Ответить
Я не говорю о выводах. Я говорю только о том, что вижу лично сам. И вижу очень часто.
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02.10.2021 17:59 Ответить
Человек садится за руль пьяным, когда он ****нат. И нет зависимости в селе это происходит или в городе. А ты одним махом всех людей живущих в поселках/селах определил под нарушителей законов и дегенератов.
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02.10.2021 17:18 Ответить
Это да, но в селе другое восприятия алкоголя. Там кто ни грамму один день, считается уже нездоровым.
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02.10.2021 17:21 Ответить
Что за бред? Не путайте свою рашку с Украиной...
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02.10.2021 17:49 Ответить
Ну ты и придурок.
Пэлох?
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02.10.2021 18:24 Ответить
от безысходности...
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02.10.2021 17:53 Ответить
****, ну везёшь ты детей в обход любых правил безопасности и законов. Ну включи ты максимальную осторожность. Трафик там в селе неимоверный, или что, мудак ты пьяный.
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02.10.2021 17:14 Ответить
Перевозка людей в прицепе ЗАПРЕЩЕНА... Тем более в прицепе "на круге", он в любой ямке на бок переворачивается...
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02.10.2021 17:52 Ответить
Там він по любому би перекинувся. Судячи по фото то чучело навіть не догадалось просто з'їхати мордою вперед, якщо вже з дороги злетіло.
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02.10.2021 17:58 Ответить
Телега скорой помощи...
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02.10.2021 17:15 Ответить
Рідкісний ідіото-дегенерат!
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02.10.2021 17:49 Ответить
Каждый тракторист в душе Шумахер.
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02.10.2021 17:57 Ответить
Цензор,не надо замызывать название трактора.И так все знают шо это МТЗ.Которого у нас в стране быть не должно,так же как и МАЗов.
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02.10.2021 18:02 Ответить
Чому не повинно? На вот https://avtek.ua/p-belarus-3204 https://avtek.ua/p-belarus-3204

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02.10.2021 18:29 Ответить
А тому шо Лука ************!
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02.10.2021 18:34 Ответить
это надо уметь перевернуть трактор тем более иномарку..пьянь что ли
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02.10.2021 22:39 Ответить
 
 