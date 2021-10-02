Зеленский сфотографировался с Тищенко, который напал на Лероса в зале Рады. ФОТО

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко опубликовал совместную фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанную на форуме политсилы в Трускавце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу политика.

"Господин Президент!

Горжусь, что работаю в Вашей команде. Верю в Ваш курс, поддерживаю и проявляю максимальную эффективность, как Вы и требуете.

Готов и дальше работать на благо Украины и сшивать страну. Впереди еще много совместных побед", - написал Тищенко.

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Напомним, 9 сентября 2021 года "слуга народа" Николай Тищенко напал на нардепа Гео Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

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Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия обещал агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте, по его мнению. виноваты две стороны.