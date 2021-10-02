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Новости Фото
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Зеленский сфотографировался с Тищенко, который напал на Лероса в зале Рады. ФОТО

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко опубликовал совместную фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанную на форуме политсилы в Трускавце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу политика.

"Господин Президент!

Горжусь, что работаю в Вашей команде. Верю в Ваш курс, поддерживаю и проявляю максимальную эффективность, как Вы и требуете.

Готов и дальше работать на благо Украины и сшивать страну. Впереди еще много совместных побед", - написал Тищенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Трускавец - это идеологически правильное решение", - "слуга народа" Тищенко о намерении однопартийцев собраться на украинском курорте. ВИДЕО

Зеленский сфотографировался с Тищенко, который напал на Лероса в зале Рады 01

Напомним, 9 сентября 2021 года "слуга народа" Николай Тищенко напал на нардепа Гео Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

Также смотрите: "Слуги народа" детализируют план трансформации Украины, который позже будет опубликован, - Зеленский. ВИДЕО

Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия обещал агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте, по его мнению. виноваты две стороны.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+42
Надеюсь будующие сокамерники
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02.10.2021 20:46
+39
Інтернет нагадав, що сьогодні у світі відзначають День сільськогосподарських тварин. Користуючись нагодою хочу привітати партію "Слуга наріду" і особисто її де-факто керівника: зі святом вас, худобо!
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02.10.2021 20:46
+31
Кожному своє.
Гарна розмова з друзями України по обидва боки Атлантики - Куртом Волкером та Андріусом Кубіліусом. Наголосили на необхідності посилення трансатлантичної єдності та солідарності перед ********* викликами, швидшої інтеграції України з ЄС та НАТО, а також потужної політичної волі до спільної протидії російській агресії.
Радий відчувати надійне плече друзів, які щиро вболівають і підтримують Україну та її демократичний розвиток!
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02.10.2021 20:58
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два дебила ето сила
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02.10.2021 21:29 Ответить
мощный интелектуалльный тандем. IQ 120... на двоих
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02.10.2021 21:31 Ответить
пошли слухи что милованова таки утвердили на главу нбу
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02.10.2021 21:33 Ответить
Капец гривне
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02.10.2021 23:46 Ответить
Картина зветься «Блазень з катлєтой»
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02.10.2021 21:33 Ответить
На Ґ+Ґ Кулеба сповістив про яскраву промову найвеличнішого в ООН і зала була повна та в захваті від слів генія **********!
Він забув лишень додати, що в залі були тільки ті хто хотів на власні очі побачити те світове посміховисько.
Виступ Зє в ООН фото
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02.10.2021 21:38 Ответить
Та був повен зал, але повибігали, не стримавши реготу!
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03.10.2021 07:36 Ответить
Каклєта і найкоротший клоун.
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02.10.2021 21:42 Ответить
поруч з якимось малим
стоїть якась попаякуким
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02.10.2021 21:42 Ответить
Якби фотка була б з "тилу", то тоді був би схожий.
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03.10.2021 07:35 Ответить
Immorality ...
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02.10.2021 21:42 Ответить
шо у бандитів пішла струя з карлами фотографуватися?
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02.10.2021 21:48 Ответить
Ізвращенці, сер.
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03.10.2021 07:38 Ответить
два сапога пара
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02.10.2021 21:53 Ответить
Беременная лягушка с котлетой...
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02.10.2021 21:59 Ответить
Это фото следует подписать: "два дебила - это сила"
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02.10.2021 22:08 Ответить
два ублюдка...
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02.10.2021 22:14 Ответить
Тищенко зробив фото на закордонний паспорт.
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02.10.2021 22:18 Ответить
Два сапога - пара
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02.10.2021 22:39 Ответить
"Я - бультер'єр Президента": Тищенко прокоментував роботу на Закарпатті.
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02.10.2021 22:46 Ответить
Тупой и еще тупее !
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02.10.2021 22:48 Ответить
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02.10.2021 22:54 Ответить
А це ще шо за Шрек і Фіона?
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03.10.2021 07:29 Ответить
Ну ещё бы не быть довольным, что "служит" клоуну-карлику, ведь такое халявное бабло получать, это не каждому дано.
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02.10.2021 23:01 Ответить
"Впереди еще много совместных побед" Кого это Коля-Котлета вместе с Бубочкой побеждать собрались? Пока победили только здравый смысл и мораль.
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02.10.2021 23:04 Ответить
Герасім та Му-Му!!!

Противно навіть дивитися на нахабні рожи таких можновладців.
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02.10.2021 23:42 Ответить
А нахрен было выезжать на фотосессии с Киева за наши деньги. Совокуплялись бы уже на столичних пагорбах.
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03.10.2021 01:15 Ответить
А кто именно туда выехал за ваши деньги?
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03.10.2021 02:27 Ответить
А ви вірите, що вони поїхали за свої і на велосипедах? Та вони за копійку в чистому полі горобця заганяють.
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03.10.2021 07:32 Ответить
Так он фотографировался со всеми педиками Россиии Украины , вылизывал и делал и ,,делал массаж пяток языком, всем бандюкам и олигархам.
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03.10.2021 08:45 Ответить
"Яке дибало-таке й надибало",коротко українською.
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03.10.2021 10:10 Ответить
Коля Тіщенко буде дуже популярний на зоні
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03.10.2021 10:52 Ответить
"Впереди еще много совместных побед" ...а какие уже в прошлом? ...ну кроме мокасиков Лоро Пиано
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04.10.2021 13:01 Ответить
Бригада.
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04.10.2021 14:40 Ответить
Зеля вигулює свого бультерьєра на людях. Чого без намордника? Ось чого?
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04.10.2021 17:33 Ответить
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