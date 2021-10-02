Зеленский сфотографировался с Тищенко, который напал на Лероса в зале Рады. ФОТО
Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко опубликовал совместную фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанную на форуме политсилы в Трускавце.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу политика.
"Господин Президент!
Горжусь, что работаю в Вашей команде. Верю в Ваш курс, поддерживаю и проявляю максимальную эффективность, как Вы и требуете.
Готов и дальше работать на благо Украины и сшивать страну. Впереди еще много совместных побед", - написал Тищенко.
Напомним, 9 сентября 2021 года "слуга народа" Николай Тищенко напал на нардепа Гео Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.
После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.
Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.
Глава фракции "СН" Давид Арахамия обещал агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте, по его мнению. виноваты две стороны.
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Він забув лишень додати, що в залі були тільки ті хто хотів на власні очі побачити те світове посміховисько.
Виступ Зє в ООН фото
стоїть якась попаякуким
Противно навіть дивитися на нахабні рожи таких можновладців.