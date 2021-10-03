Пограничники со стрельбой задержали автомобиль контрабандистов, устроивших ДТП на Буковине. ФОТОрепортаж

На Буковине контрабандистов, которые совершили ДТП, убегая от пограничников, задерживали со стрельбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на Фейсбук Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается: "Вчера военнослужащие отдела "Красноильск" Черновицкого отряда недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и лиц, которые выгружали пакеты из него. Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов с сигаретами и на автомобиле обратились в бегство. Правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму".

"К преследованию и задержанию нарушителей присоединились военнослужащие Нацгвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения. Для остановки транспортного средства правоохранители использовали оружие. Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные скрылись. Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакетов сигарет доставлены в пограничное подразделение", - говорится в сообщении.

По данному факту проинформированы компетентные правоохранительные органы. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к указанному события.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила незаконную схему перемещения табачной продукции на территорию Украины. ФОТО









