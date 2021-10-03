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Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходит ежегодный "Марш памяти" жертв Бабьего Яра.

Как передает корреспондент  Цензор.НЕТ, несколько сот человек собрались в колонну в районе метро Лукьяновская возле кинотеатра "Киевская Русь", оттуда колонна двинулась в сторону Бабьего Яра.

В самом Бабьем Яре возле памятника "Менора" прошла минута молчания и молитва

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: "Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений". ФОТОрепортаж

Участники марша приехали из разных городов Украины - Запорожья, Миргорода, Брацлава, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Черновцов, а также из Германии.

"Марш Памяти вне политики и религии, он личное дело каждого из тех, кто считает важным сохранить память о трагедии и наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", - отмечают организаторы мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Израиля Герцог посетит Украину 5-7 октября

Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 01
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 02
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 03
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 04
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 05
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 06
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 07
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 08
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 09
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 10
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 11
Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве 12

Фото, видео - Олег Богачук

Бабий Яр (188) память (1495) Холокост (189) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+7
В Бабьем яру расстреляли не только евреев....
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03.10.2021 14:38
+6
...на російських Гранях було інтервю Йосипа Зісельса де він розказав про те чому спонсорований газпромом проєкт меморіалу в Бабиному Ярові спрямований проти України. Всім раджу почитати. Всі ці марші - частина російського проєкту дискредитації українців
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03.10.2021 16:16
+4
Возле памятника менора было православное кладбище и никого не расстреливали.
Что их тянет в это место? На Расстрелы были в двух остановках выше.
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03.10.2021 15:26
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Ау,Зеля.Ты по привычке будешь передавать привет погибшим в Бабьем Яру?**** зеленая.
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03.10.2021 14:31 Ответить
В Бабьем яру расстреляли не только евреев....
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03.10.2021 14:38 Ответить
евреи пришли, а другим особое приглашение надо?
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03.10.2021 15:00 Ответить
Возле памятника менора было православное кладбище и никого не расстреливали.
Что их тянет в это место? На Расстрелы были в двух остановках выше.
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03.10.2021 15:26 Ответить
...на російських Гранях було інтервю Йосипа Зісельса де він розказав про те чому спонсорований газпромом проєкт меморіалу в Бабиному Ярові спрямований проти України. Всім раджу почитати. Всі ці марші - частина російського проєкту дискредитації українців
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03.10.2021 16:16 Ответить
Вчора марш проти кличка сьогодні марш марш руській мір актівірувався
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03.10.2021 16:56 Ответить
Именно так. И где все эти грозные с14 и нацжены, которые топили Пороха, зато проглатывают на ура прокацапские марши
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04.10.2021 03:36 Ответить
А на марш расстрелянных в Быковне стало быть деньги не выделяли.
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03.10.2021 17:29 Ответить
Тем более никто не выделял денег на марш родственников умерших во время голодомора 1933 года. Зачем? Время такое было. опять же индустриализация. Днепрогэс и Гагарин...
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03.10.2021 17:30 Ответить
А какой Гагарин был в 33 году?
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03.10.2021 18:08 Ответить
ГАГАРІН БИЛ ВСЄХДА!
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04.10.2021 14:17 Ответить
А може завжди?
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04.10.2021 18:35 Ответить
Слухай, а давай ще й Днепрогэс под декоммунизацию пустимо, розумник
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03.10.2021 18:11 Ответить
Русскій?
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04.10.2021 14:36 Ответить
Конечно,правда из Житомирськой области, а там сам кто я, якщо ще можеш думати, чи вже нема чим ?
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04.10.2021 18:37 Ответить
Попахивает кацапскими дидами на палках.
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03.10.2021 17:38 Ответить
Олигархическая медиа-диктатура уничтожила 15 млн. населения, опустели тысячи сел, а пациентам предписано усердно упражнять мозги скорбью о расстрелянных в Бабьем яру.
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03.10.2021 18:18 Ответить
Чтобы не заподозрить эту диктатуру в нацизме и геноциде.
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03.10.2021 18:20 Ответить
Сионизм в разы хуже, кровавее и злобнее.
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03.10.2021 18:59 Ответить
Вместо явной злобы и крови они используют лукавство и фарисейство, вместо пуль Бабьего яра они используют сахарный яд гедонизма и полового раскрепощения.
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03.10.2021 21:32 Ответить
к статі а пулях...скільки куль знайшли у Бабиному Яру? чи їх теж спалили?
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04.10.2021 14:26 Ответить
А пошукати там кулі не завадило би...дізнатися, чийого вони виробництва...
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04.10.2021 18:35 Ответить
Да, и когда они уморили Голодом двенадцать миллионов украинцев, то их тоже не убили пулями, их убили неимоверно жестоко - ГОЛОДОМ!!!
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04.10.2021 19:24 Ответить
Украина , единственная страна Европы, где были убиты евреи и нет Мемориала Холокоста, но Мемориалы есть, даже, есть в далеких Канаде и США.
В Киеве трагедия в Бабьем Яру - это первое столь масштабное убийство людей, потому что они евреи.
Открыты архивы НКВД-СБУ : местные жители доносили на евреев, выдавали их немцам, а иногда и самостоятельно проводили карательные операции.
В архивах СБУ описана история , после расстрелов в Бабьем Яре жители Подола отправились искать уцелевших евреев.
Нашли 12-13 человек выкопали яму и в этой яме забили их камнями и засыпали землей. После освобождения Киева в 1943 году этих людей повесили.....

Да, большая часть украинцев понимает и принимает слова Президента Порошенко ,Холокост является "трагической страницей" в истории еврейского и украинского народов,, , поэтому ежегодно участвует в ежегодном "Марше памяти" жертв Бабьего Яра.
Такие Марши памяти проходят и в Польше, где, кстати, установлены мемориалы Холокоста.
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04.10.2021 07:31 Ответить
И в Змиевской балке Ростова есть мемориал,где уничтожили больше 30тыс.евреев?Я не знал что есть!Расскажи как местные жители искали евреев,как женщины держали детей когда им мазали губы ядом.Их тоже после войны повесили?
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04.10.2021 10:43 Ответить
В Украине открыты архивы НКВД - поэтому все известно, в России, видимо, нет - поэтому, не знаем, убивали местные жители евреев, а если убивали, неизвестно, как их наказали...
Меня Россия не интересует, от тебя узнал, что в Змиевской балке Ростова установлен Мемориал Холокоста, а в Украине такого Мемориала нет.

Увы, Украина разделилась не только на два политических лагеря: патриотического Порошенко и остальных, но и по отношению к сооружению Мемориала.
Против установки Мемориала и ежегодного "Марша памяти" жертв Бабьего Яра , выступает малая часть населения Украины, видимо, наследники полицаев, которые убивали в Бабьем Яру, патриотов Украины - 600 членов ОУН, боровшихся с нацистами.
Символично, что в Бабьем Яру стоит памятник члену ОУН, украинке Елене Телиге и еврейке , Герою Украины , Татьяне Маркус, - обе погибли в застенках Гестапо.
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04.10.2021 21:44 Ответить
Еврейские кланы, захватившие власть в Украине, уничтожили 15 млн. населения психо-социальным террором. Сколько еврейских правозащитных организаций и еврейских шахтеров упражняют себе мозги скорбью по этому поводу?
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04.10.2021 10:57 Ответить
Вот этого деятеля демографического фронта из ямы Холокоста доставали украинские солдаты из сел, которые сейчас опустели. Вот и спрашивается Зачем.
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04.10.2021 11:03 Ответить
А КОГДА БУДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ТАЙНОГО ВЛИЯНИЯ ЕВРЕЕВ НА НАРОДЫ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!???
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05.10.2021 07:54 Ответить
 
 