Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходит ежегодный "Марш памяти" жертв Бабьего Яра.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, несколько сот человек собрались в колонну в районе метро Лукьяновская возле кинотеатра "Киевская Русь", оттуда колонна двинулась в сторону Бабьего Яра.

В самом Бабьем Яре возле памятника "Менора" прошла минута молчания и молитва

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: "Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений". ФОТОрепортаж

Участники марша приехали из разных городов Украины - Запорожья, Миргорода, Брацлава, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Черновцов, а также из Германии.

"Марш Памяти вне политики и религии, он личное дело каждого из тех, кто считает важным сохранить память о трагедии и наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", - отмечают организаторы мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Израиля Герцог посетит Украину 5-7 октября

























Фото, видео - Олег Богачук