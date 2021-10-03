Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве проходит ежегодный "Марш памяти" жертв Бабьего Яра.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, несколько сот человек собрались в колонну в районе метро Лукьяновская возле кинотеатра "Киевская Русь", оттуда колонна двинулась в сторону Бабьего Яра.
В самом Бабьем Яре возле памятника "Менора" прошла минута молчания и молитва
Участники марша приехали из разных городов Украины - Запорожья, Миргорода, Брацлава, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Черновцов, а также из Германии.
"Марш Памяти вне политики и религии, он личное дело каждого из тех, кто считает важным сохранить память о трагедии и наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", - отмечают организаторы мероприятия.
Фото, видео - Олег Богачук
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Что их тянет в это место? На Расстрелы были в двух остановках выше.
В Киеве трагедия в Бабьем Яру - это первое столь масштабное убийство людей, потому что они евреи.
Открыты архивы НКВД-СБУ : местные жители доносили на евреев, выдавали их немцам, а иногда и самостоятельно проводили карательные операции.
В архивах СБУ описана история , после расстрелов в Бабьем Яре жители Подола отправились искать уцелевших евреев.
Нашли 12-13 человек выкопали яму и в этой яме забили их камнями и засыпали землей. После освобождения Киева в 1943 году этих людей повесили.....
Да, большая часть украинцев понимает и принимает слова Президента Порошенко ,Холокост является "трагической страницей" в истории еврейского и украинского народов,, , поэтому ежегодно участвует в ежегодном "Марше памяти" жертв Бабьего Яра.
Такие Марши памяти проходят и в Польше, где, кстати, установлены мемориалы Холокоста.
Меня Россия не интересует, от тебя узнал, что в Змиевской балке Ростова установлен Мемориал Холокоста, а в Украине такого Мемориала нет.
Увы, Украина разделилась не только на два политических лагеря: патриотического Порошенко и остальных, но и по отношению к сооружению Мемориала.
Против установки Мемориала и ежегодного "Марша памяти" жертв Бабьего Яра , выступает малая часть населения Украины, видимо, наследники полицаев, которые убивали в Бабьем Яру, патриотов Украины - 600 членов ОУН, боровшихся с нацистами.
Символично, что в Бабьем Яру стоит памятник члену ОУН, украинке Елене Телиге и еврейке , Герою Украины , Татьяне Маркус, - обе погибли в застенках Гестапо.