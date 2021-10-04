Около 400 тыс. грн ежемесячно "зарабатывали" двое жителей Чернигова на подделке COVID-сертификатов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Клиентам турагентства в Чернигове предлагали "приобрести" поддельные ПЦР-тесты и "Международные свидетельства о вакцинации" от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что схему организовали двое местных жителей еще в июне 2021 года.

Они предлагали "клиентам" одного из черниговских туристических агентств изготовление подделок. Люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за "справкой" об отрицательном тесте на COVID. При этом никакие анализы не проводились.

Стоимость одной справки составляла 400-500 гривен, а свидетельство о вакцинации - 1500 гривен. Ежемесячно злоумышленники в среднем изготавливали по 350 "тестов" и 150 "международных свидетельств". Таким образом, ежемесячная "прибыль" злоумышленников составляла около 400 тыс. грн.

Во время обысков в помещениях фигурантов производства обнаружены подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID и фейковые международные сертификаты.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

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