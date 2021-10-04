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Около 400 тыс. грн ежемесячно "зарабатывали" двое жителей Чернигова на подделке COVID-сертификатов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Клиентам турагентства в Чернигове предлагали "приобрести" поддельные ПЦР-тесты и "Международные свидетельства о вакцинации" от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что схему организовали двое местных жителей еще в июне 2021 года.

Они предлагали "клиентам" одного из черниговских туристических агентств изготовление подделок. Люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за "справкой" об отрицательном тесте на COVID. При этом никакие анализы не проводились.

Стоимость одной справки составляла 400-500 гривен, а свидетельство о вакцинации - 1500 гривен. Ежемесячно злоумышленники в среднем изготавливали по 350 "тестов" и 150 "международных свидетельств". Таким образом, ежемесячная "прибыль" злоумышленников составляла около 400 тыс. грн.

Во время обысков в помещениях фигурантов производства обнаружены подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID и фейковые международные сертификаты.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

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Около 400 тыс. грн ежемесячно зарабатывали двое жителей Чернигова на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 01
Около 400 тыс. грн ежемесячно зарабатывали двое жителей Чернигова на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 02
Около 400 тыс. грн ежемесячно зарабатывали двое жителей Чернигова на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 03
Около 400 тыс. грн ежемесячно зарабатывали двое жителей Чернигова на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 04
Около 400 тыс. грн ежемесячно зарабатывали двое жителей Чернигова на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 05
Около 400 тыс. грн ежемесячно зарабатывали двое жителей Чернигова на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 06

Автор: 

подделка (437) СБУ (19901) сертификат (226) Чернигов (884) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
Вот отсюда и вся статистика привитых в Украине. Как минимум их на 30% меньше, у них просто куплены сертификаты. потому что только и слышишь, там продают, тут продают.
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04.10.2021 11:42
+3
спрос рождает предложение
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04.10.2021 11:49
+2
Продавцы смерти.
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04.10.2021 11:20
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охрініти.
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04.10.2021 11:19 Ответить
Продавцы смерти.
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04.10.2021 11:20 Ответить
Народні умільці.
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04.10.2021 11:25 Ответить
А некоторые с лицензиями такуюже туфту гонят типа законно
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04.10.2021 11:28 Ответить
а классики говорили(устами оси бендера)"вся контрабанда делается в подвале на малой арнаутской!"
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04.10.2021 11:40 Ответить
Вот отсюда и вся статистика привитых в Украине. Как минимум их на 30% меньше, у них просто куплены сертификаты. потому что только и слышишь, там продают, тут продают.
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04.10.2021 11:42 Ответить
спрос рождает предложение
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04.10.2021 11:49 Ответить
это, конечно, очень плохо. но еще хуже другое - каждый месяц к ним приходило 500 человек и делали вид, что здоровы.

так кто на самом деле преступник?!
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04.10.2021 12:03 Ответить
те, кто второй год рассказывают про тысячи падающих на улицах китайцев, крематории и заваренные подъезды.
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04.10.2021 13:36 Ответить
деньги зарабатывали, а с людьми не делились
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04.10.2021 13:32 Ответить
 
 