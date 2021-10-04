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Коммунальщики Кривого Рога разворовали средства, предназначенные для закупки городского транспорта, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в Днепропетровской области, которую организовал руководитель одного из коммунальных предприятий Кривого Рога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБ Украины.

Сообщается, что чиновник в обход тендерных процедур закупил для города автобусы и троллейбусы по цене почти вдвое выше отпускной цены завода-производителя.

К этой противоправной схеме он привлек подконтрольную коммерческую структуру.

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Как установило следствие, общественный транспорт закупило не коммунальное предприятие, а фирма-посредник. Таким образом коммунальщики смогли использовать приобретенный городской транспорт на условиях лизинга.

По результатам инициированной СБУ судебно-экономической экспертизы, такая сделка нанесла городскому бюджету ущерб в размере около 7,3 млн грн.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

Коммунальщики Кривого Рога разворовали средства, предназначенные для закупки городского транспорта, - СБУ 01
Коммунальщики Кривого Рога разворовали средства, предназначенные для закупки городского транспорта, - СБУ 02
Коммунальщики Кривого Рога разворовали средства, предназначенные для закупки городского транспорта, - СБУ 03

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Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.

коррупция (8560) Кривой Рог (1403) СБУ (19901) транспорт (1758) Днепропетровская область (3953)


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Топ комментарии
+6
это просто возмутительно! как же мама Римма теперь на рынок доедет?)
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04.10.2021 12:00
+6
Тык ходили с потерпевшим віслюком в одну школу
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04.10.2021 12:00
+5
вся семейка с крысиными мордочками!
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04.10.2021 12:14
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это просто возмутительно! как же мама Римма теперь на рынок доедет?)
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04.10.2021 12:00 Ответить
По окорочка!

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04.10.2021 12:07 Ответить
вся семейка с крысиными мордочками!
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04.10.2021 12:14 Ответить
ну так.. чувствуются руки мастеров
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04.10.2021 12:00 Ответить
Тык ходили с потерпевшим віслюком в одну школу
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04.10.2021 12:00 Ответить
Наконец то начали бороться с корупцией в стране. Молодцы!
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04.10.2021 12:01 Ответить
да, а у порошенко офшоры. да, зелебобик?
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04.10.2021 12:04 Ответить
не ну а что вы хотели . одним уроженцам Кривого Рога воровать можно а они чем хуже ? кто же знал что нужно было раньше в 95-ый квартал идти
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04.10.2021 12:03 Ответить
А шо,земеле,значит, можно, а им нет? Несправедливо это,ох и не справедливо!
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04.10.2021 13:35 Ответить
Менты, ну шо вы к ним пристали? Бубочка отдал этот город Юзику на кормление, у него спросите.
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04.10.2021 12:04 Ответить
Кривий Ріг, це центр всесвіту. 😊
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04.10.2021 12:06 Ответить
И назовут его Родина-мать.
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04.10.2021 12:12 Ответить
Чи,мать його.
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11.10.2021 19:58 Ответить
Що, у Кривому Розі? Та бути такого не може, це ж рідне місто САМОГО😉
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04.10.2021 12:06 Ответить
Тю. А тело,занимающее должность президента кричало-"Я люблю тебя Кривой Рог!"))
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04.10.2021 12:07 Ответить
Молодцы конечно. Коррупционеров ловить это здорово. Но в задачах СБУ на первом месте стоит контрразведывательная деятельность. Напомните кото не будь, когда СБУ шпионов ловила? Настоящих , а не алкашей с ОРДЛО
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04.10.2021 12:08 Ответить
А как они Дерьмака поймают? Старлей не разрешит. Вот и перебиваются автобусами.
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04.10.2021 12:23 Ответить
А їх не можно,Воно з рассеї.
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11.10.2021 20:00 Ответить
А СБУ не пробовала обеспечить государственную безопасность?..
Или оклад идёт по любому - нужна доп.халтура...
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04.10.2021 12:10 Ответить
Чесно кажучи, теж не зрозумів, яким боком до цієї теми СБУ. Злодіями і хабарниками мають інші органи займатися. А то сбушники лізуть найчастіше туди, де пахне грошима. Наприклад, накривають чергову майнінг ферму. А от за відвертими сепарами нема кому дивитися.
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04.10.2021 13:12 Ответить
Госбезопасность ето канешно хорошо, но Рейндж Ровер безопасностью, к сожалению, не заправишь.
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04.10.2021 13:41 Ответить
У Юзика искали...?
Транспорт сменяли на Крузаки для слуг)
А вы лошкопеды ходите пешком...здоровей будете!
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04.10.2021 12:10 Ответить
Рубили бы конечности,как в ИЭА ,был бы полный порядок.
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04.10.2021 12:12 Ответить
Не вижу воя зебилов, как в темах про кличко.
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04.10.2021 12:27 Ответить
Чого радієте? Боротьба з корупцією кажете? Мабуть, ні. Зажрались, забули поділитись з ким потрібно, тому й постраждали. Якщо інакше - чому цією справою займались баканов і Ко?
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04.10.2021 12:32 Ответить
Городские телекАнальІ Кривого Рога массово начали "пиарить " младшего Вилкула -"Сашку -открьІвашку " шепелявого, то он на вьІшке установку лампочек контролирует, то еще хренью какой то занимается, рядом телекамер куча, вот вам и ответ кто довел до самострела рьІга -Павлова.
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04.10.2021 13:02 Ответить
Дык есть с кого брать пример в воровстве!
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04.10.2021 17:23 Ответить
Шмарклю їм не опередити,лісапедист ще не скоро наїсться.
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11.10.2021 20:02 Ответить
Буря в стакане воды. Голохвастов даст отмашку и всё затихнет...
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19.12.2021 17:29 Ответить
 
 