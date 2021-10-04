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Украина и Канада продолжат внедрять элементы подготовки ВСУ с участием инструкторов НАТО, - Наев. ФОТОрепортаж

Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев провел рабочую встречу с заместителем командующего объединенными операциями Канады генерал-майором Уильямом Симором.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

"Канадского коллегу проинформировали о текущей военной ситуации вокруг Украины, а также ознакомили с основными задачами и функциями Командования в общей системе управления Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, генерал-лейтенант Наев рассказал о направлениях дальнейшего развития Командования, основываясь на перспективах сотрудничества с партнерами Североатлантического альянса.

В ходе диалога стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, среди которых - сотрудничество с представителями тренировочной миссии Вооруженных сил Канады в рамках операции "UNIFIER" и продолжение консультативно-совещательной помощи для приобретения полных возможностей Командования объединенных сил ВСУ.

"Надеюсь, что мы продолжим обмен опытом, наращивая и внедряя новые элементы подготовки военнослужащих нашего Командование с участием канадских инструкторов", - отметил Наев.

Кроме того, командующий ОС ВСУ отметил положительные сдвиги, которые произошли в командовании при приобретении оперативной совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.

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Украина и Канада продолжат внедрять элементы подготовки ВСУ с участием инструкторов НАТО, - Наев 01
Украина и Канада продолжат внедрять элементы подготовки ВСУ с участием инструкторов НАТО, - Наев 02
Украина и Канада продолжат внедрять элементы подготовки ВСУ с участием инструкторов НАТО, - Наев 03

Автор: 

Канада (2085) ВСУ (6603) Наев Сергей (347)


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А де набули бойового досвіду канадські інструктори, якщо не секрет? Що вони можуть навчити українських військових?
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04.10.2021 12:43 Ответить
Совсем плохо с головой? Ирак, Югославия, Афганистан и ещё в куче других конфликтов
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04.10.2021 12:51 Ответить
с головой все ОК , имел ввиду , что одни поражения Ирак, Сирия , Афган .... , К тому , что воины Украины должны учить инших инструкторов , а не наоборот .
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04.10.2021 13:22 Ответить
Особливо в підготовці афганської армії натовські інструктори відзначились...
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04.10.2021 14:55 Ответить
кто виноват что афганская армия оказалась трусами и просто не захотела воевать с талибами и переходила на их сторону?
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04.10.2021 16:00 Ответить
Бо були впевнені, що НЕ зможуть протистояти талібам. Рівень підготовки заслабкий...
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04.10.2021 18:35 Ответить
Где там были поражения? точно с головой не ОК
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04.10.2021 15:58 Ответить
ОК ! а где там Победы - Сирия , Афган , Ливия и Ирак ?
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04.10.2021 18:31 Ответить
 
 