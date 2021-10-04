Украина и Канада продолжат внедрять элементы подготовки ВСУ с участием инструкторов НАТО, - Наев. ФОТОрепортаж

Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев провел рабочую встречу с заместителем командующего объединенными операциями Канады генерал-майором Уильямом Симором.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

"Канадского коллегу проинформировали о текущей военной ситуации вокруг Украины, а также ознакомили с основными задачами и функциями Командования в общей системе управления Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, генерал-лейтенант Наев рассказал о направлениях дальнейшего развития Командования, основываясь на перспективах сотрудничества с партнерами Североатлантического альянса.

В ходе диалога стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, среди которых - сотрудничество с представителями тренировочной миссии Вооруженных сил Канады в рамках операции "UNIFIER" и продолжение консультативно-совещательной помощи для приобретения полных возможностей Командования объединенных сил ВСУ.

"Надеюсь, что мы продолжим обмен опытом, наращивая и внедряя новые элементы подготовки военнослужащих нашего Командование с участием канадских инструкторов", - отметил Наев.

Кроме того, командующий ОС ВСУ отметил положительные сдвиги, которые произошли в командовании при приобретении оперативной совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.

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