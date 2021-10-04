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Премьера авангардной оперы "Вышиваный. Король Украины" состоялась в Харькове. ФОТОрепортаж

С аншлагом состоялась в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им Лысенко, известном как ВОСТОК ОПЕРА, премьера авангардной оперы "Вышиваный. Король Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это первая такая опера на историческом материале в Украине за последние 30 лет. Три года работали над постановкой известные деятели культуры из Харькова, Киева, Ивано-Франковска, Львова, солисты-вокалисты, начиная от талантливого исполнителя главной роли Владимира Козлова, симфонический оркестр, мастера декораций и художники по костюмам - и вот мы выносим наш труд на суд зрителей, и рады, что они воспринимают его так, как нам думалось", - сказала в антракте продюсер проекта, руководитель "Центра украинских инициатив" (Вена) Александра Саенко.

Автор либретто Сергей Жадан напомнил, что Василий Вышиваный, по рождению - эрцгерцог Вильгельм Габсбург-Лотарингский - 30 лет разными способами добивался объединения украинских земель как автономного Княжества под габсбургским протекторатом.

"Да, он допускал ошибки, но до смерти не изменял мечте об объединении Украины и искал способы ее воплощения. Такие биографии, как у Вышиваного, неплохо бы привлекали подростков к изучению истории. Здесь есть все - любовь, интриги, деньги, большая политика, войны, религия, проблемы с родителями", - сказал Жадан.

Композитор Алла Загайкевич, впервые соединила классический симфонический оркестр с электроникой, гордится не только музыкой, но и найденным ею, как она говорит, особым тембром голоса для каждого действующего лица: "Это как в театре Брехта!", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая опера в Харькове о создателе Украинских сичовых стрильцив эрцгерцоге Вышиваном, слова Жадана: 17 миллионов и 4 года работы. ВИДЕО

Премьера авангардной оперы Вышиваный. Король Украины состоялась в Харькове 01
Премьера авангардной оперы Вышиваный. Король Украины состоялась в Харькове 02
Премьера авангардной оперы Вышиваный. Король Украины состоялась в Харькове 03
Премьера авангардной оперы Вышиваный. Король Украины состоялась в Харькове 04
Премьера авангардной оперы Вышиваный. Король Украины состоялась в Харькове 05
Премьера авангардной оперы Вышиваный. Король Украины состоялась в Харькове 06
Премьера авангардной оперы Вышиваный. Король Украины состоялась в Харькове 07
Премьера авангардной оперы Вышиваный. Король Украины состоялась в Харькове 08

В опере задействованы около 200 артистов, для них приготовили более 300 костюмов. Главная декорация - трехъярусная "вертепная" алюминиевая конструкция с пандусом весом 5 тонн, на которой одновременно может находиться более 60 человек.

Стоимость постановки, по словам генерального директора ВОСТОК ОПЕРА Олега Орищенко, превышает 17 млн ​​грн. "Это самая дорогая и, надеемся, самая лучшая современная опера в Украине", - сказал он.

Среди зрителей премьеры - представители дипломатических ведомств Украины, Германии и Австрии, известные деятели образования, культуры, спорта, представители власти Харькова и области.

Автор: 

Харьков (7503) Жадан Сергей (80) опера (64)


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Вышиванный хотел под австрийским протекторатом Украину собрать, Сталин - под советским. Выиграл грузин.
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04.10.2021 13:05 Ответить
навіщо нам королі, вожді і всілякі сильні особистості. вже доведено що одна голова добре, а багато набагато краще. демократія - ось наш шлях
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04.10.2021 13:25 Ответить
Молодцы, что сделали современное произведение по историческим событиям Украины
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04.10.2021 13:52 Ответить
 
 