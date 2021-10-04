Премьера авангардной оперы "Вышиваный. Король Украины" состоялась в Харькове. ФОТОрепортаж

С аншлагом состоялась в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им Лысенко, известном как ВОСТОК ОПЕРА, премьера авангардной оперы "Вышиваный. Король Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это первая такая опера на историческом материале в Украине за последние 30 лет. Три года работали над постановкой известные деятели культуры из Харькова, Киева, Ивано-Франковска, Львова, солисты-вокалисты, начиная от талантливого исполнителя главной роли Владимира Козлова, симфонический оркестр, мастера декораций и художники по костюмам - и вот мы выносим наш труд на суд зрителей, и рады, что они воспринимают его так, как нам думалось", - сказала в антракте продюсер проекта, руководитель "Центра украинских инициатив" (Вена) Александра Саенко.

Автор либретто Сергей Жадан напомнил, что Василий Вышиваный, по рождению - эрцгерцог Вильгельм Габсбург-Лотарингский - 30 лет разными способами добивался объединения украинских земель как автономного Княжества под габсбургским протекторатом.

"Да, он допускал ошибки, но до смерти не изменял мечте об объединении Украины и искал способы ее воплощения. Такие биографии, как у Вышиваного, неплохо бы привлекали подростков к изучению истории. Здесь есть все - любовь, интриги, деньги, большая политика, войны, религия, проблемы с родителями", - сказал Жадан.

Композитор Алла Загайкевич, впервые соединила классический симфонический оркестр с электроникой, гордится не только музыкой, но и найденным ею, как она говорит, особым тембром голоса для каждого действующего лица: "Это как в театре Брехта!", - подчеркнула она.

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В опере задействованы около 200 артистов, для них приготовили более 300 костюмов. Главная декорация - трехъярусная "вертепная" алюминиевая конструкция с пандусом весом 5 тонн, на которой одновременно может находиться более 60 человек.

Стоимость постановки, по словам генерального директора ВОСТОК ОПЕРА Олега Орищенко, превышает 17 млн ​​грн. "Это самая дорогая и, надеемся, самая лучшая современная опера в Украине", - сказал он.

Среди зрителей премьеры - представители дипломатических ведомств Украины, Германии и Австрии, известные деятели образования, культуры, спорта, представители власти Харькова и области.