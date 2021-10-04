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8-километровый участок дороги Т-16-18 полностью отремонтировали на Одесчине, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На 8-км участке дороги укрепили обочины, усилили основу и положили два слоя нового асфальтобетона.

Как передает Цензор.НЕТ, Служба автомобильных дорог в Одесской области опубликовала видео, на котором видно состояние дороги до и после ремонта.

"Еще в начале 2021 года 8 километров автодороги вблизи города Раздельная напоминали "марсианский" пейзаж. Покрытие дороги кое-где полностью утратило несущую способность. Это был наиболее разрушенный участок дороги Т-16-18/Р-33/Раздельная - Еремеевка/М-05/", - говорится в сообщении.

В рамках президентской программы "Большая стройка" на участке укрепили обочины шириной 1,5 м с помощью щебеночно-песчаной смеси, усилили основу и положили два слоя нового асфальтобетона, нанесли новую дорожную разметку холодным пластиком и установили новые дорожные знаки.

Всего в области до конца года по президентской программе восстановят 174 км дорог государственного значения.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, в этом году по программе "Большая стройка" будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 мостов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реконструкция трассы М-30 от Рогатина до Львовщины стартовала в Ивано-Франковской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

8-километровый участок дороги Т-16-18 полностью отремонтировали на Одесчине, - Укравтодор 01
8-километровый участок дороги Т-16-18 полностью отремонтировали на Одесчине, - Укравтодор 02
8-километровый участок дороги Т-16-18 полностью отремонтировали на Одесчине, - Укравтодор 03

Автор: 

дороги (2512) Одесская область (3574) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+11
зебил, дороги строятся за счет местного бюджета, который получает деньги по реформе Порошенко о децентрализации))
а зеленский - тупо ссытки тебе в рот, попутно деребаня бюджет и выводя деньги в офшоры
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04.10.2021 13:49
+6
дороги почали строїти при пороху. ти бачиш лише продовження початого. ну да Порох не ліпив таблички про велике будівництво лохам на радість.
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04.10.2021 14:12
+4
Молодцы! Зеленский строит Европу в Украине и делает украинское экономическое чудо
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04.10.2021 13:44
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Молодцы! Зеленский строит Европу в Украине и делает украинское экономическое чудо
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04.10.2021 13:44 Ответить
зебил, дороги строятся за счет местного бюджета, который получает деньги по реформе Порошенко о децентрализации))
а зеленский - тупо ссытки тебе в рот, попутно деребаня бюджет и выводя деньги в офшоры
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04.10.2021 13:49 Ответить
Вообще то я верю тому что сам вижу.Вижу когда начали дороги строить и видел когда не строили.
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04.10.2021 13:58 Ответить
дороги почали строїти при пороху. ти бачиш лише продовження початого. ну да Порох не ліпив таблички про велике будівництво лохам на радість.
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04.10.2021 14:12 Ответить
Если хочешь общаться, убери из лексикона оскорбления. Ты не воспринимаешься, нет желания дискутировать с дерьмом, которое даже себя не уважает.
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04.10.2021 15:16 Ответить
ти чо совкова вчилка що на характeристику як бик на тряпку кидаєшся?
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05.10.2021 21:49 Ответить
То ти не людина зовсiм, бидлота
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05.10.2021 23:42 Ответить
схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре.
В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.
наслаждайся))
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
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04.10.2021 13:51 Ответить
Ерунда
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04.10.2021 13:53 Ответить
ерунда - это количество серого вещества в твоей черепушке)

Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку.
Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності. Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
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04.10.2021 13:57 Ответить
Статья 62 Конституции Украины ,читай.
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04.10.2021 13:59 Ответить
ага, а знач Зе построїв предвиборну компанію як раз порушенні упомянутої тобою статті. Зараз порох виграє суди.

Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.
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04.10.2021 14:14 Ответить
зебил, читай ВНИМАТЕЛЬНО:
державна зрада - злочин, який не має терміну давності
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04.10.2021 14:30 Ответить
Це ти ерунда.
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04.10.2021 13:59 Ответить
він какаяразніца
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04.10.2021 14:13 Ответить
нормалёк !
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04.10.2021 13:46 Ответить
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04.10.2021 13:48 Ответить
Дорога контрабандистів.
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04.10.2021 14:16 Ответить
То, что дороги в последнее время в Украине стали лучше - факт. Вопрос в другом: на сколько долго они продержатся?
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04.10.2021 14:51 Ответить
Молодец Петр, отличная дорога!
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04.10.2021 15:15 Ответить
Что-то линии разметки ведут себя вопреки правилам перспективы изображения.
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04.10.2021 16:49 Ответить
Онур строит, а караван идёт. Остальные сосут по качеству и времени. Заехал в Николаевскую это ппц, год назад ремонтировали и опять колея в полколеса.
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04.10.2021 21:20 Ответить
 
 