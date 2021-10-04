8-километровый участок дороги Т-16-18 полностью отремонтировали на Одесчине, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На 8-км участке дороги укрепили обочины, усилили основу и положили два слоя нового асфальтобетона.

Как передает Цензор.НЕТ, Служба автомобильных дорог в Одесской области опубликовала видео, на котором видно состояние дороги до и после ремонта.

"Еще в начале 2021 года 8 километров автодороги вблизи города Раздельная напоминали "марсианский" пейзаж. Покрытие дороги кое-где полностью утратило несущую способность. Это был наиболее разрушенный участок дороги Т-16-18/Р-33/Раздельная - Еремеевка/М-05/", - говорится в сообщении.

В рамках президентской программы "Большая стройка" на участке укрепили обочины шириной 1,5 м с помощью щебеночно-песчаной смеси, усилили основу и положили два слоя нового асфальтобетона, нанесли новую дорожную разметку холодным пластиком и установили новые дорожные знаки.

Всего в области до конца года по президентской программе восстановят 174 км дорог государственного значения.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, в этом году по программе "Большая стройка" будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 мостов.

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