8-километровый участок дороги Т-16-18 полностью отремонтировали на Одесчине, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На 8-км участке дороги укрепили обочины, усилили основу и положили два слоя нового асфальтобетона.
Как передает Цензор.НЕТ, Служба автомобильных дорог в Одесской области опубликовала видео, на котором видно состояние дороги до и после ремонта.
"Еще в начале 2021 года 8 километров автодороги вблизи города Раздельная напоминали "марсианский" пейзаж. Покрытие дороги кое-где полностью утратило несущую способность. Это был наиболее разрушенный участок дороги Т-16-18/Р-33/Раздельная - Еремеевка/М-05/", - говорится в сообщении.
В рамках президентской программы "Большая стройка" на участке укрепили обочины шириной 1,5 м с помощью щебеночно-песчаной смеси, усилили основу и положили два слоя нового асфальтобетона, нанесли новую дорожную разметку холодным пластиком и установили новые дорожные знаки.
Всего в области до конца года по президентской программе восстановят 174 км дорог государственного значения.
Как заявлял президент Владимир Зеленский, в этом году по программе "Большая стройка" будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 мостов.
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а зеленский - тупо ссытки тебе в рот, попутно деребаня бюджет и выводя деньги в офшоры
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре.
В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.
наслаждайся))
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку.
Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності. Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.
державна зрада - злочин, який не має терміну давності