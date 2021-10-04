Двое харьковских адвокатов за $15 тыс. обещали мужчине трудоустроить его в ГБР: теперь им светит до 8 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж
Завершено досудебное расследование в отношении двух адвокатов, которые мошенническим путем решили выманить деньги у гражданина за якобы трудоустройство его в Государственное бюро расследований (ГБР).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как установило следствие, харьковские юристы обманом решили завладеть средствами гражданина, который принимал участие в конкурсе на оперативные должности в ТУ ГБР в г.. Полтаве.
"Адвокаты заверили, что действуют совместно с должностными лицами ГБР и членами конкурсной комиссии. За 15 тыс. долларов США они обещали обеспечить человеку победу в конкурсе и дальнейшее трудоустройство в ГБР. На самом деле адвокаты просто обманывали мужчину и воспользовались его доверчивостью", - сказано в сообщении.
14 февраля 2021 года под контролем правоохранителей состоялась передача первой части взятки в сумме 1 тыс. долларов США.
А уже 17 февраля 2021 года обоих адвокатов задержали во время передачи остальных средств - 14 тыс. долларов США.
Адвокаты обвиняются в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура, оперативное сопровождение - Управление обеспечения личной безопасности ГБР.
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