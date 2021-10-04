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Смертельное избиение полицейского в Чернигове: суд избирает меру пресечения подозреваемым. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали молодых людей, причастных к избиению двух сотрудников полиции. Вследствие тяжелых травм головы один полицейский скончался на месте, другой госпитализирован. В настоящее время Деснянский районный суд Чернигова избирает меру пресечения подозреваемым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

В полиции напомнили, что 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Смертельное избиение полицейского в Чернигове: суд избирает меру пресечения подозреваемым 01

Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В ходе неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых парней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео избиения полицейских в Чернигове. Один правоохранитель убит, второй ранен. ВИДЕО 18+

3 октября четверым из них, кто непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые - жители Чернигова, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему - 18.

Смертельное избиение полицейского в Чернигове: суд избирает меру пресечения подозреваемым 02
Фото: сайт полиции

Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему жителю Чернигова, который забрал сумку одного из пострадавших.

Подозреваемых полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается расследование, в ходе которого полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого в совершении преступлений.

Сейчас в Деснянском районном суде Чернигова проходит заседание по избранию меры пресечения всем подозреваемым.

избиение (9798) Нацполиция (16468) суд (25097) Чернигов (884) юстиция (758)


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Топ комментарии
+23
Эти отморозки профессионально калечили и убивали. Стоит порыть соцсети, где подобные видосы культивируется. Скорее всего, на уродах ещё и другие жизни, нанесение увечий и возможно убийства.
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04.10.2021 14:26
+14
Неповнолітні вбивці повинні понести найсуворіше покарання.

2- запитання:
1) Чому постраждалі поліцейські, що були не при виконнанні, не зателефонували в поліцію, коли на них скоювали напад? Адже саме такі інструкції дають можновладці, коли приводять "аргументи" проти дозволу на вогнепальну зброю населенню України.
2) Чому працівники АТБ, де розпочинався конфлікт / напад, не телефонували в поліцію? Чи телефонували, а поліція не приїздила на виклик?!
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04.10.2021 14:36
+14
Скорее всего, "тренировались" они на животных для начала, а на людей перешли по причине безнаказанности. У всех подобных ублюдков схожий путь.
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04.10.2021 14:42
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Ничего им не будет, онижедети.
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04.10.2021 14:20 Ответить
"відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років." ст.22
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04.10.2021 14:24 Ответить
За тяжкие преступления с 14 лет ответственность. Лет по 15 получат стопудово.
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04.10.2021 22:54 Ответить
Твоё ***** такого же мнения?
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04.10.2021 14:35 Ответить
Чому не показують морди цих виродків ?
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04.10.2021 14:57 Ответить
Умный книга читаль равшана? УК называется. Начальнига тебе даже цифра сказаль.
С 14 лет наступает ответственнось. Иди учись ольгинский троль
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04.10.2021 16:26 Ответить
Эти отморозки профессионально калечили и убивали. Стоит порыть соцсети, где подобные видосы культивируется. Скорее всего, на уродах ещё и другие жизни, нанесение увечий и возможно убийства.
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04.10.2021 14:26 Ответить
Скорее всего, "тренировались" они на животных для начала, а на людей перешли по причине безнаказанности. У всех подобных ублюдков схожий путь.
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04.10.2021 14:42 Ответить
Какие такие соц сети? Жаль сейчас нет возможности проверить, но даже на этом сайте наглядно было видно сколько просмотров набирают новости про убийства, особенно с фото и видео. Сегодня люди такие кровожадные от жизни собачей и спама шок новостями. А соц сети, как бы иронично не звучало, как раз единственный фильтр интернета , их модерация опасного контента и рекламы работает 24/7 часто даже с перегибом, пока киберполиция и прочие органы занимаются непонятно чем.
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04.10.2021 16:16 Ответить
Якщо нести покарання - то ще недорослі, а як вбивають - то по-дорослому.
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04.10.2021 14:26 Ответить
а бывает что полицейские насилуют жинок всем отделом
- часто это случается в Украине
Вот и негатив к ним из за этого тоже
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04.10.2021 14:39 Ответить
Ты что идиот?
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04.10.2021 14:54 Ответить
Да, у него и справка наверняка есть
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04.10.2021 16:56 Ответить
Так полицейские по гражданке были и в отпуске. У них на лбу написано,что ли?
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04.10.2021 14:54 Ответить
Так и есть. Когда ети онижедети влазят в чужие дома с целью ограбления или просят *закурить* у прохожих с известными последствиями то их и мусора и суды отпускают под * я больше не буду*. А тут вдруг потерпевшими мусора оказались и сразу вони столько. Не удивлюсь если ети же мусора етих *онижедетей* сами и отпускали после совершенных преступлений, взяв у ихних родителей пару тыщ зеленых. Так что все получили по заслугам.
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04.10.2021 15:04 Ответить
К чему этот бред? Есть закон в котором указан уголовнонаказуемый возраст. Покажи мне хоть один случай, когда не судили подсудного подростка, совершившого "особо тяжкое". И главное, для таких случаев суды существуют, а не менты решают кого садить, а кого нет. Незнакомого тебе человека убили отбитые ублюдки, а ты уже знаешь что по заслугам? Мля менты сволочи и тд и тп, это понятно, но допустим я не совершаю преступлений и менты меня обходят стороной как ни странно. А крики о беспределе паганцев мусоров, это из оперы вонючих хитрожопых уголовников, когда их берут за жопу.
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04.10.2021 15:34 Ответить
Как видим *потерпевшие* мусора, будучи одеты в спортивные костюмы и не при исполнении, не позвонили в полицию. Почему? Потому что они такие же преступники видимо пришли на стрелку вместо того чтобы вызвать правохранителей.
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04.10.2021 15:45 Ответить
Обычный прокацапский тролль.
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04.10.2021 17:02 Ответить
Ответь для начала, куда делся шестой? Его никак не припрягли после убийства? Он так мимо проходил или опять чьи-то бабки сыграли роль?
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05.10.2021 00:08 Ответить
В спам, животное.
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04.10.2021 17:01 Ответить
долго не проживут на общаке...поделом
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04.10.2021 14:27 Ответить
Как раз наоборот. В авторитете будут - мента убили. Но до зоны дожить еще надо.
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04.10.2021 15:12 Ответить
Обычно убийцы ментов, не доезжали до места заключения.
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04.10.2021 15:30 Ответить
Фильмы меньше смотрите мля) Это там менты "решают" уголовников, в отместку за смерть товарища. Причем ярко и со спецэффектами)
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04.10.2021 15:36 Ответить
Посмотри интервью Валерия Кура, когда бандиты мента украли, и что было дальше, или то тоже не то?
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04.10.2021 15:40 Ответить
Тоесть ты подтверждаешь что мусора ето такие же бандиты которые могут совершить убийство заключенного? Ну вот что и требовалось доказать.
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04.10.2021 15:41 Ответить
оправдать !!! предварительно кастрирова!!! и кирпичь в голову каждому!!! а родителей на зону.!!!
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04.10.2021 14:31 Ответить
И тех нужно арестовать, кто видел и не сообщил полиции и не помог, они-соучасники преступления.
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04.10.2021 14:32 Ответить
так вроде сообщали в полицию, просто полиция долго ехала даже к своим.
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04.10.2021 14:45 Ответить
и как же они должны были помочь - влезть в драку и лечь рядом?
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04.10.2021 14:47 Ответить
А, что 102 набрать западло?
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04.10.2021 14:59 Ответить
В Украине нет закона о защите. Так что гражданин Украины видя преступление максимум должен отвернуться в другую сторону и быстро пошагать домой. А уже оттуда закрыв дверь ( и то не факт так как в Украине нет закона о защите частной собственности) уже сообщить о преступлении. Хотя в Украине так же первым подозреваемым в преступлении является свидетель или сообщивший о преступлении. Так что лучше вообще сидеть тихо и помалкивать. У вас в Швейцарии видимо по другому? У вас же каждый гражданин имеет оружие и ему нечего бояться
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04.10.2021 14:59 Ответить
мушку спили
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04.10.2021 15:07 Ответить
подчиняйся, а потом обжалуй
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04.10.2021 15:09 Ответить
накой мне починятся, я мент
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04.10.2021 15:11 Ответить
В Украине могут посадить за пару ржавых патронов. Знаю даже реальные случаи когда парни приезжали с АТО а в карманах у них мусора находили патроны и годами таскали на допросы, угрожая посадить на 7 лет. Так что спиленная мушка не поможет.
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04.10.2021 15:13 Ответить
накой им патроны
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04.10.2021 15:28 Ответить
Неповнолітні вбивці повинні понести найсуворіше покарання.

2- запитання:
1) Чому постраждалі поліцейські, що були не при виконнанні, не зателефонували в поліцію, коли на них скоювали напад? Адже саме такі інструкції дають можновладці, коли приводять "аргументи" проти дозволу на вогнепальну зброю населенню України.
2) Чому працівники АТБ, де розпочинався конфлікт / напад, не телефонували в поліцію? Чи телефонували, а поліція не приїздила на виклик?!
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04.10.2021 14:36 Ответить
Копы были в отпуске и по этому были в гражданке, соответственно табельное не положено. Разговоры про разрешение оружие не в тему. Работники АТБ... 100 в гору посмотрели на все это и даже если позвонили то сказали - тут две компашки закусились, вы как освободитесь подскочите под конец разборов (они же похходу тоже не знали шо это копы зарубились с шакальем) А эти - как их назвать "КАЛЕГИ" - видать тоже так спешили так спешили, чуть ноги не погнули, и тока когда приехали, выяснилось шо тут братья по оружию.. но уже поздно...
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04.10.2021 14:42 Ответить
"Разговоры про разрешение оружие не в тему" - по чему не в тему !?

Как раз ЭТОТ пример КРАСОЧНО говорит о том, что ОРУЖИЕ НУЖНО в СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ, НОШЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ !

Что бы подобных историй не повторялось !
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04.10.2021 16:09 Ответить
Хєрню несете якусь. В першу чергу озброяться якраз всякі відморозки, а не мирні громадяни. + Дивлячтсь на рівень агресії і загальну озлобленість на весь світ у пересічних громадян, я не хотів би бачити в руках у них ще й зброї. Через не включений поворотник на дорозі готові вбити один одного , яка зброя??
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04.10.2021 16:37 Ответить
А молдаване ДАЛЕКО от нас ментально ?! Что то у них нет ничего того, чем ты тут нас пугаешь...! И бандиты и сейчас вооружены... Должно быть равные условия пр встрече ..!!!
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04.10.2021 20:23 Ответить
Это ты несешь херню.
Для бандитов никогда не было проблем отовариться любым оружием.
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04.10.2021 21:04 Ответить
Я в целом не против разрешения (даже больше за - НО!!!!) Не с нашим народом, ой все в этой стране с ног на жопу... Нет у нас культуры общения с оружием и никогда не было. Все равняются на америку - так у янки за 200 лет с самого начала народ с оружием общался. Вот они и сейчас по сравнению с нами "джентльмены с оружием" а наши будут как стадо дикарей с гранатами!!!
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04.10.2021 16:44 Ответить
Ответил выше

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04.10.2021 20:24 Ответить
Ну дадут тебе разрешение на оружие и что? Сейчас даже вора/убийцу, который лезет к тебе в окно застрелить нельзя, что тебе даст ношение оружия?
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05.10.2021 00:14 Ответить
по качану
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04.10.2021 15:08 Ответить
Ну как этих ублюдков назвать кроме как скоты и шакалы. Вангую - чуваки небось замечание сделали малолетним *****...м, те в ответ накинулись как шаклье, и кнопки стоп нет, вот итог... Ничего, пока до суда дело дойдет, менты за своих из них всю дурь выбьют, это "к бабке не ходи".
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04.10.2021 14:36 Ответить
Это ты расскажи тем в кого стреляли, а потом сказали на суде, что полицейских было 3 , а патронов 2, поэтому убить их не хотел
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05.10.2021 00:16 Ответить
Да они имбицилы, отхерачили досмерти ,пинали безчуственное тело в крови ,при этом снимали себя на телефон и еще и ограбили. Там мозгов нет от слова вообще, дайте им по 15хе и четверо из шести не доживут до конца срока ибо найдут приключения на зоне.
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04.10.2021 14:36 Ответить
Да на зоне они ещё и в почёте будут, мента же убили. А родственниеи погибшего будут оплачивать своими налогами их содержание в тюрьме. С такими только один способ борьбы - смертная казнь, но это же не гуманно, так только в ужасном совке можно было наказывать.
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04.10.2021 15:07 Ответить
явасумоляю, там до суда топить будут друг друга,я незнаю,я небил, то веталь и хмурый пинали а я снимал и тд. и придут на зону с запазухой гнилья Сейчас ,когда практически все на зонах в сотрудничествах с админами (взаимовыгодных), такой почет только в отрицалах, а они как маманты - вымерли
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04.10.2021 15:13 Ответить
Топить друг друга будут это 300%. Но догадались же идиоты еще и снимать, то что вытворяют.
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04.10.2021 15:41 Ответить
В хоне тоже есть понятия..то что они сделали даже зеки не одобрят.
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04.10.2021 15:14 Ответить
ну если родственники уже едут на работу в италию, то года через три выйдут
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04.10.2021 15:16 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWKFVcTn2FN2X7CbfwymabRXyqpffjNQbFyiywvZqy3iNjeawJJWXulDs4cNVdDrhnAEWO_OYB9eT_PR-XgWTuRIY0zuLU_-B_nChUPGiWFuNsEjzmLQqlbdcBucZbYBwo&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4401409909924507?__cft__[0]=AZWKFVcTn2FN2X7CbfwymabRXyqpffjNQbFyiywvZqy3iNjeawJJWXulDs4cNVdDrhnAEWO_OYB9eT_PR-XgWTuRIY0zuLU_-B_nChUPGiWFuNsEjzmLQqlbdcBucZbYBwo&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·



Пишуть, що у Чернігові якісь юнаки жорстоко побили двох поліціянтів.

Дивно! Зазвичай буває навпаки.
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04.10.2021 14:36 Ответить
И работники АТБ, которые не вызвали полицию, а обязаны были. Избиение началось же в АТБ. И там уже тела волокли.
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04.10.2021 14:39 Ответить
Пищшут что вся эта драмаа проходила около часа. И никто не позвонил. По идее персонал атб должны получить сроки, пусть условные нг в назидание равнодушным и зашуганным
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04.10.2021 15:08 Ответить
у тебя риторика как у белорусов. Наказать того, кто просто не встревал. Ты тоже суешь нос куда не просят?
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04.10.2021 15:26 Ответить
Вы просто видео не видели, кпк вел персонал АТБ, ли просто пишите чушь от фонаря.? Иначе причем здесь борьба белорусского народа к криминальной драме.
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04.10.2021 17:40 Ответить
я все видел и полностью. Люди в гражданском что то решали. Копы не при исполнении, не копы. Вмешательство посторонних в разборки, усугубляет ситуацию. Вы же не знаете, кто и за что там решает? Пройти мимо беспредела и мне трудно, но, мне это уже вылазило боком. Не бывает дыма без огня. Те двое, могли себе на помощь вызвонить экипажик, но решили с малолетками во взрослых дядь поиграть и сделать им нононо пальчиком. Слово за слово, угрозы и вот вам уже реки крови.
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04.10.2021 17:50 Ответить
Два экипажа приезжали, после чего уезжали. То есть полицию вызывали и не раз, просто она не выполняет своих функций.
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04.10.2021 15:29 Ответить
Да такое возможно, но прокуроры разберутся, в жтой истории точно, если кто из малолеток не окажется родичем Отпошенко иди другого черниговского миллионера.
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04.10.2021 17:51 Ответить
Скорее всего под наркотой были.
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04.10.2021 14:48 Ответить
И точно не под травкой.
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04.10.2021 14:48 Ответить
Под какой наркотой? Это же какая наркота и в соединении с чем такой эффект дает? Если бы обкурились, они бы быстро накупили вкусняшек и ныкались бы по углам по действием измены.
Тут только лютая синька такое может, но эти были хоть трезвые, но по определению конченные.
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04.10.2021 17:53 Ответить
На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде... Ну и причем здесь полицейские? Максимум ночной домашний арест как вы любите давать преступникам убивающим простых граждан Украины.
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04.10.2021 14:56 Ответить
мусора онижыдети?
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04.10.2021 14:57 Ответить
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04.10.2021 15:05 Ответить
Вот именно: меру ПРИСЕЧения... желательно в районе шеи!
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04.10.2021 15:21 Ответить
Далее Учайкин задает три вопроса главе МВД Денису Монастырскому:

1. Разоруженные граждане и вооруженные полицейские встречаются с различными преступниками или с одинаковыми?

2. Почему у полицейских есть оружие для самозащиты (!!!), а у граждан оружие самозащиты - спорт?

3. Где была ваша полиция и почему не защитила?

3.1. Почему пострадавшие не позвонили в полицию?
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04.10.2021 15:25 Ответить
Вылезла чувырла позларадствовать и попиариться на крови
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04.10.2021 15:36 Ответить
Ты это к чему, недороблене!
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04.10.2021 17:22 Ответить
Сейчас все до того договорятся, что копам отдадут полномочия и тогда никто не будет не с кем церемониться. А оружие нашим бабуинам никто не даст, никогда. Да и зачем нам это, если с нашим дырявым законом, проблемы будут чаще у защищающихся.
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04.10.2021 15:30 Ответить
В США за такое этих гопарей на элекрическом стуле бы поджарили или ядом бы усыпили.
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04.10.2021 15:30 Ответить
А хтось звернув увагу, що НЕМАЄ НАВІТЬ ЗГАДКИ ПРО ПРІЗВИЩЕ жодного з відморозків? І невже це нікого не ********* на певні думки? А розгадка зухвалості і звірячої жорстокості мерзотників може ж бути саме у цьому.
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04.10.2021 15:40 Ответить
Прізвища неповнолітніх не публікуватиме ніхто...
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04.10.2021 15:47 Ответить
Вибачте, Ви дурень? Можете не відповідати, питання риторичне.
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04.10.2021 15:50 Ответить
На які думки це *********?
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04.10.2021 16:19 Ответить
Если кто-то из них "повесится" до суда,не удивлюсь.Можно если все сразу,никто не заплачет.И вообще,похоже,что их родителям в Чернигове не жить.
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04.10.2021 15:50 Ответить
А еще братья-сестры, тёти-дяди и прочие родственники.
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04.10.2021 16:17 Ответить
А ось як воно було🤔🤔🤔
https://www.unian.net/incidents/pritashchili-k-kasse-uronili-i-bili-v-seti-pokazali-kak-v-chernigove-v-supermarkete-izdevalis-nad-kopom-video-novosti-ukraina-11565898.html?utm_source=viber&utm_medium=viber&utm_campaign=viber_site
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04.10.2021 15:52 Ответить
Писец, четвертовать медленно этих малолетних ублюдков
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04.10.2021 17:32 Ответить
При Союзе их в сизо бы так же отдубасили,некоторые не дожили бы до суда!А у нас суд гуманный,дадут срок,потом половину скостят за деньги родителей и выйдут на свободу дальше нас убивать,как в Донецке или Луганске.Надо бежать отсюда,пока не поздно..
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04.10.2021 20:11 Ответить
повне вiдео побиття!


https://youtu.be/bprTVJ2g3uQ

.
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04.10.2021 20:48 Ответить
Щас єти герои наперебой рассказуют, что єто не они, а их кореша.
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04.10.2021 22:44 Ответить
уже расказывают и топят друг друга
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05.10.2021 09:50 Ответить
 
 