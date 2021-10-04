Смертельное избиение полицейского в Чернигове: суд избирает меру пресечения подозреваемым. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали молодых людей, причастных к избиению двух сотрудников полиции. Вследствие тяжелых травм головы один полицейский скончался на месте, другой госпитализирован. В настоящее время Деснянский районный суд Чернигова избирает меру пресечения подозреваемым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
В полиции напомнили, что 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.
Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
В ходе неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых парней.
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3 октября четверым из них, кто непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые - жители Чернигова, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему - 18.
Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему жителю Чернигова, который забрал сумку одного из пострадавших.
Подозреваемых полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Продолжается расследование, в ходе которого полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого в совершении преступлений.
Сейчас в Деснянском районном суде Чернигова проходит заседание по избранию меры пресечения всем подозреваемым.
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С 14 лет наступает ответственнось. Иди учись ольгинский троль
- часто это случается в Украине
Вот и негатив к ним из за этого тоже
2- запитання:
1) Чому постраждалі поліцейські, що були не при виконнанні, не зателефонували в поліцію, коли на них скоювали напад? Адже саме такі інструкції дають можновладці, коли приводять "аргументи" проти дозволу на вогнепальну зброю населенню України.
2) Чому працівники АТБ, де розпочинався конфлікт / напад, не телефонували в поліцію? Чи телефонували, а поліція не приїздила на виклик?!
Как раз ЭТОТ пример КРАСОЧНО говорит о том, что ОРУЖИЕ НУЖНО в СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ, НОШЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ !
Что бы подобных историй не повторялось !
Для бандитов никогда не было проблем отовариться любым оружием.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4401409909924507?__cft__[0]=AZWKFVcTn2FN2X7CbfwymabRXyqpffjNQbFyiywvZqy3iNjeawJJWXulDs4cNVdDrhnAEWO_OYB9eT_PR-XgWTuRIY0zuLU_-B_nChUPGiWFuNsEjzmLQqlbdcBucZbYBwo&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
Пишуть, що у Чернігові якісь юнаки жорстоко побили двох поліціянтів.
Дивно! Зазвичай буває навпаки.
Тут только лютая синька такое может, но эти были хоть трезвые, но по определению конченные.
1. Разоруженные граждане и вооруженные полицейские встречаются с различными преступниками или с одинаковыми?
2. Почему у полицейских есть оружие для самозащиты (!!!), а у граждан оружие самозащиты - спорт?
3. Где была ваша полиция и почему не защитила?
3.1. Почему пострадавшие не позвонили в полицию?
https://www.unian.net/incidents/pritashchili-k-kasse-uronili-i-bili-v-seti-pokazali-kak-v-chernigove-v-supermarkete-izdevalis-nad-kopom-video-novosti-ukraina-11565898.html?utm_source=viber&utm_medium=viber&utm_campaign=viber_site
https://youtu.be/bprTVJ2g3uQ
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