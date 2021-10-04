Смертельное избиение полицейского в Чернигове: суд избирает меру пресечения подозреваемым. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали молодых людей, причастных к избиению двух сотрудников полиции. Вследствие тяжелых травм головы один полицейский скончался на месте, другой госпитализирован. В настоящее время Деснянский районный суд Чернигова избирает меру пресечения подозреваемым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

В полиции напомнили, что 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В ходе неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых парней.

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3 октября четверым из них, кто непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые - жители Чернигова, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему - 18.



Фото: сайт полиции

Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему жителю Чернигова, который забрал сумку одного из пострадавших.

Подозреваемых полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается расследование, в ходе которого полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого в совершении преступлений.

Сейчас в Деснянском районном суде Чернигова проходит заседание по избранию меры пресечения всем подозреваемым.