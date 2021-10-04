Наемник РФ, в 2014 убивавший раненых украинских воинов, задержан в одном из столичных хостелов, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве задержан участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали наемника РФ в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с территории временно оккупированного Крыма.

Установлено, что задержанный является жителем временно оккупированного Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы российско-оккупационных войск РФ, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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