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Наемник РФ, в 2014 убивавший раненых украинских воинов, задержан в одном из столичных хостелов, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Наемник РФ, в 2014 убивавший раненых украинских воинов, задержан в одном из столичных хостелов, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве задержан участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали наемника РФ в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с территории временно оккупированного Крыма.

Установлено, что задержанный является жителем временно оккупированного Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы российско-оккупационных войск РФ, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Также читайте: Убийство украинского спецназовца на Ривненщине: Агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении. ФОТО

Наемник РФ, в 2014 убивавший раненых украинских воинов, задержан в одном из столичных хостелов, - контрразведка СБУ 01

Автор: 

задержание (6678) контрразведка (496) СБУ (19916) наемник (354) наемники рф (2085)


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Топ комментарии
+32
Еще один бесценный кадр в мусарню или партию "ЗЕ".
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04.10.2021 15:36
+31
Замечательно.
Теперь что, ночной домашний арест или вообще на поруки (кива возьмет или рабинович).
Ну а потом, на пару бомжей из лугандона поменять.
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04.10.2021 15:38
+31
Почему морда замазана? Чтобы,когда выпустят, не узнали?
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04.10.2021 15:38
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Еще один бесценный кадр в мусарню или партию "ЗЕ".
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04.10.2021 15:36 Ответить
Це обмінний фонд Косоворотки на таксистів.
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04.10.2021 16:48 Ответить
Да ну, мы его выгодно поменяем на бамбасского таксиста, а зелебилы будут в экстазе скулить как найвеличнийший успешно обменивает "наших людей".
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04.10.2021 16:50 Ответить
Задути піною покудька.
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04.10.2021 15:38 Ответить
Замечательно.
Теперь что, ночной домашний арест или вообще на поруки (кива возьмет или рабинович).
Ну а потом, на пару бомжей из лугандона поменять.
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04.10.2021 15:38 Ответить
Главное что его нельзя судить. Это наши пленные возвращаются из Московии с большими сроками, а мы их возвращаем в Московию чистыми, как ангелочками. Вспомните Цемаха. Ведь это делает власть Зеленского специально. Наши патриоты осуждены судом РФ, а их обросы -чистые как ангелы, и никакого преступления на нашей территории не совершали.
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04.10.2021 16:50 Ответить
Почему морда замазана? Чтобы,когда выпустят, не узнали?
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04.10.2021 15:38 Ответить
А ось і пало не слід закривати. Країна повинна знати своїх хероев. Це потрібно для того, що коли наші "порядні" та "непідкупні" суди його відпустять під домашній арешт, пересічний небайдужий українець зміг би добряче від душі відрехтувати ломом чи лопатою хавало цієї мразоти.
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04.10.2021 15:44 Ответить
зеленский обменяет на таксиста
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04.10.2021 15:44 Ответить
сколько верёвочке не вейся, а на шее предателя она будет
ни одна гнида прокацапленная
не избежит наказания !
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04.10.2021 15:45 Ответить
В изоляторах Тернополя и Франковска некому вкрутить перегоревшую лампочку!
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04.10.2021 15:45 Ответить
В Марьинке в июне 15 -го, подобное отребье просто в "чернозем " превращали, совсем немногих в плен взяли, песню про " ху#ла " пели, а теперь оно в Киев приехало, жесть просто.
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04.10.2021 15:45 Ответить
Воно вбивало наших поранених хлопців,який обмін? "При спробі втекти" і тільки так...Цей покидьок не має права топтати землю...А на обмін знову "напхають "всяких зеків і їм подібних,а не наших захисників...
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04.10.2021 20:13 Ответить
подзаработал в кацапов... на дешевый хостел, почти вокзал.... ни на гостиницу, ни на квартиру... осмелюсь предположить что приехал непросто в Киев, и скорее не сам.... "дело" намечалось... срочно яйца и разные суставы между дверей, чтоб все рассказал.
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04.10.2021 15:57 Ответить
Разная титушня из подобных отбросов и состоит. И что главное - все прутся в столицу и "хунты" не страшатся.
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04.10.2021 17:25 Ответить
А кордон як він пройшов шо аж в столиці линдає
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04.10.2021 15:58 Ответить
Ногами, заплативши мзду.
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04.10.2021 17:26 Ответить
Так же как и Гиркинцы в мае 2014-го. По 500$ за голову и проходи
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04.10.2021 18:37 Ответить
выпустить кишки живому и засыпать солью , пусть подыхает в муках !
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04.10.2021 16:03 Ответить
Отпустят. Ато Путин нападёт
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04.10.2021 16:12 Ответить
Разорвать на куски мерзавца !
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04.10.2021 16:15 Ответить
Пришел амнистию получать. А может еще и участника УБД и повышенную пенсию дадут. В етой стране все возможно.
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04.10.2021 16:16 Ответить
З "нашими" суддями-сєпарюгами і прокурворами-сєпарюгами може й таке бути.
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04.10.2021 17:05 Ответить
щоб ти, падло, жив років триста, і кожного ранку молив Бога про те, щоб здохнути до вечора
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04.10.2021 16:17 Ответить
Та хоч би сто, а ще сто рачки повзав.
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04.10.2021 17:28 Ответить
Здерти шкіру з падла рузьгємірського.
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04.10.2021 16:49 Ответить
..шо за на...?.. може это мой сосед? - а ему и в морду плюнуть нельзя.. вы кого защищаете, моралисты..? может я с эти уродом здоровкался каждый день, помимо воли, по незнанию..?..(
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04.10.2021 16:52 Ответить
Зачем СБУшников закрасили? Они и так в масках...
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04.10.2021 17:05 Ответить
Поважаючі себе служби, таких ліквідовують з коментарями "чинив збройний опір", враховуючи нашу судову систему, мвс, та хенеральну прокуроршу.
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04.10.2021 17:06 Ответить
Приходиться тільки сподіватися що це виключення із правила. І доцільно це падло передати для "перевиховання" родичам загиблих військових.
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04.10.2021 17:32 Ответить
Років 5 тому, я читав про одну опочленку, яка холоднокровно розстріляла трьох українських військових. Її заарештували і більше ніякої інформації про неї немає. Впевнений, що їй ще навіть не пред'явили звинувачення... Таких треба по законам воєнного часу, перетворювати в кучку лайна!
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05.10.2021 00:14 Ответить
Мне кажется, ветеранам пора уже организовать не только "ветерано-пиццу", а и более серьезные организации для борьбы с сепарами которые в Киеве чувствуют себя как дома. А то такое впечатление что прошли войну, а дальше- сами разбирайтесь (в целом справедливо, но кроме пассионариев никто тут ничего делать и не будет на самом деле).
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04.10.2021 18:35 Ответить
Зачем об этом сообщать?Нужно по тихом эту тварь пристрелить и дело с концом.
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04.10.2021 19:24 Ответить
Так это же лепший дружбан 73% нариду,он тоже противпорошенки.Это так,напоминание,с кем теперь в одном окопе прастый нарид.
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04.10.2021 19:47 Ответить
Почему его при попытке к бегству не грохнуть? Я буду платить налоги, чтоб этого ****** заднеприводного кормили в тюрьме?
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05.10.2021 00:01 Ответить
Почему этот ***** рабссейский в родном ОРДЛО не жил, а смылся в Киев??
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05.10.2021 00:02 Ответить
Мерзота. Хай тебе буде з муками покарано за вбивство наших хлопців.
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05.10.2021 04:14 Ответить
 
 