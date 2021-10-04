"Репресовані ЗЕ-владою": "Нацкорпус" провел акцию у стен Офиса Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Национальный корпус" провел акцию протеста у стен Офиса Президента с требованием освободить репрессированных защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы пришли под Офис Президента для того, чтобы сделать тут символическую фотовыставку. На этих фотографиях изображены ветераны, добровольцы, патриоты, люди, которые с оружием в руках защищали государство в первые дни российской агрессии. Это все наши друзья, которые почему-то стали врагами для Офиса Президента", - отметили активисты.

Напомним, ранее представители "Национального корпуса" 14 августа собрались на митинг под Офисом президента, который усиленно охраняла полиция. Между протестующими и полицией произошли столкновения. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. Пострадали, по меньшей мере, 8 правоохранителей.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.