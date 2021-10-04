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"Репресовані ЗЕ-владою": "Нацкорпус" провел акцию у стен Офиса Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Национальный корпус" провел акцию протеста у стен Офиса Президента с требованием освободить репрессированных защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы пришли под Офис Президента для того, чтобы сделать тут символическую фотовыставку. На этих фотографиях изображены ветераны, добровольцы, патриоты, люди, которые с оружием в руках защищали государство в первые дни российской агрессии. Это все наши друзья, которые почему-то стали врагами для Офиса Президента", - отметили активисты. 

Напомним, ранее представители "Национального корпуса" 14 августа собрались на митинг под Офисом президента, который усиленно охраняла полиция. Между протестующими и полицией произошли столкновения. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. Пострадали, по меньшей мере, 8 правоохранителей.

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Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 01
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 02
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 03
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 04
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 05
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 06
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 07
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 08
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 09
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 10
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 11
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 12
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 13
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 14
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 15
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 16
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 17
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 18
Репресовані ЗЕ-владою: Нацкорпус провел акцию у стен Офиса Президента 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

протест (5858) Национальный корпус (393) Офис Президента (1798)


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Топ комментарии
+20
Хлопці, ви самі на себе це накликали.
Хотіли посадити Порошенка, а у підсумку сіли самі.
Отак обирати антиукраїнську владу.
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04.10.2021 17:07
+12
Копали яму Пороху, а попали туда сами
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04.10.2021 17:19
+11
задавать неудобные вопросы клоуну - это "нарушение закона", зебил?

а когда осел оманський, без суда, обвиняет невиновных - это "нарушение закона или нет"?
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04.10.2021 17:09
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Нельзя нарушать Закон
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04.10.2021 17:05 Ответить
Кому саме?
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04.10.2021 17:07 Ответить
задавать неудобные вопросы клоуну - это "нарушение закона", зебил?

а когда осел оманський, без суда, обвиняет невиновных - это "нарушение закона или нет"?
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04.10.2021 17:09 Ответить
Так звинувачують саме без суда, неграмотне.
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04.10.2021 17:10 Ответить
не обвиняют, а ВЫДВИГАЮТ обвинения.. причем - соответствующие органы, на ен презЕдент.

Не веришь?)
тогда посмотри обязанности президента Украины, безрамотне)
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04.10.2021 17:15 Ответить
п.с. более того, вовка шмаркля, используя свое служебное положение, назвал невиновных людей "преступниками, которые убили Шеремета"..

Назвал без суда и следствия, чем грубо нарушил Конституцию Украины
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04.10.2021 17:22 Ответить
а зачем ты это говоришь?
зачем ты говоришь?
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04.10.2021 17:15 Ответить
Напиши ще - закон один для всіх
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04.10.2021 17:16 Ответить
Українцям ці "моджахеди" Білецького не цікаві і непотрібні.
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04.10.2021 17:06 Ответить
Квартал та "свати" цікаві та потрібні?
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04.10.2021 17:21 Ответить
Мені- ні.
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04.10.2021 17:23 Ответить
та я бачу....
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04.10.2021 17:28 Ответить
Твій зір- виключно твоя проблема.
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04.10.2021 17:34 Ответить
Хлопці, ви самі на себе це накликали.
Хотіли посадити Порошенка, а у підсумку сіли самі.
Отак обирати антиукраїнську владу.
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04.10.2021 17:07 Ответить
Копали яму Пороху, а попали туда сами
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04.10.2021 17:19 Ответить
Так то воно так. Але якщо зорові українські сили зараз не об'єднаються, незважаючи на минулі помилки, олігархи згодують наріду чергового клоуна з обіцянками....
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04.10.2021 17:26 Ответить
Порошенко то не проти об'єднатись, а ці хлопаки ніяк не дійдуть до такої думки.
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04.10.2021 17:37 Ответить
Тобто твій "порох" був щиро за Україну та українців?
Як там свиначук? хрукає? а гральні свинарники більше 10000? чи може не було такого? а ригоанали в бпп? А може свинрилий дійсно вболівав за гривню, тому і дозволив вивести (вкрасти) більше 10 мілярдів баксів і це лише БАНКАМ.
Ні ну це все з думкою "про нарід". Про такі дрібниці ЯК накрались ЄСнуті можна і не говорити.
гівнокмандувач він наш
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04.10.2021 18:38 Ответить
А що таке зі Свинарчуками ? Вони сидять ? А як ні, то нема за що. Бо якби було, то точно сиділи би.
До того ж Бігус занадто забрехався, не знаючи достеменної інформації, він дозволяв собі припущення, які видавав за правду.
Про Банки я не чула. Президент не має права втручатись у банківську систему, у вклади та операції осіб. Гонтарєва впоралась чудово. Вона прибрала всі конвертаційні центри, відмивачки. Натомість в країні лишились дійсно БАНКИ.
А зебіли обрали у владу пішака коломойського, який вкрав 10 млрд..такі розумні, аж ген ген...
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04.10.2021 18:46 Ответить
Справа Свинарчука-молодшого - в суді.

Але я б не вважав наші суди мірилом справедливості.
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05.10.2021 06:46 Ответить
Втручатись в роботу банків якби він особисто не має і не може. Але є така штука як рефінансування. Як тай вийшло, що скажімо ВИ чи ВАМ не можна перевести 100000 грн (будуть птиання", а ось вивести мільярдами можна. Це все при свинорилому. Про гральні свинарники надіюсь згідні? Чи може Єснуті свідки сатани не бачили їх? Чи може не в курсі були? Там навіть люди з дуже поганим зором бачили рекламні транспаранти 2 Х 3 МЕТРИ, а іноді і білье. А як ваш свинорилий пецьо хреститься, ух, а морда в церкві як "духовно-скрепна"
А лерка алкоголічка дозволила НАШЕ бабло подарувати банкам, після чого їх на всіляки офшори то й вивели.
Цікаво чому свинорилий гецьман не заборонив офшори в цілому та переказ коштів в ті країни де ігнорують вимоги про отримувачів?
про каломойшу можна і не говорити. Вже тоді треба цього пархатого саджати разом з боголюбовим. але ж пецьо то гвінокмандувач. він навіть 3 расейських канали не міг закрити. А всі як дурень з фантиками бігаєте "порох, порох" - ... рох. БЕЗДАРЬ ваш порох, як і партія
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05.10.2021 09:21 Ответить
Гральні свинарники з'явились давно.
Я думаю, навіть переконана, що Порошенкові було не до них. У нього війна, армія, міжнародна політика... Які свинарники ??? Не ходіть туди і ВСЕ. Ніхто не змушує.
Решта ваших зебільних тез не має жодного сенсу. Ви недостатньо свідомі у цих питаннях. Розвивайтесь.
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05.10.2021 22:11 Ответить
Мова йде не про один, десять чи сто. Їх було ЗА 10000 штук. Крім свинорилого були ще й "вірні ЄС". Деякі були "тіпа віруючі", ага. Вони в очі "кохались" ? Ці гральні зали наносили катастрофічну шкоду як по екномоміці так і по сімям. крім того вони були космічними каталізаторами злочинів - крадіжки, грабежі, продаж наркотиків, вимагання, розбої. Але "не ходіть туди". Я не ходив і не хожу. На наступну каденцію свинорилий може забумав разом з вірними путанами аналогічний продаж героїну? Бо з вашої логіки "а ти не ходи та не купуй". Тупо ні?
Тепер про "свідомих". Банкам роздавали рефінанс наліво та направо. Просто так гроші не можна вивести, це буде відомо тим кому треба. Але гроші вивели. Десятки банків.
Шо там про канали? чи БЄпЄМММЕ не могли 5 років родити закриття? А ЯК, ЯК карл шарій пішов навибори. Це взагалі лютий треш. Чи свинорилому та його слугам-сектантам бабло непахло? Хоча він ні разу не імператор.
Ви "не свідомі". тому пецьо і програв розгромно, бо бездарь та кусок гівна. ЧОМУ слуги ЗМОГЛИ за 1 ...а місяць закрити ці всі гадюшники? чому вони змогли закрити російські помийки? Тупо та швидко? Не рожали 5 років, а пецьо тужився, тужився та пукнув в муку.
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06.10.2021 07:50 Ответить
У ваших словах відсутня яка небуть ваша власна думка, суцільні брехливі штампи.
Читати ваші опуси немає сенсу, бо його там немає.
Не пишіть мені більше.
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06.10.2021 08:29 Ответить
..чуваки опять только за себя.. А где фото Семенченко?? .. с такими раскладами скоро все там окажетесь..
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04.10.2021 17:08 Ответить
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04.10.2021 17:11 Ответить
семенченко то каломойского насадака на ... такой вот он сема
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04.10.2021 18:40 Ответить
100%
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04.10.2021 21:08 Ответить
Репресовані ЗЕ-падлою
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04.10.2021 17:10 Ответить
Слабовато как-то. Мало денег дали?
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04.10.2021 17:10 Ответить
Хто саме?
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04.10.2021 17:12 Ответить
😂🌷××÷
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04.10.2021 17:30 Ответить
ЗЕдораси ссучені. Пекло для вАС - РАЙ, уйобки.
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04.10.2021 17:44 Ответить
Титушня права качает.
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04.10.2021 17:49 Ответить
Для початку від нацдружин виродили слово зевлада і то добре
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04.10.2021 18:04 Ответить
А шо це не геї, Саакашвіллі, Стерненко закрили їх? А, продажні суди... Так чого ви бігали проти геїв, активістів і т.д., а коли були мітинги з вимогою реформ, сиділи, ще й лайно ляли на протестуючих? Ну нічого, досвід це діло не хитре.
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04.10.2021 18:09 Ответить
Иудогомосексуальная охлократическая геноцидально-паразитическая диктатура, созданная в Украине, это диаметральная противоположность украинскому национальному государству. Реальность нужно формулировать честными терминами.
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04.10.2021 18:22 Ответить
Ярош - президент Украины!
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04.10.2021 18:25 Ответить
Скажіть дякую, Авакову і Білецькому.
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04.10.2021 19:28 Ответить
На Украина 24 новое токшоу Чергові по країні ведущие Степанец и Полуев из 112 анала. Гости Гончаренко Поляков Рабинович Власенко Савченко Денесенко Обсуждают офшоры президента и хвалят Петра. Электорат хавает и ахает какой плохой у нас президент.
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04.10.2021 20:12 Ответить
Та ты шо? Как можно охаивать светлейшего, ни разу не дезертира, ни разу предателя, не учавствовавшего в отмывании украденых денег с Привата?
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04.10.2021 20:58 Ответить
О, як багацько прийшло. І такі ввічливі, прямо, як педагоги звертаються до Володимира Олександровича і на Ви. А як ганьбили президента Порошенко, кричали, тупотіли своїми "патріотичними" ніжками, волали "барига" "мародер", закидали подвір'я офісу ляльками-свинаками. Як голосно було чути "свинарчуки" і "ротердам+" та "торгівля на крові". Що з вами сталося, хлопці? Що в "оборонці" все гаразд? Немає торгівлі на крові? Зробили свою справу? Кого ви лякаєте Майданом? Він, коли був Майдан давав концерти на московії, а тут насміхався з майданівців, забулися про ********* палдочку і шерстяний одяг? А про повію Україну, а про хохлів??? Ви себе зробили разом. Беріть ще тих ображених журнащлюх" я тобі не дорогенька", зайдіть за масив десь у ліс, щоб вас не було чути і поплачтеся один одному у жилетку - керована офісом президента опозиція, а точніше борцуни з Порошенко.
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05.10.2021 09:54 Ответить
Пока у нас националисты гуляют по улицах и диктуют «красные линии» власти, так и будет бардак и нищенство. Забыли уже кто перекрыл поставки нашего угля, и страна вынуждена закупать уголь из польши, америки и свой же в обход из россии? Кто взрывал электроопоры в Крым, и остались без поставок электричества из общей энергосети с РФ и Беларусью?

Расскажите про близнесс на крови с агрессором? В 2020 РФ третий по объему торговый партнер после Польши. Данные госстата. Где логика, а ее нет, откуда у националистов понимание экономики, будем сидеть мерзнуть, не привыкать.
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05.10.2021 12:36 Ответить
Пусть попрыгают по капотам Зе-кортежа, может поможет....
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05.10.2021 15:34 Ответить
 
 