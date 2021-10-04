Андрей был очень крутым парнем. Он живет в своем творчестве, - Зеленский передал орден семье Героя Украины Кузьменко (Скрябина). ФОТО
Президент Владимир Зеленский встретился с семьей певца, телеведущего и продюсера Андрея Кузьменко, которому было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Напоминается, что соответствующий указ президент подписал 17 августа 2020 года, в день рождения Андрея Кузьменко, отметив его выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.
Глава государства передал награду погибшего певца его отцу Виктору Кузьменко. На встрече также присутствовала мать Андрея Кузьменко Ольга, его вдова Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко.
"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", - сказал Зеленский.
Отец Андрея Кузьменко поблагодарил президента за большое внимание к памяти его сына.
"Спасибо вам за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе", - сказал Виктор Кузьменко.
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Однако !!!
зе-мародер делает вид, что все хорошо, но на самом деле идёт лютый звездец ему, его говнопартии
А так хай з Богом спочиває!
Махнатік - орденАносець...
Зеленський - препіздєнт...