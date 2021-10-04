РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10034 посетителя онлайн
Новости Фото
9 744 126

Андрей был очень крутым парнем. Он живет в своем творчестве, - Зеленский передал орден семье Героя Украины Кузьменко (Скрябина). ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с семьей певца, телеведущего и продюсера Андрея Кузьменко, которому было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Напоминается, что соответствующий указ президент подписал 17 августа 2020 года, в день рождения Андрея Кузьменко, отметив его выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

Глава государства передал награду погибшего певца его отцу Виктору Кузьменко. На встрече также присутствовала мать Андрея Кузьменко Ольга, его вдова Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко.

"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский наградил званием Герой Украины певца Кузьменко, погибшего в ДТП

Андрей был очень крутым парнем. Он живет в своем творчестве, - Зеленский передал орден семье Героя Украины Кузьменко (Скрябина) 01
Андрей был очень крутым парнем. Он живет в своем творчестве, - Зеленский передал орден семье Героя Украины Кузьменко (Скрябина) 02

Отец Андрея Кузьменко поблагодарил президента за большое внимание к памяти его сына.

"Спасибо вам за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе", - сказал Виктор Кузьменко.

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20474) орден (189) Скрябин (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+53
Он был отличным певцом, но никаким гражданином. За что Героя? Что геройского он совершил для Украины?
показать весь комментарий
04.10.2021 17:28
+51
Сержант Журавель був не крутим Вояком України ?
він не гідний Героя України ?

ох ти мразь ЗЕлена !!!
показать весь комментарий
04.10.2021 17:38
+43
ничего не имею против Кузьмы...
но то что он был классным, крутым парнем и лично знаком с типа президентом, уже тянет на Героя УКРАИНЫ ?
показать весь комментарий
04.10.2021 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
По ходу, когда Юзик склеит ласты от ожирения Зеля сделает его героем.....
Однако !!!
показать весь комментарий
04.10.2021 18:48 Ответить
Титаник шел ко дну, на верхней палубе играла музыка, разливали шампанское, все веселились и радовались.

зе-мародер делает вид, что все хорошо, но на самом деле идёт лютый звездец ему, его говнопартии
показать весь комментарий
04.10.2021 18:52 Ответить
а еще Украине и всем нам
показать весь комментарий
04.10.2021 19:44 Ответить
пороховаті точно пздц, судячи з коментарів придворних рошенівських ломів, тенденція така, що на "наступних" сивоногий вилітає ще в першому тірі)))
показать весь комментарий
05.10.2021 01:49 Ответить
лучше бы клоун к отсидке готовился...или к веревке...)
показать весь комментарий
04.10.2021 19:04 Ответить
надєжди юношей піталі)))))))
показать весь комментарий
05.10.2021 01:50 Ответить
Героя Сердючке?
показать весь комментарий
04.10.2021 19:10 Ответить
Кузьменко був шоуменом , ним і залишався завжди . Я памятаю як похабно він себе вів під час першого майдану. Бренчання на гітарі аж ніяк не тягне на Героя . А приймати з рук цього блазня медальки можуть тільки люди я самі себе не поважають !!!
показать весь комментарий
04.10.2021 19:16 Ответить
скоро будет зад целовать, но не поможет
показать весь комментарий
04.10.2021 19:21 Ответить
Свинья грязь везде найдет.
показать весь комментарий
04.10.2021 19:25 Ответить
Героя України скоро будуть давати двірникам з вчасно прибрані вулиці.
показать весь комментарий
04.10.2021 19:29 Ответить
І підтримував Овуча.
показать весь комментарий
04.10.2021 19:33 Ответить
Скоро, звання ГЕРОЙ УКРАЇНИ,буде прирівнюватись до піонерського значка. Тоді давай ці звання Н. Матвієнко,Мозговому,Івасюку,Лижичко і тд і тп,кінокомедія і більш нічого.
показать весь комментарий
04.10.2021 19:55 Ответить
Боб Ділан - представник американської попси - отримав Пулітцеровську нагороду,затим - Нобеля.Але він 60 років пише пісні,він став "голосом покоління",його пісні - голос протесту проти війни у В'єтнамі і т.п.І на підтанцьовках у своїх президентів він не був.Небо і земля при порівнянні з Кузьмою.Якщо комусь дуже хотілось Кузьму нагородити -є премії і звання для творчих людей.Але Герой України-та ніколи!
показать весь комментарий
04.10.2021 20:01 Ответить
Якби не врізався в молоковоз, міг би за допомогою Бєні Коломойського і каналу Ге+Ге також стати "народним прізідєнтом"...
А так хай з Богом спочиває!
показать весь комментарий
04.10.2021 20:14 Ответить
Кузьма - Герой України...
Махнатік - орденАносець...
Зеленський - препіздєнт...
показать весь комментарий
04.10.2021 20:34 Ответить
все це отрижка Совка. Музикант був іне поганий , скоріше всього, але ж ми памятаемо і "дружбу" з ПР. Але це добре роздача таких липових завнь приведе швидше до ЗНИШЕННЯ цьої дурні. А військові -? Для них ******* окрема шкала нагород. Зеленський як дитина з владою роздае звання та ордени. Монатік ордоненосець - це взагали сюрреалізм.
показать весь комментарий
04.10.2021 20:54 Ответить
Та навіть у совку була окремо нагорода герой совка для військових і герой соцпраці для цивільних...
показать весь комментарий
04.10.2021 22:09 Ответить
Комусь прийдеться це лайно розгрібати.Позбавляти звання Героїв які це не заслужили.Позбавляти почесних виплат,пенсій які це не заробили.І ще багато-багато чого.В приклад привожу Друга Сергія Табалу "Сєвєра" і "Кузьму".Можливо я чогось не розумію,но вони не повинні знаходитись на одному рівні.
показать весь комментарий
04.10.2021 23:08 Ответить
охєндовський з орденом Ярослава Мудрого з рук сивочолого, в оці не муляє?
показать весь комментарий
05.10.2021 01:53 Ответить
Пане Іване,ні не муляє,я теж вважаю що даний персонаж не заслужив тієї почесної нагороди.Зрозумійте нарешті Порох не ідеальний для України,він просто кращий за Зеленського,та й за будь кого з топ кандидатів на посаду президента на даний час.В нас не буде іншого життя,тому потрібно жити і мінятись зараз.Так, це не зручно але це необхідно.Якщо ми залишим так як є,ми як нація будем потерпати ще довго.Друзів крім нас самих в нас немає.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:19 Ответить
А заслужений артист України Потап (нагороду з рук Зе отримав) не муляє?
показать весь комментарий
05.10.2021 09:56 Ответить
Просте питання: в чому полягає героїчний вчинок?
показать весь комментарий
05.10.2021 22:15 Ответить
за що? за що?! у чому геройство? це ж вища нагорода України, хіба так можна?
показать весь комментарий
09.12.2021 19:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 