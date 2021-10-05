Ночью в жилом доме на Днепропетровщине произошел пожар: спасены 9 человек, в том числе двое детей, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 5 октября в поселке Дослидне Днепровского района в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"5 октября в 1:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме на улице Научной поселка Дослидне Днепровского района.

Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате на втором этаже трехэтажного здания.

Огнем уничтожена мебель, вещи домашнего обихода и внутренняя облицовка стен. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. В результате пожара произошло задымление общего коридора и третьего этажа, повлекшее препятствие для свободной эвакуации граждан из задымленных помещений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарными спасен мужчина из горящей комнаты на втором этаже и с помощью специального оборудования эвакуированы со второго и третьего этажа 8 человек, из которых 2 детей. Еще 10 человек, из которых 3 детей выведены на свежий воздух в сопровождении спасателей.

Пожар локализован в 01:55 и ликвидирован в 02:00.

Погибших и пострадавших нет.

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К ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.









Фото: сайт ГСЧС