От удара слетела даже обувь: грузовик сбил двух подростков на переходе в Харькове, дети получили тяжелые травмы. ФОТОрепортаж
Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования двух малолетних детей в Индустриальном районе Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области
Как сообщается, что в результате ДТП дети получили тяжелые травмы. Их доставили в харьковскую городскую больницу неотложной медицинской помощи.
4 октября около 16:45 в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой произошел наезд автомобилем "DAF XS" с полуприцепом на 12-летнего подростка и неустановленного парня в возрасте примерно 13 лет.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно установили, что грузовик двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении проспекта Московского. Дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В настоящее время решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и где вы нашли про 10 метров и правую часть бампера?
Вторая - судя по повреждениям и по той же обуви.....
Ну реально - перебегать перед 20-тонной дурой, которая сто метров если затормозит - будет хорошо - надо быть кандидатом. В депутаты, либо на премию Дарвина. Даже пусть ты сто лет прав - но потом в лучшем случае выносливо терпеть пока собирают твою тушку в одно относительно целое....
вот стоит себе два чела, рожи в телефоны, а потом - кааак полетят кеды.
в правилах написано шо ты их придерживаешься, но и рассчитываешь(хи-хи), шо и другие тоже такие же образцовые граждане как и ты.
я просто х.з. - ну даже если кто-то прав, это же не значит шо будет "фура стой, раз-дваа!"
да и я тоже - ну даже если, блин, повторю для таких как ты - сто раз прав - то возможно что:
1. кто то уснул за рулем
2. может тормоза того
3. может наледь, или как там по вашему
4. может ему похрен т.к. батя прокурор
5. может ему просто похрен т.к. водка/не водка
6. может в телефон смотрит
7. может хочет тя убить, подходи, давай, подходи
и еще с 20 причин почему я пропущу 20-тоннку, а не сигану с мыслью - "я прав..вв.в..зхывлеро0ерыытке ыыыыы, спасите, доктор, не режте ногу, нет, не эту, да не руку, не режьтеее"
ты короче, мил чел, неадекватный.
никто не говорит шо не надо не соблюдать и даже наоборот. короче иди попей кефирчику, ибо это кринж - ты либо тролль, либо лучше был бы на месте одного из двух этих умственных инвалидов
Вообще прикольное выражение - Лучше сиротой родиться. понимаю реально.
Мой 4-летний племянник очень четко знает, что бежать по пешеходному переходу нельзя и что это - часть ДОРОГИ, по которой можно эту дорогу перейти, но только правильно (и пока что - только в сопровождении взрослого), а тут детей родители не научили...
сто раз этим дуракам надо говорить - ну реально хоть ты прав, никто не сделает "автопоезду" - раз-два, стоп, тут пионер идет ВНЕЗАПНО.
может этот "пан" = "яжемать"? триста раз прав даже - но физика "Карл", физика же - им скажешь = - а чо, так низзя?(следует вытаращенные баньки и глубокая задупчивость)
Ну хіба якщо вже зупинились і пропускають
дороги хорошиё и ровные.(должны были быть, точно так жё как ты думаешь с переходами)
слышь, посмотри пару видео - где велосипедунов сбивают ночью - и возопи: вялосяпядисты же хорошо люминисценсционируют и с катафотами и с фарочками.
ты там наверное в Фатерлянде лет 30 живешь, да?
Кстате, а разве не нужно убедиться в безопасности перед выходом на? А насчёт выбегать на переход разве прямо не запрещено?
Так что да, водитель тут виноват и сядет, но точно также тут виноваты и сами пострадавшие, а также их родители, которые за 12 лет не привили ребенку правильного поведения при пересечении проезжей части.
А если бы столкновение произошло, например, на 80км/ч - уцелеть у детей шансов практически не было бы.
Я выше вам писал: "водитель тут виноват и сядет".
Но и подростки точно также виноваты,ибо они, очевидно нарушили прописанные в ПДД правила пересечения пешеходами проезжей части и их родители - тоже виноваты, что не научили переходить дорогу.
может просто.... много вещей бывает шо кидаются за страховкой под колеса. ибо просто он либо дурак, либо тролль.
пишет шо тут все переходы чуть ли не как там в Сингапуре должны быть то( )
жаль не высрал шо и для животных там мосты сделаны.