От удара слетела даже обувь: грузовик сбил двух подростков на переходе в Харькове, дети получили тяжелые травмы. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования двух малолетних детей в Индустриальном районе Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

Как сообщается, что в результате ДТП дети получили тяжелые травмы. Их доставили в харьковскую городскую больницу неотложной медицинской помощи.

4 октября около 16:45 в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой произошел наезд автомобилем "DAF XS" с полуприцепом на 12-летнего подростка и неустановленного парня в возрасте примерно 13 лет.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно установили, что грузовик двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении проспекта Московского. Дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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В настоящее время решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





Фото: сайт полиции