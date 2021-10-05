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Новости Фото ДТП
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От удара слетела даже обувь: грузовик сбил двух подростков на переходе в Харькове, дети получили тяжелые травмы. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования двух малолетних детей в Индустриальном районе Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

Как сообщается, что в результате ДТП дети получили тяжелые травмы. Их доставили в харьковскую городскую больницу неотложной медицинской помощи.

4 октября около 16:45 в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой произошел наезд автомобилем "DAF XS" с полуприцепом на 12-летнего подростка и неустановленного парня в возрасте примерно 13 лет.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно установили, что грузовик двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении проспекта Московского. Дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков.

От удара слетела даже обувь: грузовик сбил двух подростков на переходе в Харькове, дети получили тяжелые травмы 01

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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В настоящее время решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

От удара слетела даже обувь: грузовик сбил двух подростков на переходе в Харькове, дети получили тяжелые травмы 02
От удара слетела даже обувь: грузовик сбил двух подростков на переходе в Харькове, дети получили тяжелые травмы 03
Фото: сайт полиции

дети (6514) ДТП (7677) Харьков (7515)


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Топ комментарии
+9
Водителя наградить. Маме, научившей детей не глядя по сторонам перебегать дорогу по пешеходному переходу прислать счет на ремонт бампера фуры.
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05.10.2021 09:19
+9
ОБЖД видать пропускали ...водиле сочувствую,теперь из-за малолетних идиотов,ему проблемы.
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05.10.2021 09:26
+9
Да! Именно! Всем теперь надо ползти 5км./ч., ибо могут ВНЕЗАПНО пару "дарвинистов" сигануть под капот!
вот стоит себе два чела, рожи в телефоны, а потом - кааак полетят кеды.
в правилах написано шо ты их придерживаешься, но и рассчитываешь(хи-хи), шо и другие тоже такие же образцовые граждане как и ты.
я просто х.з. - ну даже если кто-то прав, это же не значит шо будет "фура стой, раз-дваа!"
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05.10.2021 09:37
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Водителя наградить. Маме, научившей детей не глядя по сторонам перебегать дорогу по пешеходному переходу прислать счет на ремонт бампера фуры.
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05.10.2021 09:19 Ответить
Тут по факту обоюдка, але вигрібати буде, на жаль, лише водій
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05.10.2021 09:34 Ответить
мама водителя не научила его осторожничать перед переходом, когда тот за рулем грузрвика
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05.10.2021 09:38 Ответить
Научила! Поэтому он и сумел остановить многотонную машину максимум за 10 метров когда почувствовал,что кто то врезался ему в правую часть бампера(слепая зона между прочим)
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05.10.2021 09:48 Ответить
если бы научила, то он бы не наехал на детей.
и где вы нашли про 10 метров и правую часть бампера?
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05.10.2021 10:46 Ответить
Две мысли - если дурак, то перебегать можно хоть космодром - и кому то сделаешь вырванные годы, и с тебя обувь слетит.
Вторая - судя по повреждениям и по той же обуви.....

Ну реально - перебегать перед 20-тонной дурой, которая сто метров если затормозит - будет хорошо - надо быть кандидатом. В депутаты, либо на премию Дарвина. Даже пусть ты сто лет прав - но потом в лучшем случае выносливо терпеть пока собирают твою тушку в одно относительно целое....
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05.10.2021 09:21 Ответить
ОБЖД видать пропускали ...водиле сочувствую,теперь из-за малолетних идиотов,ему проблемы.
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05.10.2021 09:26 Ответить
Грузовик сбил... Водила не при чём и не пострадал. А то, что не выбрал безопасную скорость, та то херня!
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05.10.2021 09:30 Ответить
Да! Именно! Всем теперь надо ползти 5км./ч., ибо могут ВНЕЗАПНО пару "дарвинистов" сигануть под капот!
вот стоит себе два чела, рожи в телефоны, а потом - кааак полетят кеды.
в правилах написано шо ты их придерживаешься, но и рассчитываешь(хи-хи), шо и другие тоже такие же образцовые граждане как и ты.
я просто х.з. - ну даже если кто-то прав, это же не значит шо будет "фура стой, раз-дваа!"
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05.10.2021 09:37 Ответить
Да! Именно! Если ты сел в будку грузовика для убийства, будь добр взять на себя ответственность за последствия! Не можешь-не садись!
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05.10.2021 10:01 Ответить
Вот вот, а потом не ной шо картошка будет по 100грн., а туалетная бумага - по 15метров в одни руки - за 75грн., ведь все грузовики будут плестись на второй передаче.... с горки, шоб случайно пара кретинов не бросилась под колеса.
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05.10.2021 10:06 Ответить
Идиот...!
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05.10.2021 10:07 Ответить
Здоров, приятно познакомиться, а я парень.
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05.10.2021 10:22 Ответить
Ты будешь срать здесь, пока не переехали твою маму!
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05.10.2021 10:11 Ответить
мама к сожалению, не поступает так же как "герои" новости.
да и я тоже - ну даже если, блин, повторю для таких как ты - сто раз прав - то возможно что:
1. кто то уснул за рулем
2. может тормоза того
3. может наледь, или как там по вашему
4. может ему похрен т.к. батя прокурор
5. может ему просто похрен т.к. водка/не водка
6. может в телефон смотрит
7. может хочет тя убить, подходи, давай, подходи

и еще с 20 причин почему я пропущу 20-тоннку, а не сигану с мыслью - "я прав..вв.в..зхывлеро0ерыытке ыыыыы, спасите, доктор, не режте ногу, нет, не эту, да не руку, не режьтеее"

ты короче, мил чел, неадекватный.
никто не говорит шо не надо не соблюдать и даже наоборот. короче иди попей кефирчику, ибо это кринж - ты либо тролль, либо лучше был бы на месте одного из двух этих умственных инвалидов
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05.10.2021 10:20 Ответить
К сожалению? Вы так не любите свою маму?
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05.10.2021 12:13 Ответить
спасибо шо заметил. - Да. Такую подлость мне сделала, так жизнь поломала, так что ее я бы даже.... ну даже как я "люблю" Сталина, то бы и ему не дал бы такую маму. Жестко слишком. И это типо "женщина" и вЫносила и потом вот так вот.
Вообще прикольное выражение - Лучше сиротой родиться. понимаю реально.
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05.10.2021 12:58 Ответить
Понимаю..) как бы это не звучало печально
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05.10.2021 14:38 Ответить
Никто не дал право убивать за любое поведение на дороге. Это должны усвоить даже такие дебилы как ты!
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05.10.2021 10:06 Ответить
А никто специально там никого и не убивал. Грузовик просто не умеет останавливаться мгновенно, а некоторые идиоты не понимают, что пешеходный переход - это проезжая часть, а не тротуар и детей нужно учить, как правильно переходить по пешеходному переходу.
Мой 4-летний племянник очень четко знает, что бежать по пешеходному переходу нельзя и что это - часть ДОРОГИ, по которой можно эту дорогу перейти, но только правильно (и пока что - только в сопровождении взрослого), а тут детей родители не научили...
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05.10.2021 12:05 Ответить
ну так там бошка советская - побежал - значит прав....... ой(лечится, или погребается)
сто раз этим дуракам надо говорить - ну реально хоть ты прав, никто не сделает "автопоезду" - раз-два, стоп, тут пионер идет ВНЕЗАПНО.
может этот "пан" = "яжемать"? триста раз прав даже - но физика "Карл", физика же - им скажешь = - а чо, так низзя?(следует вытаращенные баньки и глубокая задупчивость)
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05.10.2021 13:43 Ответить
ДАФ похоже ехал 20 км. в час а два бегунка врезались в него на большей скорости.
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05.10.2021 09:35 Ответить
А вот если бы детей сбил слуга детей, пардон - народа, то дети бы были признаны в стельку пьяными!!!! Как сказал роялеиграющий офшорник - С кем не бывает!!!!
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05.10.2021 09:40 Ответить
водила дурак, пусть кричит что он из слуг народа а это менты аваковские подставу сделали, пацанам шнурки не завязали
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05.10.2021 09:45 Ответить
Поки жив у Харкові, завжди користувався принципом, що мені, як пішоходу, простіже зупинись, ніж будь-якому авто.
Ну хіба якщо вже зупинились і пропускають
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05.10.2021 09:48 Ответить
Абсолютно вірний принцип, якщо вам життя дороге. Дуже поважаю таких пішоходів, хоча вони й більше затримують на переході - бо потрібно зупинитися, рукою продемонструвати, що уступаєш дорогу...але те, що люди не перекладають на інших турботу про власну беспеку - заслуговує на повагу.
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05.10.2021 12:08 Ответить
Разве не дплжен водитель на безопасной скорости приближаться к пешеходному переходу? Переход хорошо промаркирован и освещён.
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05.10.2021 09:49 Ответить
а ёщэ диды немецкие думали шо в совке дороги нё такие как в Гвиане, а получше. Ну и обосрались буксовать и писать кляузы шо дорог.нет
дороги хорошиё и ровные.(должны были быть, точно так жё как ты думаешь с переходами)
слышь, посмотри пару видео - где велосипедунов сбивают ночью - и возопи: вялосяпядисты же хорошо люминисценсционируют и с катафотами и с фарочками.
ты там наверное в Фатерлянде лет 30 живешь, да?
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05.10.2021 10:36 Ответить
Да водило то сядет, не переживайте. Может быть.
Кстате, а разве не нужно убедиться в безопасности перед выходом на? А насчёт выбегать на переход разве прямо не запрещено?
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05.10.2021 10:39 Ответить
Да, вот в том-то и проблема, что 12-летний ребёнок в физике движения 20-тонного грузовика плохо разбирается, и специально для водителя-торопыги в том числе оборудовали и разметили переход, в надежде, что он всё-таки соблаговолит сбавить скорость, завидев его и включив мозги.
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05.10.2021 11:29 Ответить
Проблема в том, что если 12 летние прям выбежали на дорогу - водитель их просто мог не заметить - ведь вдоль дороги стоят столбы, растут деревья и тд - то есть выбежать они могли внезапно.
Так что да, водитель тут виноват и сядет, но точно также тут виноваты и сами пострадавшие, а также их родители, которые за 12 лет не привили ребенку правильного поведения при пересечении проезжей части.
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05.10.2021 12:12 Ответить
Конечно он мог их незаметить - сломаный бампер и ребёнок выскочил из кроссовок при ударе! На такой скорости на любом пешеходном переходе никого не заметишь, это понятно.
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05.10.2021 12:18 Ответить
Бампер можно сломать и на 20 км/ч, как и выскочить из кроссовок - так что это не показатель.
А если бы столкновение произошло, например, на 80км/ч - уцелеть у детей шансов практически не было бы.
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05.10.2021 12:22 Ответить
Ну понятно. По такой логике дети могли и с неба упасть под колёса невинному водиле..
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05.10.2021 12:24 Ответить
Вы плохо умеете воспринимать информацию.
Я выше вам писал: "водитель тут виноват и сядет".

Но и подростки точно также виноваты,ибо они, очевидно нарушили прописанные в ПДД правила пересечения пешеходами проезжей части и их родители - тоже виноваты, что не научили переходить дорогу.
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05.10.2021 12:30 Ответить
та чел пишет типо как на Германии, выше посм.
может просто.... много вещей бывает шо кидаются за страховкой под колеса. ибо просто он либо дурак, либо тролль.
пишет шо тут все переходы чуть ли не как там в Сингапуре должны быть то( )
жаль не высрал шо и для животных там мосты сделаны.
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05.10.2021 13:48 Ответить
Скорее всего тут нет вины водителя, сам сколько раз видел идиотов так и норовивших прям перед капотом успеть перебежать.
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05.10.2021 09:50 Ответить
Це Україна ,на кожному переході та світлофорі потрібні відеокамери,якщо китайці в себе зробили то і у нас це можливо,але ж багатьом це буде дуже незручно,доведеться чесно дотримуватися правил як водіям так і пішоходам.І не кажіть що це дорого,життя людини коштує набагато дорожче.
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05.10.2021 11:06 Ответить
все правильно, но таких бегунков жизнь = отремонтировать машину за счет семьи шо не научила - не можно кидаться под фуру, она не остановится по команде - Бегут дебилы-стоп-раз-два.
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05.10.2021 13:50 Ответить
Водила сядет и это правильно. Дебилы сочуствующее "бедному несчастному" - желаю вам и вашим родственникам таких водителей почаще встречать. Приматывайте свои кеды попрочнее, чтобы не слетали в случае чего.
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05.10.2021 15:10 Ответить
 
 