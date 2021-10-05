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Мошенники ежемесячно выманивали у граждан около 6 млн грн: СБУ блокировала нелегальный "call-центр" в Виннице. ФОТОрепортаж

Подпольный "call-центр" выманивал у граждан банковские данные в Виннице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем работу "call-центра". К нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 работников - безработных местных жителей.

"Операторы" представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на "резервный" счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированные фирмы и переводили в наличные.

Отмечается, что нелегальный "бизнес" просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн.

В ходе обыска в помещении "call-центра" правоохранители обнаружили:

- почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования,
- черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.

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Мошенники ежемесячно выманивали у граждан около 6 млн грн: СБУ блокировала нелегальный call-центр в Виннице 01
Мошенники ежемесячно выманивали у граждан около 6 млн грн: СБУ блокировала нелегальный call-центр в Виннице 02
Мошенники ежемесячно выманивали у граждан около 6 млн грн: СБУ блокировала нелегальный call-центр в Виннице 03

Автор: 

Винница (726) мошенничество (1230) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+2
Це ще раз свідчить про те який в нас Вумний раід. Роками навіть з утюга говорять, що банки ніяких питань по телефону не вирішують. Єдине, що банк може по телефону це запросити вас відвідати банківську установу. Решту пропозицій від ніби то бану сміло посилайте на три букви. Як це роблю я
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05.10.2021 10:06
+2
тут один зе на мільярди цілу країну "обуває" і нічого!
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05.10.2021 10:11
+1
Ну відповідати треба, мало хто звонить. Може хтось сімку посіяв та нову купив? Наприклад мені по роботі часто звонять на особистий номер, та т.і.
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05.10.2021 10:17
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Правила форума Совет форумчан
Це ще раз свідчить про те який в нас Вумний раід. Роками навіть з утюга говорять, що банки ніяких питань по телефону не вирішують. Єдине, що банк може по телефону це запросити вас відвідати банківську установу. Решту пропозицій від ніби то бану сміло посилайте на три букви. Як це роблю я
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05.10.2021 10:06 Ответить
нарід
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05.10.2021 10:06 Ответить
Для тупих москалів.. Поясню.. Москальською Род.. - народ... Українському Рід - Нарід..
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05.10.2021 12:28 Ответить
Так, а я як написав? Просто була механічна помилка (пальчики заплутались ) я її виправив. Чи кого ти тупим москалем обізвав?
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05.10.2021 12:44 Ответить
Даже не отвечаю на звонки с не известного мне номера на личный телефон. И всем советую)
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05.10.2021 10:11 Ответить
Ну відповідати треба, мало хто звонить. Може хтось сімку посіяв та нову купив? Наприклад мені по роботі часто звонять на особистий номер, та т.і.
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05.10.2021 10:17 Ответить
тут один зе на мільярди цілу країну "обуває" і нічого!
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05.10.2021 10:11 Ответить
Какие, нах, предатели? Какие московские консервы и шпионы на каждом углу? Какая, нах, Безопасность Украины?
9 млн. грн. в месяц - вот это тема! Где большое бабло - там и СБУ.
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05.10.2021 10:38 Ответить
Отмечается, что нелегальный "бизнес" просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн. Источник:
в норм. стране кто то бы сразу сдал эту шарагу.... и получил бы гражданство.... а, это же местные... ну так - ублюдки, тупо выманивали бабло. Жаль что тут нет как в Китае - я бы не пожалел уродов, которые нередко последнее выманивают. - ты же падаль, знаешь что делаешь, и скосить на "минязоставели" - не получится. Ну так оплатит твоя семейка одну пулю - и это будет справедливо.
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05.10.2021 10:47 Ответить
Вот это я понимаю предпринимательский дух, так развернуть бизнес. Настоящая контора с компьютерной техникой и телекоммуникационным оборудованием. Таким людям прямая дорога в министры цифровой трансформации Украины или министерство экономики
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05.10.2021 10:48 Ответить
Теперь житель Винницы будет понимать кому надо было заносить.
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05.10.2021 12:08 Ответить
 
 