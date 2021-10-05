Мошенники ежемесячно выманивали у граждан около 6 млн грн: СБУ блокировала нелегальный "call-центр" в Виннице. ФОТОрепортаж
Подпольный "call-центр" выманивал у граждан банковские данные в Виннице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем работу "call-центра". К нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 работников - безработных местных жителей.
"Операторы" представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на "резервный" счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированные фирмы и переводили в наличные.
Отмечается, что нелегальный "бизнес" просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн.
В ходе обыска в помещении "call-центра" правоохранители обнаружили:
- почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования,
- черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.
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9 млн. грн. в месяц - вот это тема! Где большое бабло - там и СБУ.
в норм. стране кто то бы сразу сдал эту шарагу.... и получил бы гражданство.... а, это же местные... ну так - ублюдки, тупо выманивали бабло. Жаль что тут нет как в Китае - я бы не пожалел уродов, которые нередко последнее выманивают. - ты же падаль, знаешь что делаешь, и скосить на "минязоставели" - не получится. Ну так оплатит твоя семейка одну пулю - и это будет справедливо.