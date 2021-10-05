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Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Хорошие и плохие офшоры

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офшорный скандал Зеленского прокомментировал внештатный пиар-советник ОП: Тогда бизнес так защищался

Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

- Нам без офшоров никак...

Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Актуальный вопрос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец

Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Зробили це разом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Зеленский не доверяет свои деньги стране, в которой правит безраздельно

Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Большая фикция

Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Довели человека...

Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Как жить?

Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Матрешка Пандоры

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) офшор (511) политика (6993) скандал (4475) Трускавец (102) фотожаба (14414) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+38
Господи, как же уже достали с этими офшорами...

Поймите вы наконец, что самое страшное не в самих офшорах, а в том, что ЗЕ отмывал и отмывает криминальные финансы международного преступника Коломойского.
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05.10.2021 10:04
+37
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05.10.2021 10:05
+35
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05.10.2021 10:02
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05.10.2021 10:02 Ответить
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05.10.2021 10:23 Ответить
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05.10.2021 10:03 Ответить
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05.10.2021 10:04 Ответить
Господи, как же уже достали с этими офшорами...

Поймите вы наконец, что самое страшное не в самих офшорах, а в том, что ЗЕ отмывал и отмывает криминальные финансы международного преступника Коломойского.
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05.10.2021 10:04 Ответить
Не просто відмивав.
На вкрадені у людей гроші, "чесний парень із "народа"", купував елітну нерухомість в Лондоні.
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05.10.2021 10:21 Ответить
Это и есть часть схемы отмывания (легализации) - приобретение офшорными компаниями легальных активов.
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05.10.2021 10:23 Ответить
+ поставить ручным президентом замаранного зеленского и под его прикрытием получить безопасность и полную свободу для своих дел.
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05.10.2021 10:26 Ответить
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05.10.2021 10:04 Ответить
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05.10.2021 10:05 Ответить
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05.10.2021 10:05 Ответить
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05.10.2021 10:06 Ответить
Куда бежать от правосудия? Только в Московию они любят ПРЕДАТЕЛЬСТВО и ДЕНЬГИ, главное Украина выучила их языку, чтобы жить и тужить в московской Орде
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05.10.2021 10:09 Ответить
Еще бы Лещенко изобразить к первой работе вверху)

Я слушал вчера его ролик про это - вроде логично всех обосрал и лизнул власти. Но в коментах - наоборот - оброс толстым панцырем из НЕНАВИСТИ. Прямо как после поездки ссущейся жены своей на Москву))
Просто не особо понимаю в офшорах, но он грамотно облизал зе-всласть.
Кстати - посмотреть на "лицо" его полупапика - Шифера, и послушать пару секунд его речь..... То сралин бы например взвизгнул: Штааа? почиму ани не ггастгеляны еще давным давно?? Разбамбить - литят самалэт, будэм бамбит)
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05.10.2021 10:12 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689940.html ЗЕлёный ублюдок - настоящий оффшорный барыга

Общая сумма неуплаченных налогов по офшорным операциям Зеленског, составляет приблизительно 24-26 млн. гривен.
Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн., оставшиеся на его оффшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн., украденных Каломойским и Вовой из "Приватбанка" через эти счета.
tZE
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05.10.2021 10:19 Ответить
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05.10.2021 10:20 Ответить
Первая, вторая и предпоследняя --
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05.10.2021 10:21 Ответить
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05.10.2021 10:27 Ответить
Баловень судьбы и 73% баранчиков
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=148060714201124&set=p.148060714201124&type=3&av=100069915886888&eav=Afb1uJwc-f7w03_UKIYIR37UmQk14jEPRq2sMhWqMimrutqPQJ00sdJuYeq3j6UoBBU&__cft__[0]=AZWlowr0TVoJfNMNy-pzDXcLT-7lb0jKlATEJRGQJ-0BbJqGkxhuukXpt3dqGsPK2V39nQ2O_JAdXxAX2vsqCdL0C8qNeWMPag3OfhUAxCUpFc1la75E8sb08ljK_Ett-VzhzMGt2Lj3cR0jKw9H2ZQaVrSiLXj13RQu4TB_6S5Fkg&__tn__=R]-R

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05.10.2021 10:46 Ответить
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05.10.2021 10:28 Ответить
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05.10.2021 11:56 Ответить
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
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06.10.2021 01:54 Ответить
Більщість нашого народу ще не розуміє що Коломойський вкрав їх 5 млрд. $,
а не в білорусів чи у грузин. Ці 5 млрд. доларів належали Україні і лягли
додатковими податками на шиї громадян України. Низький рівень економічної
культури робить з громадян України овець яких з задоволеням стрежуть різні
Ахметови з Коломойськими і іншими олігархами. А замість цього народ отримав
мрію - актора на роль президента, він же ще не був в політиці і хоч поржемо

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07.10.2021 23:38 Ответить
Обіцянки Зе актора перед виборами 2019:

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07.10.2021 23:41 Ответить
 
 