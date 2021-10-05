12 651 27
Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Хорошие и плохие офшоры
Читайте на "Цензор.НЕТ": Офшорный скандал Зеленского прокомментировал внештатный пиар-советник ОП: Тогда бизнес так защищался
- Нам без офшоров никак...
Актуальный вопрос
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец
Зробили це разом...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Зеленский не доверяет свои деньги стране, в которой правит безраздельно
Большая фикция
Довели человека...
Как жить?
Матрешка Пандоры
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+38 Герхард
показать весь комментарий05.10.2021 10:04
+37 Стрелок
показать весь комментарий05.10.2021 10:05
+35 Стрелок
показать весь комментарий05.10.2021 10:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поймите вы наконец, что самое страшное не в самих офшорах, а в том, что ЗЕ отмывал и отмывает криминальные финансы международного преступника Коломойского.
На вкрадені у людей гроші, "чесний парень із "народа"", купував елітну нерухомість в Лондоні.
Я слушал вчера его ролик про это - вроде логично всех обосрал и лизнул власти. Но в коментах - наоборот - оброс толстым панцырем из НЕНАВИСТИ. Прямо как после поездки ссущейся жены своей на Москву))
Просто не особо понимаю в офшорах, но он грамотно облизал зе-всласть.
Кстати - посмотреть на "лицо" его полупапика - Шифера, и послушать пару секунд его речь..... То сралин бы например взвизгнул: Штааа? почиму ани не ггастгеляны еще давным давно?? Разбамбить - литят самалэт, будэм бамбит)
Общая сумма неуплаченных налогов по офшорным операциям Зеленског, составляет приблизительно 24-26 млн. гривен.
Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн., оставшиеся на его оффшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн., украденных Каломойским и Вовой из "Приватбанка" через эти счета.
tZE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=148060714201124&set=p.148060714201124&type=3&av=100069915886888&eav=Afb1uJwc-f7w03_UKIYIR37UmQk14jEPRq2sMhWqMimrutqPQJ00sdJuYeq3j6UoBBU&__cft__[0]=AZWlowr0TVoJfNMNy-pzDXcLT-7lb0jKlATEJRGQJ-0BbJqGkxhuukXpt3dqGsPK2V39nQ2O_JAdXxAX2vsqCdL0C8qNeWMPag3OfhUAxCUpFc1la75E8sb08ljK_Ett-VzhzMGt2Lj3cR0jKw9H2ZQaVrSiLXj13RQu4TB_6S5Fkg&__tn__=R]-R
а не в білорусів чи у грузин. Ці 5 млрд. доларів належали Україні і лягли
додатковими податками на шиї громадян України. Низький рівень економічної
культури робить з громадян України овець яких з задоволеням стрежуть різні
Ахметови з Коломойськими і іншими олігархами. А замість цього народ отримав
мрію - актора на роль президента, він же ще не був в політиці і хоч поржемо