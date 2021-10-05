Начальник таможенного поста на Одесчине получал около $300 тыс. "откатов" ежемесячно за растаможку автомобилей, - СБУ. ФОТОрепортаж

Начальник таможенного поста "Автомобильный" Одесской таможни организовал схему получения "откатов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ СБУ Одесской области.

Так, чиновник таможни вымогал у людей, которые растаможивали автомобили из США, Кореи и Канады, по $50.

Ежемесячный "доход" начальника таможенного поста составлял около $300 тыс.

Чиновник был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере $1380 за автомобили, оформленные его подчиненными в прошлом месяце.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст 368 УК Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

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