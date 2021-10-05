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Начальник таможенного поста на Одесчине получал около $300 тыс. "откатов" ежемесячно за растаможку автомобилей, - СБУ. ФОТОрепортаж

Начальник таможенного поста "Автомобильный" Одесской таможни организовал схему получения "откатов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ СБУ Одесской области.

Так, чиновник таможни вымогал у людей, которые растаможивали автомобили из США, Кореи и Канады, по $50.

Ежемесячный "доход" начальника таможенного поста составлял около $300 тыс. 

Чиновник был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере $1380 за автомобили, оформленные его подчиненными в прошлом месяце.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст 368 УК Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

Также читайте: Мошенники ежемесячно выманивали у граждан около 6 млн грн: СБУ блокировала нелегальный "call-центр" в Виннице. ФОТОрепортаж

Начальник таможенного поста на Одесчине получал около $300 тыс. откатов ежемесячно за растаможку автомобилей, - СБУ 01
Начальник таможенного поста на Одесчине получал около $300 тыс. откатов ежемесячно за растаможку автомобилей, - СБУ 02

Автор: 

взятка (6166) Одесская область (3587) растаможка (178) СБУ (19924) таможня (1959)


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Топ комментарии
+12
Яка частина цієї суми віддавалась в ОПу?
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05.10.2021 10:26
+12
все правильно делал - и выводил бабло в офшоры
- а для чего тогда еще становится начальником?
приЗедент пример
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05.10.2021 10:26
+9
Бенедиктовна и Серлещ говорят, что ничего плохого в оффшорах нет. Когда денег слишком много можно хранить там.
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05.10.2021 10:38
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За ноги повесить вместе со всей вертикалью.
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05.10.2021 10:26 Ответить
Яка частина цієї суми віддавалась в ОПу?
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05.10.2021 10:26 Ответить
Уілком слушне запитання Гадаю десь наполовину
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05.10.2021 10:30 Ответить
все правильно делал - и выводил бабло в офшоры
- а для чего тогда еще становится начальником?
приЗедент пример
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05.10.2021 10:26 Ответить
Бенедиктовна и Серлещ говорят, что ничего плохого в оффшорах нет. Когда денег слишком много можно хранить там.
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05.10.2021 10:38 Ответить
А шо такое? Это же Одесса. В 90-х место инспектора пожарного надзора на "7 км" стоила от 100 тысяч американских денег
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05.10.2021 10:28 Ответить
Годик посидит и вернется на работу
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05.10.2021 10:29 Ответить
если он в МЕСЯЦ имел 300 тысяч баксов, я думаю он себе на всю оставшуюся жизнь уже отложил))
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05.10.2021 10:36 Ответить
нет, не правильно. пол годика помусолят, пока он не оплатит билет на повышение-и повысят. такие "умельцы" зарабатывать и делиться - нужны в высших эшелонах.
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05.10.2021 11:36 Ответить
Картины хороши...
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05.10.2021 10:30 Ответить
Начальник таможенного поста "Автомобильный" Одесской таможни организовал схему получения "откатов".

Как передает , об этом сообщили в ГУ СБУ Одесской области.

Так, чиновник таможни вымогал у людей, которые растаможивали автомобили из США, Кореи и Канады, по $50.

Ежемесячный "доход" начальника таможенного поста составлял около $300 тыс.

Чиновник был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере $1380 за автомобили, оформленные его подчиненными в прошлом месяце. Источник: \\\\\\\\\\\\\

цыфры не особо понятны.....

Кстати, вчера читал шо на Рашке, заместитель таможни... наверное всей рашки, держал в подвале дома 18 тонн золота и чет 200млн. норм. денег.
при этом высрали шо это в сумме два млрд. долл., а бюджет Екатеринбурга всего 48млрд. срублей, т.е в 3 раза почти меньше.
вот это размах, а тут по 50евро за машину.... ну ты купил Шевроле шо тут
стоит 150к., и за шо он вымогал? за справку? тогда как официально ты заплатишь ну наверное с 30к.? что то в этой новости не нравится. как будто кого-то кто-то "подсидел".
и да - фото бабла - хорошо шо не частей мальчиков в трусиках?
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05.10.2021 10:30 Ответить
підстава і імітація боротьби з корупцією, але посада й справді грошова, мабуть комусь пообіцяли, а цей не хотів іти.
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05.10.2021 18:10 Ответить
я вчора реально читав шо у якогось замісника митної "служби", не писало якої, але в домі 18 тон золота і баксів теж тони. можеш пошукати, просто ... вчора подумав шо за мільйон дол. - можна би екіпіровку, дрони, і його там накрити, правда грузовик треба було би крєпкий.
ну, друн типу січе все, потім 5 бойовиків висуваються, нейтралізують електрикою всіх охоронців, псів, а потім загрібають всю як там... "рижню" чи шо там. ну і бакси
просто 5 чуваків, пара друнів і екупка - потягне на мільйон, або менше. жити би , ой "жити" би на рашці і встигнути би туди...
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05.10.2021 18:17 Ответить
Закушуй та не кури (смали) всяку погань.
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05.10.2021 21:19 Ответить
курю "стронг"
а п.ю - пиво & настойку глоду
и шо я не так написал то?
смотри - знаешь шо у поца в маетке - миллиард тока бумажками + золото.
собираешь 5 человек - покупаешь все вплоть до тепловизоров и ПНВ - я бы еще "тазеры", шоб не убивать охрану и владельца - может коды надо или ключ. - и подгоняй грузовик - и складывай бабло. правда вывести за границу - тут уже подумать надо как.
Что не так я написал то?
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06.10.2021 08:09 Ответить
Тебе б направить бурную энергию да на работу
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06.10.2021 08:11 Ответить
ну ага, щас тока шнурки для кедов найду и каак дам на кеды от работы)
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06.10.2021 08:16 Ответить
то на раші
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06.10.2021 07:13 Ответить
ну да - понты, чо. у нас ведь каждая судья подземный сейф имеет - если там меньше миллиарда евро = лох.
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06.10.2021 08:05 Ответить
про митника то реально з парашм інфа, а по суддях, то таке є злачні місця, типа Печерського, чи Шевченківського або де ще якісь концентрації бізнесу, а є якісь забиті районні, то там лярди чи навіть мільйони не набереш.
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06.10.2021 17:26 Ответить
саме смішніше шо всі ці крадуни... дуже глибоко православні))))
всі ці козли реально вважають шо.... ну там тіпа "душа - Боку, а бабло - внуку"
в принципі через таку потолоч можна й не вірити в Яхве, бо таких тварин земля носить тільки шоб шо?... зібрав команду і як той Робін Гуд - забрав крадене... правда я уже стар, супер стар...
нє ну реально - за мільйон баксів снарягу і 5 мужиків - я нічо не кажу. Ну, прийти на піццу? бо тут пишуть шо на ФБ навіть нічого не можна такого писати.. так і я не пишу, а просто думаю - а ось якби... в сейфах росли гриби
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06.10.2021 17:52 Ответить
реально вони дуже набожні, вони вірять, що то їх бог дав таку можливість і моляться, щоб не попастись, нічим не відрізняються від тих же яких судять, я бачив злодіїв, отих що за крадіжки, судять, квартирні наприклад, то вони з собою і чотки носять і сіль свячену, типа оберіг, щоб не попастись, чи допомагає не знаю, бо попадались
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06.10.2021 19:47 Ответить
yt nfr lfdyj xbnfd nfv yf Rhsv/ .f - xelfr [s Kdjdf nbge rhfd s n/l/? ghjcnj ujdjhbnm - ye qle rhfcnb yf yfhrjnbrb? drhfd cnj ,frcsd? pfysc d wthrde? kbibd nfv 10? ,j[ ghj,fxbnm/////

блін, ну типу ок., чувак, читав - нарк., писало вкрав і пішов в церкву, типу 10 баксів дав, а 100 вкрав, типу шоб ""бог

прбоачив...смішно ж?
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06.10.2021 20:12 Ответить
таки да, але вони думають, що це типа працює
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06.10.2021 21:30 Ответить
какие триста тысяч долляров? там всего десятка.
они считать наверное не умеют.....
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05.10.2021 10:39 Ответить
це через митницю мало проходити 6000 автомобілів, а тут взяли на якихось смішних 1380, а де решта
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05.10.2021 18:12 Ответить
Пишуть що йому щось загрожує. Мені здається що йому нічого не загрожує і через якийсь час він буде працювати на рівнозначній посаді)
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05.10.2021 10:41 Ответить
піде на цгоду зі слідством, заплатить штраф 25000 грн. і стане успішним бізнесменом
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06.10.2021 07:15 Ответить
Новый глава Одесской таможни Пудрик, против которого выступил Саакашвили, является зятем доверенного лица Ермака. /Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов/В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП.
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05.10.2021 10:46 Ответить
истину глаголишь
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05.10.2021 11:21 Ответить
Администрация Президента во главе с Ермаком-это золотое дно. Это Эльдорадо!
Там миллиардные доходы!
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05.10.2021 11:25 Ответить
Это такое место - для зарабатывания денег. У нас все воруют. Просто не отдавал тот процент который ему Бубочка спустил. Следующий будет посговорчивее.
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05.10.2021 10:48 Ответить
Нє по чіну брал?)
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05.10.2021 10:49 Ответить
Це не може бути правдою бо корупцію на митницях ліквідували ще до кінця 2019 року,ви ж не можете не вірити президенту..
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05.10.2021 10:52 Ответить
Проделки Порошенка. Спецом подставляет Бубочку - борца.
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05.10.2021 10:56 Ответить
та какого парашенка? это план шатун- рука и нога крэмля. дестабилизировать хотят-ну Што разве не выдно? тут четко просматривается след москвы - сам путен указания дал-брать мзду-потом наградят.
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05.10.2021 11:55 Ответить
Сепарша? Из дінірі?
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05.10.2021 13:04 Ответить
Так, чиновник таможни вымогал у людей, которые растаможивали автомобили из США, Кореи и Канады, по $50. Ежемесячный "доход" начальника таможенного поста составлял около $300 тыс.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Не составлял его ежемесячный доход $300 тыс. С этой суммы от отстегивал немало Одесскому СБУ и в Киев голове Держмитслужбы.
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05.10.2021 11:16 Ответить
Задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст 368 УК Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.
---------------------------------------------------------------------
Никакого тюремного заключения не будет. Слідчі СБУ обдерут его, как липку, и отпустят на волю.
Его ещё ждёт повышение по службе. Пойдёт в Киев в Держмитслужбу на руководящую должность.
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05.10.2021 11:19 Ответить
снова СБУ понты нарезает! да ладно тебе - "Ежемесячный "доход" начальника таможенного поста составлял около $300 тыс." из этой сумы тому кределю досталась бы максимум 1/4, а остальная (бооольшая сумма) обязан был закинуть "на верх"! но вы, СБУ, как раз искать ту крышу не будете ибо она платит у же вам! так, нашли "мальчика для битья" и своих извесных понтов
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05.10.2021 11:19 Ответить
І там Порошенко встиг нагадити зеленим. Поставив на пост шкідника. А там зелена команда професійна і не корумпована, їм просто заважають.
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05.10.2021 11:25 Ответить
Оштрафувати його на 34 тис. гр., шоб знав!
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05.10.2021 12:30 Ответить
А чому на таку велику суму? Краще на перший раз на 51 гривню.
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05.10.2021 15:13 Ответить
Раньше на трассах Украины везли много новых авто из ЕС
ТЕПЕРЬ , к примеру , одесская Техаса забита перевозчиками БИТКОВ( битых авто) с аукционов США.
Значит нормальные авто из ЕС завозить по новому законодательству про евробляхи можно только по гграбительской растаможке . А битые авто из США можно вести судами в контейнерах и заполнять Украину битыми авто. И троли барыг , верещавшие про ПЛОХИЕ евробляхи, ВОДЫ В РОТ НАБРАЛИ 😀😀
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05.10.2021 12:36 Ответить
Аристарх, договорись с таможней!
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05.10.2021 19:19 Ответить
і так КОЖНИЙ податківец і митник...

Поки не почнуть розстрілювати, нічого не змінеться...
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05.10.2021 19:25 Ответить
 
 