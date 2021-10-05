215 школ и детсадов построили и реконструировали в Украине с 2020 года, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С прошлого года в Украине построили и реконструировали 215 школ и детсадов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Instagram президента Владимира Зеленского.
Президентская программа "Большая стройка" стартовала в прошлом году.
"Страна, которая стремится быть конкурентоспособной в современном мире, должна считать образование и науку своими действительно стратегическими, приоритетными сферами. Главное - это инфраструктура. Доступное, безопасное, комфортное и - очень важно - безбарьерное образовательное пространство", - подчеркнул глава государства.
Напомним, создание качественной инфраструктуры является основной задачей программы "Большая стройка". Об этом ранее заявил Владимир Зеленский, выступивший инициатором данной программы.
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достроили то что было готово на 70-80% примерно треть
остальные - ремонт. часто просто внешняя покраска
Якось по-дебільному - в країні, де влада змінюється кожні 5 років, не розраховувати на зміну влади...
Це вам, рошенкам, найважливіше - це щоб Зеля собі щось у заслугу не записав, що на вашу думку є заслугою рошенки (хоча питання дуже спірше - у чому більша заслуга - почати, чи закінчити). От ви й гвалт підняли. Хоча якби ви були за Україну - просто пораділи б що побудовано ці школи та дітсадки - і до задниці - кому це у залік пішло.
А пишу я не "по зеленому", а просто не по-рошенівському. Окрім вашої тусні є багато громадян, які не мають стосунку ані до зелені, ані до сої.
Але тобі головне - це розставити штампи і приписати своїй рошенці якісь заслуги, до яких рошенка майже не має жодного стосунку.
А у кого горить дупа - видно по коментарях, тому як не смикайся, пропагандоне - тебе давно викрили.
Брехнею і маніпуляціями тут займаєшся саме ти, я я таких як ти пропагандонів на чисту воду виводжу.
Тим більше - що присвоювати заслугу у цих будівництвах Порошенкові, чим ви тут займаєтесь - так само - "записувати чужe собi в заслугу"
І ні, за Порошенка я знову не голосуватиму. Як і за Зелю теж не збираюсь - хоча у Зелі ще 3 роки попереду - все ще може теоретично змінитися, але навряд.
Ти тут на гівно сходиш, доводячи те, що Зеля до вього цього не має жодного стосунку і в усьому заслуга Порошенкі.
https://dengi.informator.ua/2018/12/18/chto-sdelala-komanda-glavy-dnepropetrovshhiny-valentina-reznichenko-za-2018-god/
Это вам не детсады и школы. Но про это ЗЕ почему-то помалкивает.
ПЫСЫ: про офшоры не забудь...
https://sobitie.com.ua/novosti/esli-kto-sdelaet-bolshe-chem-komanda-reznichenko-v-dnepropetrovskoy-oblasti-ego-nado
Но, никто на этом не пиарился.... ЛОХИ!
разумеется те, кто НЕ пиарился!
а Бубочка НЕ лох, он пиарится на всем, чем можно и на чем нельзя.
Юрий Голик прокомментировал заявления нового губернатора Днепропетровщины о работе команды Резниченко
https://gorod.dp.ua/news/166671 https://gorod.dp.ua/news/166671
Він цеглу носив чи штукатурив?