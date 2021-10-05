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Новости Фото ДТП
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Пять автомобилей столкнулись на Львовщине, есть погибший. Движение возле населенного пункта Ярычев перекрыто. ФОТОрепортаж

Во Львовской области на трассе Киев - Чоп столкнулись пять авто. В результате аварии один человек погиб.

Об этом во вторник, 5 октября, сообщила патрульная полиция области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На автодороге Киев - Чоп, возле населенного пункта Ярычев произошло ДТП с участием 5 транспортных средств. К сожалению, один человек погиб. Движение перекрыто", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычев.

"Будьте осторожны на дороге", - добавили в полиции.

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Пять автомобилей столкнулись на Львовщине, есть погибший. Движение возле населенного пункта Ярычев перекрыто 01
Пять автомобилей столкнулись на Львовщине, есть погибший. Движение возле населенного пункта Ярычев перекрыто 02
Пять автомобилей столкнулись на Львовщине, есть погибший. Движение возле населенного пункта Ярычев перекрыто 03
Фото: патрульная полиция

ДТП (7677) патрульная полиция (1813) Львовская область (2910)


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