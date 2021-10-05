Пять автомобилей столкнулись на Львовщине, есть погибший. Движение возле населенного пункта Ярычев перекрыто. ФОТОрепортаж
Во Львовской области на трассе Киев - Чоп столкнулись пять авто. В результате аварии один человек погиб.
Об этом во вторник, 5 октября, сообщила патрульная полиция области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На автодороге Киев - Чоп, возле населенного пункта Ярычев произошло ДТП с участием 5 транспортных средств. К сожалению, один человек погиб. Движение перекрыто", - сказано в сообщении.
Отмечается, что патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычев.
"Будьте осторожны на дороге", - добавили в полиции.
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Злий Грицько
показать весь комментарий05.10.2021 11:53 Ответить Мне нравится 6
Nikos KGB
показать весь комментарий05.10.2021 12:01 Ответить Мне нравится 0
Ап Чхи #489385
показать весь комментарий05.10.2021 12:07 Ответить Мне нравится 2
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