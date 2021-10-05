Пять автомобилей столкнулись на Львовщине, есть погибший. Движение возле населенного пункта Ярычев перекрыто. ФОТОрепортаж

Во Львовской области на трассе Киев - Чоп столкнулись пять авто. В результате аварии один человек погиб.

Об этом во вторник, 5 октября, сообщила патрульная полиция области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На автодороге Киев - Чоп, возле населенного пункта Ярычев произошло ДТП с участием 5 транспортных средств. К сожалению, один человек погиб. Движение перекрыто", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычев.

"Будьте осторожны на дороге", - добавили в полиции.

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Фото: патрульная полиция