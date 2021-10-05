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Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 октября, в городе Полтава на фасаде здания лицея № 31 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Владиславу Игоревичу Козченко, 10.04.1997 года рождения, уроженцу Полтавы, младшему сержанту, стрелку-снайперу 1-го взвода 2-й роты 13 отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 06.03.2018 года около 23.00 в районе города Авдеевка Донецкой области в результате пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом сообщает Фейсбук пользователь Svetlana Vladi, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 5 октября 2021 я имела честь открыть мемориальную доску своему другу десантнику, участнику боевых действий, настоящему Герою Владиславу Козченко. Низкий поклон родителям, вечная Слава Герою!!! Кощей!!! Навсегда в строю!!!" - отмечается в сообщении.

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Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 01
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 02
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 03
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 04
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 05
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 06
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 07
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 08
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 09
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 10
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 11
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 12
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 13
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 14
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 15
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 16
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 17
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 18
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 19
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 20
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 21
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 22
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 23
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 24
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 25
Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве 26

Автор: 

память (1496) Тахтаулове (768) мемориальная доска (219) военнослужащие (6149) Ян Осока (1501) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Когда двадцатилетние пацаны геройски защищали страну - сорокалетние уклонисты кривлялись на сцене и прятали бабло по офшорах......
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05.10.2021 16:33 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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05.10.2021 16:52 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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05.10.2021 19:09 Ответить
Царство небесне!

Обратите внимание на время суток гибели: надо не просто возвращать своих снайперов (также написано что погибший воин сам был снайпером), а с ночным видением!
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05.10.2021 23:15 Ответить
 
 