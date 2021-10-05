Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину 95-й ОДШБр Владиславу Козченко открыли в Полтаве. ФОТОрепортаж
Сегодня, 5 октября, в городе Полтава на фасаде здания лицея № 31 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Владиславу Игоревичу Козченко, 10.04.1997 года рождения, уроженцу Полтавы, младшему сержанту, стрелку-снайперу 1-го взвода 2-й роты 13 отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 06.03.2018 года около 23.00 в районе города Авдеевка Донецкой области в результате пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.
Об этом сообщает Фейсбук пользователь Svetlana Vladi, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня 5 октября 2021 я имела честь открыть мемориальную доску своему другу десантнику, участнику боевых действий, настоящему Герою Владиславу Козченко. Низкий поклон родителям, вечная Слава Герою!!! Кощей!!! Навсегда в строю!!!" - отмечается в сообщении.
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Обратите внимание на время суток гибели: надо не просто возвращать своих снайперов (также написано что погибший воин сам был снайпером), а с ночным видением!