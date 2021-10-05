Больше килограмма ртути обнаружено на улице в центре Кривого Рога, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Кривом Роге посреди улицы Соборности нашли более килограмма ртути. Информацию о ртути предоставил спасателям прохожий, который и обнаружил опасное вещество.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
На место сразу же направили очередное отделение отряда ГСЧС в Днепропетровской области. Спасатели обследовали участок и обнаружили всего 1100 граммов ртути на одном квадратном метре.
"В средствах защиты органов дыхания ртуть собрано в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора", - отметили в ГСЧС.
Пока неизвестно, каким образом ртуть оказалась посреди улицы города.
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+6 Вася Шевченко #371210
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+6 Alex Firman
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+6 Підлога Маккартні
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пролетало - уронило
О как, медицинская масочка защищает не только от каранавириса, а еще и от паров ртути
над смахнувшим ртуть- рукою,
демеркуризация...
(из песни)
И это только второй год преЗедентства !