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Больше килограмма ртути обнаружено на улице в центре Кривого Рога, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге посреди улицы Соборности нашли более килограмма ртути. Информацию о ртути предоставил спасателям прохожий, который и обнаружил опасное вещество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

На место сразу же направили очередное отделение отряда ГСЧС в Днепропетровской области. Спасатели обследовали участок и обнаружили всего 1100 граммов ртути на одном квадратном метре.

"В средствах защиты органов дыхания ртуть собрано в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора", - отметили в ГСЧС.

Пока неизвестно, каким образом ртуть оказалась посреди улицы города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 г ртути, - ГСЧС. ФОТО

Больше килограмма ртути обнаружено на улице в центре Кривого Рога, - ГСЧС 01
Больше килограмма ртути обнаружено на улице в центре Кривого Рога, - ГСЧС 02
Больше килограмма ртути обнаружено на улице в центре Кривого Рога, - ГСЧС 03
Больше килограмма ртути обнаружено на улице в центре Кривого Рога, - ГСЧС 04

Кривой Рог (1403) ртуть (49) ГСЧС (4982)


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Топ комментарии
+6
ну...там своя атмосфера ))) во всех смыслах )))
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05.10.2021 16:41
+6
Кривой Рог - лучший Шо не говноновость, так обязательно родная говень Зеленого говнобубочки. Проклятый город. Мама Рима, засунь свое чадо обратно
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05.10.2021 16:43
+6
В средствах защиты органов дыхания

О как, медицинская масочка защищает не только от каранавириса, а еще и от паров ртути
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05.10.2021 16:52
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ну...там своя атмосфера ))) во всех смыслах )))
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05.10.2021 16:41 Ответить
в городе металлургов металл даже посреди улицы
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05.10.2021 16:54 Ответить
Диверсия.
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05.10.2021 16:43 Ответить
неужели порох?
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05.10.2021 16:58 Ответить
Килограмм ртути это не килограмм воды. А сколько вони... На форуме. Все представляют себе лужу ртути? Там вопрос капель...Вы же в курсе, что ртуть где то в 13,5 раз тяжелее воды...
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06.10.2021 05:47 Ответить
Кривой Рог - лучший Шо не говноновость, так обязательно родная говень Зеленого говнобубочки. Проклятый город. Мама Рима, засунь свое чадо обратно
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05.10.2021 16:43 Ответить
Я живу в Кривом Рогу больше 50 лет. ЗЕторчка терпеть не могу. Ваты в городе очень много. Но город точно не проклятый. На 600 тыс. населения в войне с *********** погибло 150 чел., а 4-х миллионом "патриотическом" Киеве 400.
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05.10.2021 16:50 Ответить
- это в фигуральном смысле
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05.10.2021 16:53 Ответить
Все просто - зайди на любой ватный сайт и там будут обосраны Львов и Киев. Никогда не задумывался, почему все плохое на Цензоре последние два года происходит в 500 тысячном Кривом Роге?
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05.10.2021 17:45 Ответить
"Информацию о ртути предоставил спасателям прохожий, который сам ее разлил и сам обнаружил опасное вещество. Источник:
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05.10.2021 16:45 Ответить
они скрывают...на известных чертежах нло-летающих блюдцах указано место этого металла в движке аппарата...
пролетало - уронило
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05.10.2021 16:58 Ответить
В средствах защиты органов дыхания

О как, медицинская масочка защищает не только от каранавириса, а еще и от паров ртути
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05.10.2021 16:52 Ответить
Потому что до задницы эти пары ртути. Если не кипятить иё, конечно.
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05.10.2021 16:55 Ответить
Это бедоносец, 100% инфа
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05.10.2021 16:52 Ответить
Юзик потерял откат.
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05.10.2021 16:54 Ответить
... я прижмусь к земле щекою
над смахнувшим ртуть- рукою,
демеркуризация...

(из песни)
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05.10.2021 17:01 Ответить
Мэры самоубиваются, ртуть разливается......
И это только второй год преЗедентства !
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05.10.2021 17:10 Ответить
Зеля пописял?
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05.10.2021 20:58 Ответить
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06.10.2021 07:32 Ответить
 
 