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Депутат ОТГ на Закарпатье задержан при получении $3 тыс. взятки, - Нацполиция. ФОТО

4 октября депутата одной из объединенных территориальных громад региона задержали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи следственного управления областной полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стартегических расследований НПУ.

Отмечается, что фигурант получил 3 тысячи долларов США неправомерной выгоды за положительное решение земельного вопроса. За эту сумму гарантировал положительное утверждение на сессии ОТГ проекта землеустройства под строительство жилого дома.

"По месту жительства депутата полицейские изъяли полученные в качестве взятки средства. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

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Депутат ОТГ на Закарпатье задержан при получении $3 тыс. взятки, - Нацполиция 01
Депутат ОТГ на Закарпатье задержан при получении $3 тыс. взятки, - Нацполиция 02

взятка (6166) ОТГ (117) Закарпатская область (2588)


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Не взятка, а благодарность!
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05.10.2021 17:01 Ответить
реформы - дорогая вещь !
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05.10.2021 17:03 Ответить
Местные депутаты и взятки по земельному вопросу - это как кот и сметана, они едины и не делимы. Однако надо уже к ВР переходить, там есть где порыться
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05.10.2021 17:10 Ответить
Ловят мышей! Жирные коты в Раде чухают бейцы и переписывают имущество на подставных....
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05.10.2021 17:15 Ответить
Партия зеленых клоунов-наркоманов тут и к Ванге не ходи!
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05.10.2021 17:39 Ответить
 
 