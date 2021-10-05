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Новости Фото Отставка Разумкова
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Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с "Довірой", Дубинский в кресле премьера и голосующие "слуги народа", - работа Рады 5 октября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 октября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Вначале Рада решила, что рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе.

Далее Рада на 2 дня отстранила Разумкова от ведения заседаний.

Затем Рада включила в повестку дня вопрос отставки Разумкова.

После этого Рада не поддержала отстранение Стефанчука и ушла на перерыв.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 01

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков перед началом заседания обошел сессионный зал, чтобы лично поприветствовать нардепов.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 02

В секторе ОПЗЖ Разумкова встретили улыбками и рукопожатиями.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 03

Глава партии "Голос" Кира Рудик и глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 04

Дмитрий Разумков.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 05

Приветствие Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука. За ними наблюдает Андрей Мотовиловец ("СН").

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 06

Дискуссия Мотовиловца и Разумкова.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 07

Разумков показывает на президиум ВР "слуге народа" Александру Куницкому.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 08

Разумков занимает кресло спикера в президиуме Рады.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 09
Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 10

Разумков открывает заседание Рады.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 11
Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 12

Стефанчука бросило в пот.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 13

Приветствие "слуг народа".

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 14

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") идет выступать с трибуны Рады. 

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 15

Разумков наблюдает за происходящим в зале.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 16

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия о чем-то беседует за колонной с депутатами из группы "Довіра".

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 17

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 18

После переговоров с "Довірой" Арахамия стремится к президиуму ВР.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 19

Где и как Арахамия травмировал руку - остается загадкой. 

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 20

Сектор "Батькивщины": Юлия Тимошенко и Сергей Соболев приветствуют коллег Андрея Николаенко и Валентина Наливайченко.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 21

Александр Дубинский (внефракционный) в кресле премьера.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 22

Корниенко готовится зачитать инициативу об отстранении спикера Разумкова от ведения заседаний.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 23

Корниенко просит слово у Стефанчука.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 24

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 25

Разумков передает Стефанчуку свое заявление об отстранении.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 26

Спикер Разумков смотрит на руководство фракции "СН".

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 27

Руководство "СН" наблюдает, как дальше будут развиваться события.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 28

"Слуги народа" голосуют за отстранение Разумкова.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 29
Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 30
Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 31
Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 32

Нардепы от "ЕС" Ирина Геращенко и Артур Герасимов возмущены происходящим.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 33

Разумков улыбается, наблюдая за сессионным залом.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 34

Руководство фракции "СН": Александр Корниенко и Давид Арахамия.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 35

Петр Порошенко ("ЕС") просит слово.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 36
Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 37

Порошенко выступает с трибуны Рады.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 38

Стефанчук зачитывает предложение включить в повестку дня Рады вопрос отставки Разумкова.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 39

"Слуги народа" голосуют за внесение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 40
Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 41

За включение вопроса об отставке Разумкова в повестку дня проголосовали 200 "слуг народа", 16 депутатов "За майбутнє", 3 депутата "Голоса", 18 депутатов "Довіри" и 3 внефракционных.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 42

Разумков покидает президиум Рады.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 43

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 44
Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 45

Руслан Стефанчук смотрит на пустующее кресло спикера Верховной Рады.

Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с Довірой, Дубинский в кресле премьера и голосующие слуги народа, - работа Рады 5 октября 46

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29258) Геращенко Ирина (1627) Наливайченко Валентин (894) Николаенко (68) Порошенко Петр (19606) Соболев Сергей (802) Тимошенко Юлия (24590) Герасимов Артур (313) Арахамия Давид (989) Разумков Дмитрий (1521) Стефанчук Руслан (658) Корниенко Александр (658) Куницкий Александр (45) Дубинский Александр (429) Железняк Ярослав (426) Мотовиловец Андрей (41) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+20
хламидия и хламидники... )) как всегда действуют открыто ))))

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05.10.2021 18:08
+13
Зеленый туннель в российскую пропасть
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05.10.2021 17:58
+13
Крісла в секторі СН не пустують.Зігнали отару. Що перемагає страх чи гроші? Гидко!
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05.10.2021 18:06
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агрохимия на дискоче в Трусковце брейкданс нижний выделывал раз в гипсе теперь?)
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05.10.2021 17:53 Ответить
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05.10.2021 18:52 Ответить
Его пытали!!! Как я сразу не догадалась(с)😾
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05.10.2021 23:53 Ответить
Арахамия втолковывает бениным холуям приказ "папы"? Классный кадр.
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05.10.2021 17:54 Ответить
береги руку, Сеня
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05.10.2021 18:04 Ответить
Назвать Шмарклю *папой*,это обидеть папуИли вы под *папой* Беню имеете ввиду?
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05.10.2021 19:07 Ответить
У нашей власти только один "папа".

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05.10.2021 19:12 Ответить
це і є той прикол, за який голосували зебіли
насолоджуйтесь
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05.10.2021 17:55 Ответить
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05.10.2021 18:53 Ответить
...и собака заплакала.
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05.10.2021 21:05 Ответить
И я тоже плачу...😭
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05.10.2021 23:55 Ответить
клоповник....- що ще сказати...
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05.10.2021 17:56 Ответить
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05.10.2021 17:57 Ответить
Зеленый туннель в российскую пропасть
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05.10.2021 17:58 Ответить
Да уж......Противно смотреть..Спасибо 73 %
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05.10.2021 18:00 Ответить
Крісла в секторі СН не пустують.Зігнали отару. Що перемагає страх чи гроші? Гидко!
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05.10.2021 18:06 Ответить
хламидия и хламидники... )) как всегда действуют открыто ))))

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05.10.2021 18:08 Ответить
Дубінський в кріслі Прем"єра... Чим би дитя не тішилось... (с).
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05.10.2021 18:09 Ответить
Сейчас зебобики начнут кудахтать что ЕС голосует совместно с бют и опзж.
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05.10.2021 18:12 Ответить
Що за напій в склянці на місці Голови Верховної Ради України? Чому напій змінює колір від золотавого до червоного?
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05.10.2021 18:13 Ответить
А шо, при таком развитии событий Ахметову ещё и татаро-монгольское иго припомнят
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05.10.2021 18:14 Ответить
Зелебан.
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05.10.2021 18:20 Ответить
О!!! Слуги
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05.10.2021 18:25 Ответить
Для арахуя надо установить отдельно пальму, нечего ему за колонами прятаться, мавпа должна находиться в естественной среде среди бананов!!!
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05.10.2021 18:26 Ответить
В Киеве пальм нету на улицах,но на каштане Ара Хам и Я будут свисать охренительно.
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05.10.2021 19:10 Ответить
Обойдется искуственной.
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05.10.2021 19:29 Ответить
"Довіра" - група политичних курвів...Група виставляє на ефіри головну курву - Шахова - борця за шахтьоров і справєдлівость і всі судять їх по словам його...А от по ділам його,по зраді,брехні - судити не хочуть...Вуха - головний орган сліпої націі...
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05.10.2021 18:27 Ответить
за шо большая тьотя голоса отчитує хлопчика?
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05.10.2021 19:36 Ответить
1. Как не относиться к Розумкову, поступили с ним не корректно и не красиво ( с учетом его вклада в победу " слуг" и " Зе" ( другим на заметку, " вытрут ноги и выкинут")2) В Раде всегда были, есть и будут " группы прости--ок которые будут голосовать за одно с властью ( при чем не зависимо кто у власти - "слуги" это, " ЕС", или оккупационный режим ху-ло - в данный момент в этой категории " Довира" и " За майбутне" 3)Возникает вопрос - кто следующий на выход( учитывая концентрацию негатива на этой персоне возможно это будет Ермак .. но там непонятно кто от кого зависит сильнее , он от патрона, или патрон от него. 4) Политические проекты Розумкова под большим вопросом.. свой значительный он не сможет создать, идти к кому то на поклон , но к кому .. к ОПЗЖопсу не комельфо, ЕС он не нужен, значит остается только Юля. Попытка создать " партию" обиженных" и объединиться с Пидаликом, по сути обречена на неудачу( рейтинги не те), хотя если подтянуть Садового, мэра Днепра.. и т.д. то в Раду пройти могут, но мандатов будет минимально. 5) если "слуги" оставят его в Раде, он будет работать на их внутреннее разобщение,и все время напоминать "рядовым слугам" о их неблаговидном поступке к одному из основных создателем проекта " слуги и Зе". поэтому вероятно его будут стараться убрать вообще. ( и это логично).
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05.10.2021 19:47 Ответить
Тимошенко там, де є хоч частка розуму. Бо в Слуг розуму немає. Вони приймають закони проти законів. Сподіваюсь, що Тимошенко буде наступним президентом. Бо з такою владою - ми не проживемо ще 5 років.
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07.10.2021 14:57 Ответить
наше спасіння - це Тимошенко при владі. бо тільки вона розуміє , що треба рорбити і як зробити наше з вам життя комфортнішим. Поки що бачу лише геноцид.
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07.10.2021 17:42 Ответить
Разумков такий,як і вся зелена кодла .
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05.10.2021 19:51 Ответить
а Тупой Собачий Рот еще тот тролль...
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05.10.2021 20:11 Ответить
Корниенко просится в декрет, Агрохимия привезла зарплату доверчивым, у Жули обострение, Стефанчук прикинул взглядом насколько нужно расширить кресло, Разумков пошел на х...
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05.10.2021 21:08 Ответить
а ви такий уважний))) А за собою що помітили? що проголосували за нарколигу, а тепер спостерігаєте як вони один одного зїдають?)))

Тимошенко - ваше єдине спасіння.
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07.10.2021 15:02 Ответить
Воістину спасіння від політичної хвойди Жульки.
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07.10.2021 16:47 Ответить
а ким ви спасаєтесь? Зеленським? Чи може Порошенко вас спасав?

Тимошенко на відміну від інших, будучі при владі ще давно - зробила більше за декілька місяців, аніж усі інші за весь термін на посаді Президента. От і думайте
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07.10.2021 17:19 Ответить
А що зробила? Разом з Путиним хіхікала над президентом України та на десять років загнала цілу країну у борги Фірташу? Ніяк не могла поділити владу з Порошенком? Жулька, Жулька, алилуйя!
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07.10.2021 21:22 Ответить
Вся банда Слуг не націлена на покращення життя українців. Роблять що захочуть, навіть проти Конституції. Президент не розуміє взагалі, як працює держава і за що відповідальний він.

Якби взяв Тимошенко в Прем'єри - може тоді і був би результат. А так вони будуть грабувати нас найближчі 3 роки, ну а ми будемо відраховувати їм свої гроші.
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07.10.2021 15:04 Ответить
Вважаю, що діюча влада робить все, аби нація згинула. Тарифи, які піднялись, ціни на продукти, податки для бізнесу, земельний закон. При цьому податки на казино найменьші. Ця країна для українців??? ЧИ ця влада для українців? - не розумію
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07.10.2021 17:39 Ответить
Якби ще у 2005 році одну політичну хвойду закрили у в'язниці, Україна зберегла б 3 милл'ярди долларів та один інвалідний візок.
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07.10.2021 21:27 Ответить
 
 