Уходящий Разумков, Арахамия за колонной с "Довірой", Дубинский в кресле премьера и голосующие "слуги народа", - работа Рады 5 октября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 октября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Вначале Рада решила, что рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе.

Далее Рада на 2 дня отстранила Разумкова от ведения заседаний.

Затем Рада включила в повестку дня вопрос отставки Разумкова.

После этого Рада не поддержала отстранение Стефанчука и ушла на перерыв.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков перед началом заседания обошел сессионный зал, чтобы лично поприветствовать нардепов.

В секторе ОПЗЖ Разумкова встретили улыбками и рукопожатиями.

Глава партии "Голос" Кира Рудик и глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Дмитрий Разумков.

Приветствие Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука. За ними наблюдает Андрей Мотовиловец ("СН").

Дискуссия Мотовиловца и Разумкова.

Разумков показывает на президиум ВР "слуге народа" Александру Куницкому.

Разумков занимает кресло спикера в президиуме Рады.





Разумков открывает заседание Рады.





Стефанчука бросило в пот.

Приветствие "слуг народа".

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") идет выступать с трибуны Рады.

Разумков наблюдает за происходящим в зале.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия о чем-то беседует за колонной с депутатами из группы "Довіра".

После переговоров с "Довірой" Арахамия стремится к президиуму ВР.

Где и как Арахамия травмировал руку - остается загадкой.

Сектор "Батькивщины": Юлия Тимошенко и Сергей Соболев приветствуют коллег Андрея Николаенко и Валентина Наливайченко.

Александр Дубинский (внефракционный) в кресле премьера.

Корниенко готовится зачитать инициативу об отстранении спикера Разумкова от ведения заседаний.

Корниенко просит слово у Стефанчука.

Разумков передает Стефанчуку свое заявление об отстранении.

Спикер Разумков смотрит на руководство фракции "СН".

Руководство "СН" наблюдает, как дальше будут развиваться события.

"Слуги народа" голосуют за отстранение Разумкова.









Нардепы от "ЕС" Ирина Геращенко и Артур Герасимов возмущены происходящим.

Разумков улыбается, наблюдая за сессионным залом.

Руководство фракции "СН": Александр Корниенко и Давид Арахамия.

Петр Порошенко ("ЕС") просит слово.





Порошенко выступает с трибуны Рады.

Стефанчук зачитывает предложение включить в повестку дня Рады вопрос отставки Разумкова.

"Слуги народа" голосуют за внесение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова.





За включение вопроса об отставке Разумкова в повестку дня проголосовали 200 "слуг народа", 16 депутатов "За майбутнє", 3 депутата "Голоса", 18 депутатов "Довіри" и 3 внефракционных.

Разумков покидает президиум Рады.





Руслан Стефанчук смотрит на пустующее кресло спикера Верховной Рады.

Фото: Цензор.НЕТ