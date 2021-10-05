Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА

Украинских фигурантов в Pandora Papers вдвое больше, чем в России. Это при том, что она является второй по количеству фигурантов этого скандального расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ICIJ.

В целом в лидерах по количеству причастных к офшорным компаниям политиков выглядит так: Украина - 38, Россия - 19, Колумбия, ОАЭ, Гондурас - по 11. Фигуранты из этих пяти стран - более четверти всех имен, упомянутых в этом расследовании.

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"В общей сложности 336 бывших или нынешних политиков также связаны с офшорными деньгами через эту публикацию. Наиболее распространенными странами происхождения для них были Украина и Россия, а также многие места в Латинской Америке и Африке. Великобритания была единственной европейской страной в топ-10 стран с наибольшим количеством политиков", - информирует statista.

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Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.

По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".

Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.

В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.

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