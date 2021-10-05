Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА
Украинских фигурантов в Pandora Papers вдвое больше, чем в России. Это при том, что она является второй по количеству фигурантов этого скандального расследования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ICIJ.
В целом в лидерах по количеству причастных к офшорным компаниям политиков выглядит так: Украина - 38, Россия - 19, Колумбия, ОАЭ, Гондурас - по 11. Фигуранты из этих пяти стран - более четверти всех имен, упомянутых в этом расследовании.
"В общей сложности 336 бывших или нынешних политиков также связаны с офшорными деньгами через эту публикацию. Наиболее распространенными странами происхождения для них были Украина и Россия, а также многие места в Латинской Америке и Африке. Великобритания была единственной европейской страной в топ-10 стран с наибольшим количеством политиков", - информирует statista.
Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.
По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".
Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.
В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.
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"Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов "
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Тим більше, що окрім потерпевшЕно ВАЗеленського, з його ляльководами , мова йде і про високопосадовців інших країн. І на вдміну від плісняви, в їх країнах ВЖЕ почались розслідування.
Ты идиот?
Ржунемагу!
и более тридцати папередников.
давайте полный список в студию.
І що з бюджетом та держскарбницею? Старанно почистили?
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,
вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному
політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику
замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого
суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
Вони злочинно грабують Український народ знищуючи Українську державу
законопроект 5600,
який вносить зміни до податкового кодексу, розглядатимуть в «турборежимі», тобто за спецпроцедурою.
Це означає, що Рада не розглядатиме численні правки до цього акту.
Законопроект 5600 вводить податок у 18% на продаж нерухомості.
Також він оподаткує власників городів площею понад 0,5 Га,
які наважаться продавати городину.
Найбільш вдячним нардепам буде
малий та середній бізнес- закон дозволить
податківцям брати майно підприємства у податкову заставу без рішення суду,
тобто зупинити
чи навіть «рейдернути» будь-який бізнес на власний розсуд.
Все знали где , скольско и кого именно лежит, просто дали возможность Зеленскому побыть у власти. Он конечно старается чтото изменить и к лучшему , но как он может бороться с корупцией и отмыванием денег теневыми методами коль сам причастен к подобному?
Лицемерие с его стороны и было и есть , сейчас ему следует открыто заявить о том что он укрывал и как помогал в этом другим. В будущем даже офшорные територии перестанут быть надежным сейфом для сбережения активов.
Не заткнув эту пробоину в экономике, мы так и будем вычерпывать воду из лодки, пока не затонем.
1) он вам ничего не должен (сказал в самом начале пути) - не соврал
2) будет весело! - тоже сказанул и не соврал
3) закончится эпоха бедности - не соврал
4) я не лох - опять правда
.... реальный олегарх, а вы все кловун да кловун - гений!
Походу это украинцы клоуны и лохи,
жидовскую, простите еврейскую хуцпу еще никто не отменял.
Так что в следующий раз выбирая кого то думайТЕ кого выбераете.
шагают семимильными шагами
а лиги смеха и квартал азохен вей
лишь отвлекают пипл вечерами