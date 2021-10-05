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Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА

Украинских фигурантов в Pandora Papers вдвое больше, чем в России. Это при том, что она является второй по количеству фигурантов этого скандального расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ICIJ.

В целом в лидерах по количеству причастных к офшорным компаниям политиков выглядит так: Украина - 38, Россия - 19, Колумбия, ОАЭ, Гондурас - по 11. Фигуранты из этих пяти стран - более четверти всех имен, упомянутых в этом расследовании.

Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США о "Досье Пандоры": Конкретно прокомментировать данные не можем, изучаем

"В общей сложности 336 бывших или нынешних политиков также связаны с офшорными деньгами через эту публикацию. Наиболее распространенными странами происхождения для них были Украина и Россия, а также многие места в Латинской Америке и Африке. Великобритания была единственной европейской страной в топ-10 стран с наибольшим количеством политиков", - информирует statista.

Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах 02

Также читайте: В Пакистане, Австралии и Великобритании будут расследовать деятельность людей, фигурирующих в Pandora Papers

Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.

По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".

Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.

В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.

Также читайте: От замалчивания до искажения фактов, - как украинские каналы освещали офшорный скандал Pandora Papers с участием Зеленского. ВИДЕО

Автор: 

офшор (511) расследование (3042) Pandora Papers (8)


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Топ комментарии
+47
И где Байден увидел в Украине коррупцию? (с)
И ваабще, Байден! Пачиму мы исчо ни в НАТА? (с)
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05.10.2021 17:29
+44
Какая "веселая" стая товарищей

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05.10.2021 17:31
+34
https://zakusilov.livejournal.com/3260307.html Порошенко знищив Слуг Зеленського за одну хвилину!

Нешановні «слуги Зеленського», служити треба Україні та українському народу, як ми це робили 5 років, коли рятували Україну від російської навали, а ви крали гроші через офшори у вкладників «ПриватБанку». Крали гроші у бюджету і перешкоджали нам боронити державу.
Зараз ви ґвалтуєте парламент. Зараз ви ґвалтуєте державу. Зараз ви позбавляєте народних депутатів, за яких проголосували мільйони, права голосу. Ви ведете країну до диктатури на кшталт Януковича, Лукашенка, Путіна, і закінчите так само як Янукович. Ганьба вам! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8E?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJHbhhSxlVxNTX4qiMHUXW-uousfRBVUQ6t6oUmkn_6bJ09BsAS88BUuzRdNIr1bLz0Lce4b2RsfUbOf9B8g2dZAM68-sNrDjHgDlZ2cwNIA&__tn__=*NK-R #ЗеленськогоНаПалю
https://youtu.be/4vrWGxyqEsI

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради.
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05.10.2021 17:39
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А новый концерт "Квартала-95" по случаю ожидается , юбилейный ?
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05.10.2021 18:49 Ответить
Ну СЛАВА БОГУ !! Нарештi ! Хоч у чомусь першi !!!
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05.10.2021 18:51 Ответить
Ау вас докази є?
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05.10.2021 18:54 Ответить
Пороха там нема
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05.10.2021 18:56 Ответить
Порошенко без офшоров , как без ньічки ! Не нашли , значит , не хотели найти. Задача бьіла найти компромат на Зеленского и окружение и нагадить Украине в целом. Где могли поставить такую задачу - в Кремле .
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05.10.2021 19:22 Ответить
да заглохни уже свинорус
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05.10.2021 19:34 Ответить
На яких помийках вас ОПівські подляки підбирають?
"Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов "
Источник:
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05.10.2021 19:42 Ответить
К журналистам-расследователям никаких претензий , они добросовестно исследовали ту базу данньіх , которую им слили. А кто слил , другой вопрос. Россияне имеют и хакерские возможности и мотив - нагадить Украине.
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05.10.2021 19:54 Ответить
Брехня бігуса, про неіснюючі офшори Порошенка, вам зайшла, як рідна. По цей день свято вірите в їх існування. Та не можете допустити, що 600-ста журналістам, провідних видань, вистачило розуму, перевірити достовірність фактів.
Тим більше, що окрім потерпевшЕно ВАЗеленського, з його ляльководами , мова йде і про високопосадовців інших країн. І на вдміну від плісняви, в їх країнах ВЖЕ почались розслідування.
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05.10.2021 20:08 Ответить
"Панамський архів". До чого там Бігус?
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05.10.2021 22:39 Ответить
І шо?
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06.10.2021 00:09 Ответить
І нічо. Освіжи пам"ять. Згадай фігурантів.
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06.10.2021 17:51 Ответить
.
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05.10.2021 19:53 Ответить
Задача найти только офшоры зеленского и под раздачу попало море стран и политиков!

Ты идиот?
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05.10.2021 20:35 Ответить
Чому не знайшли? Портнов знайшов пригоди на свою ср.ку в Панамі. Проти нього відкрили провадження за свідому брехню панамській владі.
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05.10.2021 19:37 Ответить
38 ?
Ржунемагу!
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05.10.2021 19:16 Ответить
. .
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05.10.2021 19:56 Ответить
Несправедливо, барига 39, забули соєвого.
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05.10.2021 20:09 Ответить
Так подавай в суд на 600 журналистов, в чем проблема.
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05.10.2021 21:18 Ответить
то есть нынешних при власти человет 5-7.
и более тридцати папередников.
давайте полный список в студию.
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05.10.2021 19:33 Ответить
Для того, щоб прибрати дім, потрібно вимести сміття. Давайте.
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05.10.2021 19:35 Ответить
І повитирати порох
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05.10.2021 20:31 Ответить
Спробуйте.
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05.10.2021 21:05 Ответить
Вже два роки як спробували
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05.10.2021 21:13 Ответить
Помітно. Бюджет очистили до "0".
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05.10.2021 21:33 Ответить
Мулька про пів вареника? Колись вже чув. )
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05.10.2021 21:36 Ответить
Від кого і коли?
І що з бюджетом та держскарбницею? Старанно почистили?
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05.10.2021 21:51 Ответить
Як це у тебе ще грошей вистачає за інтернет платити? )))
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05.10.2021 21:57 Ответить
А ей оплачивают с бюджета?))) Всех по себе судишь?)
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06.10.2021 09:33 Ответить
Що москалику, за 2014й рік "абыдна" ?
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05.10.2021 21:19 Ответить
Що хотів сказати?
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05.10.2021 21:38 Ответить
Как там *****? Живое ещё?
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06.10.2021 09:16 Ответить
Вам видніше.
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06.10.2021 10:59 Ответить
хоть тут перші, а решта нас рать
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05.10.2021 19:55 Ответить
Знакомая риторика, шо там у вас на тамбовщине, воду дали?
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06.10.2021 09:16 Ответить
Яке "почесне" лідерство.
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05.10.2021 20:33 Ответить
В Словакии тоже обсуждают в СМИ эти документы , но говорят только про Элтона Джона и Шакиру
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05.10.2021 21:02 Ответить
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05.10.2021 21:36 Ответить
ДНО.
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05.10.2021 21:49 Ответить
Общая сумма не уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен. Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.
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05.10.2021 23:39 Ответить
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
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05.10.2021 23:40 Ответить

Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,
вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному
політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику
замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого
суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
Вони злочинно грабують Український народ знищуючи Українську державу
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06.10.2021 04:48 Ответить


законопроект 5600,
який вносить зміни до податкового кодексу, розглядатимуть в «турборежимі», тобто за спецпроцедурою.
Це означає, що Рада не розглядатиме численні правки до цього акту.
Законопроект 5600 вводить податок у 18% на продаж нерухомості.
Також він оподаткує власників городів площею понад 0,5 Га,
які наважаться продавати городину.
Найбільш вдячним нардепам буде малий та середній бізнес - закон дозволить
податківцям брати майно підприємства у податкову заставу без рішення суду,
тобто зупинити
чи навіть «рейдернути» будь-який бізнес на власний розсуд.
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06.10.2021 07:12 Ответить
https://24tv.ua/v_chas_nayzapeklishih_boyiv_za_ilovaysk_poroshenko_stvoryuvav_ofshor_na_virginskih_ostrovah_n673493 В час найзапекліших боїв за Іловайськ Порошенко створював офшор на Віргінських островах
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06.10.2021 09:57 Ответить
Как и в панамском досье абсолютно яистыми оказались только США.
Все знали где , скольско и кого именно лежит, просто дали возможность Зеленскому побыть у власти. Он конечно старается чтото изменить и к лучшему , но как он может бороться с корупцией и отмыванием денег теневыми методами коль сам причастен к подобному?
Лицемерие с его стороны и было и есть , сейчас ему следует открыто заявить о том что он укрывал и как помогал в этом другим. В будущем даже офшорные територии перестанут быть надежным сейфом для сбережения активов.
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06.10.2021 10:40 Ответить
Почему борьба с олигархатом не началась с борьбы с офшорами, через которые деньги вытекают из страны?! Деньги будут оставаться с Украине и работать, создавая тем самым рабочие места и повышать уровень жизни.
Не заткнув эту пробоину в экономике, мы так и будем вычерпывать воду из лодки, пока не затонем.
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06.10.2021 10:41 Ответить
А мне вот этот наглый еврей начинает даже нравиться, поясню почему:

1) он вам ничего не должен (сказал в самом начале пути) - не соврал
2) будет весело! - тоже сказанул и не соврал
3) закончится эпоха бедности - не соврал
4) я не лох - опять правда
.... реальный олегарх, а вы все кловун да кловун - гений!

Походу это украинцы клоуны и лохи, жидовскую, простите еврейскую хуцпу еще никто не отменял.

Так что в следующий раз выбирая кого то думайТЕ кого выбераете.
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06.10.2021 12:53 Ответить
Ось весь результат боротьби з корупцією і олігархами ,ще Кучма створив кримінально олігархічний заповідник і жоден президент не наважився зруйнувати і грати по правилах де всі рівні перед законом.
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06.10.2021 15:30 Ответить
Бо всі, без винятку, президенти - або самі олігархи, або їх ставленики.
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06.10.2021 17:54 Ответить
зебилы впереди планеты всей
шагают семимильными шагами
а лиги смеха и квартал азохен вей
лишь отвлекают пипл вечерами
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06.10.2021 16:13 Ответить
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