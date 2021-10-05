Мурал с изображением украинского подростка Дани Дидыка, погибшего в 2015-м при теракте в Харькове, появился в Германии. ФОТО

Мурал расположен на здании в городе Висбаден. Даню Дидыка нарисловал харьковский художник Андрей Пальваль.

Об этом Пальваль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Художник рассказал, что давно собирался сделать мурал с портретом Дидыка в Харькове, но не складывалось.

"Я поехал в Германию уже в сентябре, и среди водоворота бесконечного рисования мне попался шикарный фасад в небольшом городке рядом с Франфуртом-на-Майне, находился он в детском образовательном центре. Меня спросили там предварительно, что именно я хочу рисовать, и я сказал, что это будет детский портрет, а с потом осознал, что из эскизов, подходящих под локацию, есть только портрет Дани. Поэтому..." - написал художник.

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Пальваль добавил, что для него эта работа - об отцовской любви.

"Этот портрет - как будто бы диалог со зрителем, стремление рассказать то, что беспокоит, история родительской любви, у меня тоже есть дети - мне не все равно. ... Пусть портрет Дани радует людей на берегах Рейна, а не Лопани. Честно говоря, рад этому", - подытожил художник.

Напомним, во время мирного марша "Единства и достоинства" 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека - 15-летний школьник Даниил Дидик, 18-летний студент Николай Мельничук, 37-летний работник полиции Вадим Рыбальченко, 52-летний физик, один из организаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев, еще 11 человек пострадали.

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