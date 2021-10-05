Мурал с изображением украинского подростка Дани Дидыка, погибшего в 2015-м при теракте в Харькове, появился в Германии. ФОТО
Мурал расположен на здании в городе Висбаден. Даню Дидыка нарисловал харьковский художник Андрей Пальваль.
Об этом Пальваль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Художник рассказал, что давно собирался сделать мурал с портретом Дидыка в Харькове, но не складывалось.
"Я поехал в Германию уже в сентябре, и среди водоворота бесконечного рисования мне попался шикарный фасад в небольшом городке рядом с Франфуртом-на-Майне, находился он в детском образовательном центре. Меня спросили там предварительно, что именно я хочу рисовать, и я сказал, что это будет детский портрет, а с потом осознал, что из эскизов, подходящих под локацию, есть только портрет Дани. Поэтому..." - написал художник.
Пальваль добавил, что для него эта работа - об отцовской любви.
"Этот портрет - как будто бы диалог со зрителем, стремление рассказать то, что беспокоит, история родительской любви, у меня тоже есть дети - мне не все равно. ... Пусть портрет Дани радует людей на берегах Рейна, а не Лопани. Честно говоря, рад этому", - подытожил художник.
Напомним, во время мирного марша "Единства и достоинства" 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека - 15-летний школьник Даниил Дидик, 18-летний студент Николай Мельничук, 37-летний работник полиции Вадим Рыбальченко, 52-летний физик, один из организаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев, еще 11 человек пострадали.
Сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова. По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде и за теракт должны были получить 10 тыс. долл.
28 декабря 2019 год Фрунзенский райсуд Харькова признал обвиняемых виновными в теракте и назначил наказание в виде пожизненного заключения, изменив меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. 29 декабря 2019 года их передали на неподконтрольные территории во время взаимного освобождения удерживаемых лиц.
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Не совсем понятно, зачем его портрет здесь.
В Судане седня погиб мальчик и две женжины - че ты не знаешь? Че тебе не больно?
А во вторых - ты бы на их месте что сделал бы?
вот тебя колышет раздел Судана на две половины и война там?
А чо нет?
так и им - им наср. на нас - и ты бы будь немцем - так же бы сказал - эээ, а чо мне не заплатят 3600 евро, а всего 3559 бо санкции на Рашку которая напала на бриташку, ой, ну, куда то там напала то?
посади ся на их место например, шо я и пытаюсь донести. Тебе лет 70 поди шо ты так поучаешь то?
я от наприклад атеїст ну і шо? не кланяюсь же шо я не дідок, а парєнь.
мне тоже побоку вы. ПриЯДно было посраться