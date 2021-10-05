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Мурал с изображением украинского подростка Дани Дидыка, погибшего в 2015-м при теракте в Харькове, появился в Германии. ФОТО

Мурал с изображением украинского подростка Дани Дидыка, погибшего в 2015-м при теракте в Харькове, появился в Германии. ФОТО

Мурал расположен на здании в городе Висбаден. Даню Дидыка нарисловал харьковский художник Андрей Пальваль.

Об этом Пальваль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Художник рассказал, что давно собирался сделать мурал с портретом Дидыка в Харькове, но не складывалось.

"Я поехал в Германию уже в сентябре, и среди водоворота бесконечного рисования мне попался шикарный фасад в небольшом городке рядом с Франфуртом-на-Майне, находился он в детском образовательном центре. Меня спросили там предварительно, что именно я хочу рисовать, и я сказал, что это будет детский портрет, а с потом осознал, что из эскизов, подходящих под локацию, есть только портрет Дани. Поэтому..." - написал художник.

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Пальваль добавил, что для него эта работа - об отцовской любви.

"Этот портрет - как будто бы диалог со зрителем, стремление рассказать то, что беспокоит, история родительской любви, у меня тоже есть дети - мне не все равно. ... Пусть портрет Дани радует людей на берегах Рейна, а не Лопани. Честно говоря, рад этому", - подытожил художник.

Напомним, во время мирного марша "Единства и достоинства" 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека - 15-летний школьник Даниил Дидик, 18-летний студент Николай Мельничук, 37-летний работник полиции Вадим Рыбальченко, 52-летний физик, один из организаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев, еще 11 человек пострадали.

Сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова. По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде и за теракт должны были получить 10 тыс. долл.

28 декабря 2019 год Фрунзенский райсуд Харькова признал обвиняемых виновными в теракте и назначил наказание в виде пожизненного заключения, изменив меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. 29 декабря 2019 года их передали на неподконтрольные территории во время взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Автор: 

Германия (6982) память (1496) художник (128)


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Топ комментарии
+13
хотим ..и знаем.Слава Украине!
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05.10.2021 19:32
+7
Убийц Дани Клоун просто отдал Ху#лу, хотя они были приговорены судом к пожизненному сроку заключения ... Отец Дани сказал, что воспринял этот поступок как вроде Даню убили во второй раз!
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05.10.2021 21:47
+5
вот єто все нужно постоянно показывать єтим -гражданам-в махеровых беретах.ЧТО ТАКОЕ русский мир
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05.10.2021 19:34
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Цьому "художнику" тільки паркани фарбувати. Якогось китайця намалював
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05.10.2021 19:23 Ответить
для німців це буде просто якийсь хлопчик. Вони ж нічого не знають і знати не хочуть
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05.10.2021 19:29 Ответить
хотим ..и знаем.Слава Украине!
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05.10.2021 19:32 Ответить
бургeрам до сраки проблeми украiнцв.
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05.10.2021 19:41 Ответить
Не обобщай. Для немцев, это просто ребёнок без предистории.

Не совсем понятно, зачем его портрет здесь.
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05.10.2021 21:32 Ответить
значит нужно стремится чтоб было больше тех,которые знают.
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05.10.2021 21:37 Ответить
Ну вот завтра расскажи коллегам, пока железки точите. Они будут рады.
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05.10.2021 21:46 Ответить
уже давно,и не устану повторять...
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05.10.2021 21:58 Ответить
за це дякую - таким як ви
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05.10.2021 22:25 Ответить
D Celfyt gjublkj ctujlyz 2 ;****** b jlb vfkmxbr - xt ns yt pyfti&
В Судане седня погиб мальчик и две женжины - че ты не знаешь? Че тебе не больно?
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05.10.2021 19:44 Ответить
ви праві. Але ви сказали - і тепер я знаю і мені боляче.
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05.10.2021 22:29 Ответить
мало - недавно в Италии самолет в здание ворвался - 8 погибло, еще где то в тот же день - вроде в Кабыле аллах бабах - тоже восемь, ну и раненых молунов тоже с 80. и это не считая пары миллионов шо так и так бы скопытились в мире - болей, давай, что вы?
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06.10.2021 08:03 Ответить
по перше, сопляк, не хами. По друге - знати і переживати - різні речі. Німці не знають і знати не хочуть
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06.10.2021 13:14 Ответить
Извините, дед, шо я называл Сталина говном, террористом и ничтожесвом
А во вторых - ты бы на их месте что сделал бы?
вот тебя колышет раздел Судана на две половины и война там?
А чо нет?
так и им - им наср. на нас - и ты бы будь немцем - так же бы сказал - эээ, а чо мне не заплатят 3600 евро, а всего 3559 бо санкции на Рашку которая напала на бриташку, ой, ну, куда то там напала то?
посади ся на их место например, шо я и пытаюсь донести. Тебе лет 70 поди шо ты так поучаешь то?
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06.10.2021 13:52 Ответить
по перше, я не дєд, а бабушка... а ти хамло.
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06.10.2021 20:28 Ответить
та г*споди, будьте хоч Мать терезою, хайль Черчіль. воно типу не одно й те ж - пишеш тут = писун, а, писунка коментарів
я от наприклад атеїст ну і шо? не кланяюсь же шо я не дідок, а парєнь.
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06.10.2021 21:06 Ответить
ви парєнь, очевидно. І очевидно шо п'яний. Ваші незв'язні репліки мені набридли. Вибачте
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06.10.2021 21:19 Ответить
та уже нету бухла
мне тоже побоку вы. ПриЯДно было посраться
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06.10.2021 21:22 Ответить
Ужасно похож.

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05.10.2021 19:32 Ответить
харьков все равно дрочет на путлера
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05.10.2021 20:04 Ответить
вот єто все нужно постоянно показывать єтим -гражданам-в махеровых беретах.ЧТО ТАКОЕ русский мир
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05.10.2021 19:34 Ответить
рос. русский мир - укр. російськомовний світ.
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05.10.2021 20:53 Ответить
Убийц Дани Клоун просто отдал Ху#лу, хотя они были приговорены судом к пожизненному сроку заключения ... Отец Дани сказал, что воспринял этот поступок как вроде Даню убили во второй раз!
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05.10.2021 21:47 Ответить
А тем временем администрация 11 школы в Харькове, где учился Даня, упорно морозится и не хочет присвоить школе имя Дани Дидыка.
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06.10.2021 05:37 Ответить
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06.10.2021 07:10 Ответить
 
 