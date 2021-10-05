Очередь скорых с больными СOVID-19 выстроилась у госпиталя ветеранов в Харькове. ФОТО

Для приема СOVID-больных в Харькове открыли еще одно опорное учреждение - областной госпиталь ветеранов войны, под больницей возникла очередь из автомобилей скорой помощи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов рассказал, что первых пациентов учреждение приняло еще накануне вечером. "Сегодня утром там была заправка кислородом, и они готовы уже принимать на полную мощность. Утром там было уже около 30 больных. Пациентов доставляют в течение дня, цифра меняется постоянно", - сказал он.

По его информации, в госпитале ветеранов войны 256 мест, все они обеспечены потоковым кислородом.

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Как рассказала на брифинге директор "чернобыльской" больницы, которую открыли для пациентов с COVID-19 1 октября, Ирина Пирогова, отделение, рассчитанное на 170 коек, полностью заполнилось уже за полтора суток.

"Мы заполнены на 110%, у нас на сегодняшний день находится 190 пациентов. Доставили койки, без потокового кислорода, на концентраторы. Врачи есть, сформированы 7 команд, но хотелось бы еще", - подчеркнула Пирогова.

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За последние сутки в больницы области бригадами скорой помощи госпитализированы 225 пациентов. Только что открытый госпиталь ветеранов заполнится за день-два. Днем на улице возле учреждения образовалась очередь из скорых и поток спецавтомобилей не прекращается.

По информации ОГА, сейчас в резерве находятся два учреждения здравоохранения в области: Волчанская центральная районная больница и Изюмская центральная городская больница. Сейчас COVID-19 лечат в 19 учреждениях региона. Общая госпитальная база состоит из 4 002 коек, из которых сейчас заняты 2 560.

На Харьковщине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 940 человек, выздоровели 328 больных, умерли - 18. Всего зарегистрировано 170 452 случая СOVID-19, из них 150 841 больной выздоровел, 4 018 - умерли.