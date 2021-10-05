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Очередь скорых с больными СOVID-19 выстроилась у госпиталя ветеранов в Харькове. ФОТО

Для приема СOVID-больных в Харькове открыли еще одно опорное учреждение - областной госпиталь ветеранов войны, под больницей возникла очередь из автомобилей скорой помощи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов рассказал, что первых пациентов учреждение приняло еще накануне вечером. "Сегодня утром там была заправка кислородом, и они готовы уже принимать на полную мощность. Утром там было уже около 30 больных. Пациентов доставляют в течение дня, цифра меняется постоянно", - сказал он.

По его информации, в госпитале ветеранов войны 256 мест, все они обеспечены потоковым кислородом.

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Очередь скорых с больными СOVID-19 выстроилась у госпиталя ветеранов в Харькове 01

Как рассказала на брифинге директор "чернобыльской" больницы, которую открыли для пациентов с COVID-19 1 октября, Ирина Пирогова, отделение, рассчитанное на 170 коек, полностью заполнилось уже за полтора суток.

"Мы заполнены на 110%, у нас на сегодняшний день находится 190 пациентов. Доставили койки, без потокового кислорода, на концентраторы. Врачи есть, сформированы 7 команд, но хотелось бы еще", - подчеркнула Пирогова.

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За последние сутки в больницы области бригадами скорой помощи госпитализированы 225 пациентов. Только что открытый госпиталь ветеранов заполнится за день-два. Днем на улице возле учреждения образовалась очередь из скорых и поток спецавтомобилей не прекращается.

По информации ОГА, сейчас в резерве находятся два учреждения здравоохранения в области: Волчанская центральная районная больница и Изюмская центральная городская больница. Сейчас COVID-19 лечат в 19 учреждениях региона. Общая госпитальная база состоит из 4 002 коек, из которых сейчас заняты 2 560.

На Харьковщине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 940 человек, выздоровели 328 больных, умерли - 18. Всего зарегистрировано 170 452 случая СOVID-19, из них 150 841 больной выздоровел, 4 018 - умерли.

Очередь скорых с больными СOVID-19 выстроилась у госпиталя ветеранов в Харькове 02

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) Харьков (7516) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Так ведь на хорошей дороге стоят? На свеже закатанной? Подумаешь нет мест и нет кислорода, как в Одессе. Зато на кладбище проедут с ветерком.
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05.10.2021 20:44
+20
Ну конечно, ведь это же обычный грипчик, парацетамольчик принял и на работу пошёл, как нам тут в комментариях рассказывают антиваксы, да?

Прививки делать? Да вы что, это же смертельная иньекция почти что, колят чипами и адским ядом. Мы лучше тут, в очереди на скорых к кислороду полежим.
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05.10.2021 20:45
+18
Я чуть не матом тут кричал и доказывал что вместо распила денег на дорогах нужно делать больницы и снабжать их концентраторами пока есть время. Столько говна наслушался в ответ. Это уже крик души.
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05.10.2021 20:52
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"В больницах всё есть"
Знову починати сміятися? Чи просто харкнути тобі в брехливу пику?
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05.10.2021 21:26 Ответить
Врешь. Наша страна на последнем месте в Европе по темпам вакцинации и обнспеченности вакцинами. У нас нет совсем Модерны на вторую дозу. Кто должен это обеспечить?
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05.10.2021 21:33 Ответить
Врешь. По состоянию на сегодня долг по зарплате в больницах около 0,5 млрд.грн. Долг по выплатам больничных более 3 млрд.грн.
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05.10.2021 21:31 Ответить


В Украине наконец то начали строится дороги, успешная борьба с Ковидом , идёт цифровизация страны .Этим раньше никто не занимался . Молодцы !

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05.10.2021 21:00 Ответить
Компания по утилизации прививок с истекшим сроком годности в полном разгаре .
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05.10.2021 21:12 Ответить
Опа-ча---асфальтик брежневский лежит, тропинкой косо-ватой вьётся! Такой же возле 22 областной инфекционной там же в городе, но на другом краю. Та много его на второстепенках лежит, пятилетки вспоминает асфальт. И завод в городе был один асфальтно-бетонный. Сейчас больше заводиков таких. Такая дорожка лежит возле 60 школы по 27 микрорайону города. Только шире. Ложили к 1 сентября 1967г открытию школы. Дорога в храм знаний.
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05.10.2021 21:37 Ответить
а за шо тодi кrрнeса хвалили?
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05.10.2021 21:42 Ответить
Щось антиковідники затихли
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05.10.2021 22:11 Ответить
вроде бред - я видел даже на ютубе - под микроскопом вирус видно.
хотя мож*д это коварный Билл Гей.тссс)
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06.10.2021 08:46 Ответить
Перекладаю згадані в статті незарозумілі терміни українською:
1) заправлення киснем - це значить, що хворих привозять аби провести опік легенів киснем; не зрозуміло, нащо хворій людині робити ще гірше...; 2) паціент - це укранською мовою просто хворий.
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05.10.2021 23:48 Ответить
Немного скупых цифр...
https://www.cdc.gov/nchs/data/health_policy/covid19-comorbidity-expanded-12092020-508.pdf
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06.10.2021 07:10 Ответить
Похоже на очередь желающих поправить свой эстэстный иммунитет.
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06.10.2021 07:16 Ответить
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