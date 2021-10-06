Депутаты ВР собирают подписи за увольнение Мецгера и членов набсовета "Укрэксимбанка" из-за нападения на журналистов. ДОКУМЕНТ
В стенах ВР начался сбор подписей народных депутатов за увольнение главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и членов набсовета данного финучреждения из-за инцидента, связанного с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.
Об этом народный депутат "Голоса" Андрей Осадчук написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Официально требуем немедленного увольнения председателя правления и членов наблюдательного совета "Укрэксимбанка", - написал Осадчук.
Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. 6 октября наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" на экстренном внеочередном заседании отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
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Для меня к примеру здоровье, честь и жизнь сантехника который обеспечивает мой дом водой более ценны чем жизнь журналиста с медиа Мураева.. 😬
"вийти сухим з води".... вимогою простої відставки..
Это ж новые лица, которых вы так хотели привести во власть и таки привели, в апреле 2019-го?
Что ж теперь вам не нравится?
Вы ж этого хотели...
Креатива. Драйва. Молодых.
Не отягощенных опытом в политике.
ЗЕбилы, вам должно нравиться)))
А что с кредитами ДНР??
У кого на счетах осели "убытки банка"??
Этот вопрос депутатов не волнует??
05.10.2021, 12:20 • 1356 • https://uainfo.org/blognews/1633417252-skarshevskiy-obshchestvo-poluchilo-eshche-odno-dokazatelstvo-.html#mc-container 45
За 2,5 года в Украине не произошло никаких реальных реформ (если, конечно, ими не считать торговлю суверенитетом в судебной, правоохранительной, финансовой, в управлении госпредприятиями и других сферах); реальная борьба с коррупцией отсутствует; социальные стандарты как были мизерными, так и остались; тарифы на жилищно-коммунальные услуги как увеличивались, так и увеличиваются; уровень промышленного производства находится на уровне 5-летней давности; мир так и не наступил и т.д. и т.п.
Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/Viktor.Skarshevsky/posts/2045410758946369 пишет экономический эксперт Виктор Скаршевский, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Несмотря на все эти негативные тенденции последних 2,5 лет, рейтинг президента продолжал оставаться на относительно высоком уровне. И все потому, что рейтинг держался на мифе - «царь хороший, бояре плохие». На мифе, что «президент честный и простой парень, далекий и никак не связан с олигархами».
Вчерашний скандал с президентскими офшорами разрушил этот миф. Общество получило еще одно доказательство, что Зеленский - это тот же Порошенко. Со всеми вытекающими последствиями.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633413068-yae-valetov-offshory-ne-prestuplenie-problema-v-tom-chto.html Ян Валетов: Оффшоры - не преступление. Проблема в том, что Зе-команда имеет двойную мораль
Избиратель больше не будет к Зеленскому снисходителен, не будет видеть в нем неопытного политика. Нельзя говорить о неопытности, имея более чем 10-летний стаж уклонения от уплаты налогов. При этом, как показывает журналистское расследование, в офшорные президентские схемы также замешано его ближайшее окружение.
С сегодняшнего дня, все действия, нарушающие Конституцию и Законы - как то, регулярное антиконституционное введение санкций против украинских граждан, незаконное закрытие телеканалов, формирование списка контрабандистов, поспешное продвижение закона об олигархах и т.д. - уже не смогут оцениваться обществом, как бескорыстная борьба за справедливость.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633342155-u-ofisi-prezidenta-vibrali-naytupishiy-iz-mozhlivih-variantiv.html У Офісі президента вибрали найтупіший із можливих варіантів реагування на офшорний скандал - Кость Бондаренко
Убедить общество в искренности и бескорыстности действий группы неискренних людей - задача, которую после офшорного скандала практически невозможно будет решить.
Больше не получится прикрывать провалы мифом "царь хороший, бояре плохие", как это было до офшорного скандала. Каждый провал, теперь будет настоящей проблемой.
Учитывая качество кризисного пиара и качество управленческой команды в целом, проблемы будут рождать другие проблемы - они будут нарастать как снежный ком и могут похоронить не только перспективы второго срока (как было в случае с Порошенко), но и перспективы Зеленского нормально досидеть первый.
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https://www.facebook.com/Viktor.Skarshevsky/posts/2045410758946369 Виктор СКАРШЕВСКИЙ
Вы в своем уме?!
А ВОТ ПОЧЕМУ СБУ до сих пор не проводит обыск и не изымает документы , В СВЯЗИ С ИНФОЙ , что кредит государственный банк выдал фирме из ДНР , то есть финансировал терроризм ????
Такая прыть с Мецгером и полная тишина с преступлениями ЗЕ.
Или в СН решили отграться на мецгере, чтобы отвлечь внимание от соучастия ЗЕ в краже Коломойским денег из Привата?
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
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https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1445648572427300865 3 ч
Як стало відомо напад і захоплення журналістів "Схем" в державному "Укрсімбанк" відбувся в той час коли стало відомо про кредитування банком бойовиків ДНР.