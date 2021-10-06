Депутаты ВР собирают подписи за увольнение Мецгера и членов набсовета "Укрэксимбанка" из-за нападения на журналистов. ДОКУМЕНТ

В стенах ВР начался сбор подписей народных депутатов за увольнение главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и членов набсовета данного финучреждения из-за инцидента, связанного с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Об этом народный депутат "Голоса" Андрей Осадчук написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально требуем немедленного увольнения председателя правления и членов наблюдательного совета "Укрэксимбанка", - написал Осадчук.

Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. 6 октября наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" на экстренном внеочередном заседании отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.