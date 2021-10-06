Меня официально пригласили дать показания ВСК по срыву спецоперации по "вагнеровцам". Планирую сообщить новые доказательства, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти официально пригласила главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова для дачи показаний по срыву спецоперации по "вагнеровцам". Заседание состоится 6 октября.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня официально пригласили дать показания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию срыва спецоперации по задержанию российских террористов-вагнеровцев. Заседание состоится сегодня, в 18.00, по адресу Садовая 3А, кабинет 1224. Обязательно буду и сообщу всю известную мне информацию, которая позволит установить причины срыва спецоперации, утечки информации из кабинета президента Украины и спасения от правосудия 28-ми российских террористов", - пишет Бутусов.

"Планирую сообщить ВСК новые доказательства, которые стали мне известны. Поскольку я не являюсь секретоносителем, надеюсь, что комиссия обеспечит присутствие журналистов и публичность моих показаний, как принято в странах НАТО во время проведения парламентских расследований и заслушивания не секретной информации", - добавил журналист.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.