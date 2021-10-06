РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5214 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
5 464 21

Меня официально пригласили дать показания ВСК по срыву спецоперации по "вагнеровцам". Планирую сообщить новые доказательства, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти официально пригласила главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова для дачи показаний по срыву спецоперации по "вагнеровцам". Заседание состоится 6 октября.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня официально пригласили дать показания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию срыва спецоперации по задержанию российских террористов-вагнеровцев. Заседание состоится сегодня, в 18.00, по адресу Садовая 3А, кабинет 1224. Обязательно буду и сообщу всю известную мне информацию, которая позволит установить причины срыва спецоперации, утечки информации из кабинета президента Украины и спасения от правосудия 28-ми российских террористов", - пишет Бутусов.

"Планирую сообщить ВСК новые доказательства, которые стали мне известны. Поскольку я не являюсь секретоносителем, надеюсь, что комиссия обеспечит присутствие журналистов и публичность моих показаний, как принято в странах НАТО во время проведения парламентских расследований и заслушивания не секретной информации", - добавил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК по делу "вагнеровцев" должна срочно продолжить работу и установить, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников, - нардеп "Голоса" Костенко

Меня официально пригласили дать показания ВСК по срыву спецоперации по вагнеровцам. Планирую сообщить новые доказательства, - Бутусов 01

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29247) ВСК (458) Бутусов Юрий (4362) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (291)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
сегодня так
- но возможно когда ни будь это отправит нашего Арлекино в тюрьму..
показать весь комментарий
06.10.2021 13:09
+12
Он уже там давно...Посмотрите на его кортежи с кучей охраны. переплюну Януковоща!
показать весь комментарий
06.10.2021 13:12
+10
"Новые доказательства" это имеется в виду явка с повинной нашего, прости господи, главнокомандующего, когда он заявил "я ему просто позвонил и сказал ..."?
показать весь комментарий
06.10.2021 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаль но это без всякого толку.
показать весь комментарий
06.10.2021 13:05 Ответить
сегодня так
- но возможно когда ни будь это отправит нашего Арлекино в тюрьму..
показать весь комментарий
06.10.2021 13:09 Ответить
А може це шпигунська мережа, система, може це ті ж самі хто здав Цемаха і тд.і тп. Вони всіх за дебілів вважають?А зразу звільнили найкращих розвідників і зняли з них охорону, та напевно ж ще і озвучили хто вони, це ж як, щоб їх знищили...?Чого звільнили і хто??А хто прикриває,той в змові і має відповісти!! Війна ж у нас???!Патріоти у ВР, ОП, КМ, ГПУ, СБУ, ДБР, ЗСУ, МВС -де ВИ?
показать весь комментарий
18.11.2021 15:11 Ответить
Зеля, залазь в бронепамперс.
показать весь комментарий
06.10.2021 13:09 Ответить
Он уже там давно...Посмотрите на его кортежи с кучей охраны. переплюну Януковоща!
показать весь комментарий
06.10.2021 13:12 Ответить
Привілеї нах, кортежі нах! Держдачі дітям.(С)
показать весь комментарий
06.10.2021 13:16 Ответить
"Новые доказательства" это имеется в виду явка с повинной нашего, прости господи, главнокомандующего, когда он заявил "я ему просто позвонил и сказал ..."?
показать весь комментарий
06.10.2021 13:09 Ответить
СБУ под руководством зоркого ока Ванюши Баканова , в упор не видит состава преступления ...
показать весь комментарий
06.10.2021 13:10 Ответить
Так лейтенант Бакланов сам там в документах!
показать весь комментарий
06.10.2021 13:13 Ответить
( красивый смайлик)
показать весь комментарий
06.10.2021 13:10 Ответить
не забувайте про власну охорону. агенти зе уйобки можуть піти на перехват
показать весь комментарий
06.10.2021 13:12 Ответить
А чего новые ? Скромничал ? Выкладывай все !
показать весь комментарий
06.10.2021 13:15 Ответить
Не ну Бутусов точно закопает....
показать весь комментарий
06.10.2021 13:18 Ответить
А что вообще они еще собираются расследовать?
Факт проведения операции установлен, факт срыва операции после доклада в кабинете президента установлен.
Не было ясно только кто и кому сообщил об этой операции и прибытии вагнеровцев в Беларусь.
Ну так наш президент в Трускавце на своём брифинге пояснил, что это он позвонил Лукашенко сразу после того, как эти преступники въехали в Белорусь.
Ну и что еще расследовать? Кем и как совершен акт госизмены уже установлено, это сделал президент Зеленский.
показать весь комментарий
06.10.2021 13:28 Ответить
Бутусова не тримає військова таємниця - він журанліст , тому скоріше будуть його шантажувати й не Мар"янка. У них переповнені памперси, міняти не встигають- тому чекаємо нових пожежних зашкварнокроків.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:11 Ответить
Бугагага)))) чувствую себя как в былые времена пионервожатого в лагере)))) школоло всегда начинало белыми е2е4 в надежде поставить мат)))) децкий)))) мда )))) это генетика))))) Как вам далеко до ....
показать весь комментарий
20.11.2021 02:46 Ответить
Маю надію , що по Ілловайську теж...

Заяви Порошенка по Іловайську суперечать матеріалам кримінальної справи, яку веде ГПУ, - Бутусов
https://galinfo.com.ua/news/zayavy_poroshenka_po_ilovaysku_superechat_materialam_kryminalnoi_spravy_yaku_vede_gpu__butusov_172059.html
показать весь комментарий
06.10.2021 15:01 Ответить
Про золото Полуботка еще поведай, дебил.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:59 Ответить
А чо, дебіл д'***** -не світись глупотою своєю!!
Злоупотрєблябляєшь..
😁
показать весь комментарий
06.10.2021 22:56 Ответить
"...надеюсь, что комиссия обеспечит присутствие журналистов и публичность моих показаний, как принято в странах НАТО во время проведения парламентских расследований и заслушивания не секретной информации..." - надежда умирает последней.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:41 Ответить
а админ сайта владелец шо таки такое цб великое а меня. .. по делу кеннеди..ппц
показать весь комментарий
06.10.2021 16:22 Ответить
 
 