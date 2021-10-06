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Угрожали и избивали: в Харькове задержали банду, которая похищала одиноких людей и заставляла их "отдать" недвижимость. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи отдела полиции №3 разоблачили деятельность преступной группы, "специализировавшейся" на похищении одиноких людей, чтобы завладеть их жильем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Во время проведения полицейской спецоперации фигуранты пытались скрыться от правоохранителей и совершили наезд на двух оперативников, в результате чего сотрудники полиции получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, деятельность группировки организовал неоднократно судимый 44-летний харьковчанин. Он привлек в сообщники двух мужчин и двух женщин. Все они жители Харькова и области в возрасте от 24 до 46 лет. Трое из них также ранее судимы за кражи, грабежи, мошенничества и угоны.

Члены группы похищали одиноких людей и угрозами и побоями заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость.

Угрожали и избивали: в Харькове задержали банду, которая похищала одиноких людей и заставляла их отдать недвижимость 01

5 октября в Харькове оперативники и следователи при поддержке полка полиции особого назначения задержали 4-х человек в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и освободили потерпевшего, который находился в машине злоумышленников.

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Похитители заставили мужчину подписать документы, на основании которых планировали переоформить его частный дом. В ходе следственных действий правоохранители изъяли паспорт потерпевшего, доверенности и другие документы.

Угрожали и избивали: в Харькове задержали банду, которая похищала одиноких людей и заставляла их отдать недвижимость 02

Решается вопрос о сообщении задержанным и организатору о подозрениях по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области.

Угрожали и избивали: в Харькове задержали банду, которая похищала одиноких людей и заставляла их отдать недвижимость 03
Фото: сайт полиции

избиение (9802) недвижимость (819) Нацполиция (16500) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) угрозы (852) Харьков (7520)


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Топ комментарии
+34
А нотариуса задержали ? Без нотариуса такие сделки не действительны
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06.10.2021 15:03
+14
Нотаріус - перша особа, до якої треба було вставитись. Без свого нотаріуса це не працювало б.
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06.10.2021 15:39
+10
Пока не ВЖАРЯТ по－настоящему нотариусов, такое никогда не прекратится....
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06.10.2021 15:29
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Власть бездействует. Поэтому возникают такие мысли. Когда порядок - в голову такое не придет.
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06.10.2021 15:01 Ответить
А нотариуса задержали ? Без нотариуса такие сделки не действительны
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06.10.2021 15:03 Ответить
Пока не ВЖАРЯТ по－настоящему нотариусов, такое никогда не прекратится....
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06.10.2021 15:29 Ответить
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06.10.2021 15:36 Ответить
ПыСы. Правда, нотариус тут самое неуловимое звено. Он просто сделает невинные глазки и скажет － Ну поичем тут я？Ко мне пришли дедушка с громилой племянником и попросили оформить дарственную.С мня какой спрос？😀...Тут без пальцев в дверях на преступный умысел нотариуса не выйти.😀
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06.10.2021 15:37 Ответить
Нотаріус - перша особа, до якої треба було вставитись. Без свого нотаріуса це не працювало б.
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06.10.2021 15:39 Ответить
Ну вот таких милых ребят да в новость ниже, про беспредел в тюрьмах московии....Глядишь подействует.
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06.10.2021 15:08 Ответить
Старанно,что банда не стояла из правоохранителей,обычно так.
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06.10.2021 15:34 Ответить
немножко нового увидел видео ....а так самое интересное есть видео кто не видел посмотрите как полиция уже вытаскивала их с машины особенно двух самок . грубо и немножко за волосы ***** в землю.... браво. не церемонились с самками . такое не часто увидишь.... вот так всех нужно паковать...главное теперь взяточники судьи чтобы дали реальный и большой срок всем уже экс зэкам....((
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06.10.2021 15:38 Ответить
ну вот видео чтобы вы непарились кто не видел...))https://incident.obozrevatel.com/crime/v-harkove-politsejskie-zaderzhali-vyimogatelej-iz-bandyi-rembo.htm
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06.10.2021 15:39 Ответить
зачодно
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06.10.2021 21:51 Ответить
Без чорного нотаріуса "віддати" житло або здійснити рейдерство неможливо.
А чорних нотаріусів кришують прокурватура і поліція.
В усякому разі у Києві так.
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06.10.2021 15:47 Ответить
Скорее всего такие банды есть во всех областных центрах и крупгых городах
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06.10.2021 15:58 Ответить
При оружии человек уже не одинок.
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06.10.2021 16:05 Ответить
 
 