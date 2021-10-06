Угрожали и избивали: в Харькове задержали банду, которая похищала одиноких людей и заставляла их "отдать" недвижимость. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи отдела полиции №3 разоблачили деятельность преступной группы, "специализировавшейся" на похищении одиноких людей, чтобы завладеть их жильем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.
"Во время проведения полицейской спецоперации фигуранты пытались скрыться от правоохранителей и совершили наезд на двух оперативников, в результате чего сотрудники полиции получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, деятельность группировки организовал неоднократно судимый 44-летний харьковчанин. Он привлек в сообщники двух мужчин и двух женщин. Все они жители Харькова и области в возрасте от 24 до 46 лет. Трое из них также ранее судимы за кражи, грабежи, мошенничества и угоны.
Члены группы похищали одиноких людей и угрозами и побоями заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость.
5 октября в Харькове оперативники и следователи при поддержке полка полиции особого назначения задержали 4-х человек в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и освободили потерпевшего, который находился в машине злоумышленников.
Похитители заставили мужчину подписать документы, на основании которых планировали переоформить его частный дом. В ходе следственных действий правоохранители изъяли паспорт потерпевшего, доверенности и другие документы.
Решается вопрос о сообщении задержанным и организатору о подозрениях по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области.
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А чорних нотаріусів кришують прокурватура і поліція.
В усякому разі у Києві так.