Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм. ФОТО

Вадим Сухаревский - командир 503 ОБМП.

О своем подарке Савельев рассказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня День Рождения у Вадима Сухаревского, командира 503-го ОБМП. Офицера, первым в нашей армии отдавшем в далёком уже апреле 2014 года знаменитый приказ - "Бачиш? #баш!!!", который до сих пор является девизом его бойцов", - написал оружейник.

Он отметил, что станки выполнены "в люксовом варианте просто".

"Даже рукоятки точных, "турельных" наводок сделали из текстолита - щоб,як кажуть, руці не боліли!!!! С Днём Рождения, пане подполковнику!!! Слава Украине!!!!" - пишет Савельев.

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