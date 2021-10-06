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Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм. ФОТО

Вадим Сухаревский - командир 503 ОБМП.

О своем подарке Савельев рассказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня День Рождения у Вадима Сухаревского, командира 503-го ОБМП. Офицера, первым в нашей армии отдавшем в далёком уже апреле 2014 года знаменитый приказ - "Бачиш? #баш!!!", который до сих пор является девизом его бойцов", - написал оружейник.

Он отметил, что станки выполнены "в люксовом варианте просто".

"Даже рукоятки точных, "турельных" наводок сделали из текстолита - щоб,як кажуть, руці не боліли!!!! С Днём Рождения, пане подполковнику!!! Слава Украине!!!!" - пишет Савельев.

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Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм 01
Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм 02
Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм 03
Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм 04
Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм 05
Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм 06
Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм 07

Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм 08

Автор: 

день рождения (396) оружие (10219) подарок (128) 503-й ОБМП (33)


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Топ комментарии
+36
Очень полезный и практичный подарок. Главное, чтоб не ржавели они по чём зря
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06.10.2021 16:34
+33
Молодцы! Присоединяюсь к поздравлениям боевому комбату!
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06.10.2021 16:37
+31
Респект Сухаревскому, присоединяюсь к поздравлениям. Не зассал в своё время, не начал плести чушь о "советских оХфицерах", "братском народе", "пойду посоветуюсь с женой, ехать ли мне в АТО", а просто взял и вмазал из КПВТ по кокочленцам в посадочке, тем самым слегка смутив их, и вытянул Альфачей наших, которые стоя возле дороги рот раззяпили. Да и за станки Ивану спасибо, оптику бы ещё к ним. Но нашим фельдмаршалам не до таких мелочей, у них сРатегические глобальные проекты и сплошь НАТОвские инициативы по любом поводу и без
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06.10.2021 16:40
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Правила форума Совет форумчан
Очень полезный и практичный подарок. Главное, чтоб не ржавели они по чём зря
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06.10.2021 16:34 Ответить
Молодцы! Присоединяюсь к поздравлениям боевому комбату!
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06.10.2021 16:37 Ответить
Дякуємо, хлопці! Бережи Вас Бог!
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06.10.2021 16:39 Ответить
Респект Сухаревскому, присоединяюсь к поздравлениям. Не зассал в своё время, не начал плести чушь о "советских оХфицерах", "братском народе", "пойду посоветуюсь с женой, ехать ли мне в АТО", а просто взял и вмазал из КПВТ по кокочленцам в посадочке, тем самым слегка смутив их, и вытянул Альфачей наших, которые стоя возле дороги рот раззяпили. Да и за станки Ивану спасибо, оптику бы ещё к ним. Но нашим фельдмаршалам не до таких мелочей, у них сРатегические глобальные проекты и сплошь НАТОвские инициативы по любом поводу и без
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06.10.2021 16:40 Ответить
у них там все идёт с оптикой
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06.10.2021 17:14 Ответить
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06.10.2021 16:51 Ответить
Многая літа !!! Героям слава !!!
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06.10.2021 16:53 Ответить
Боевому комбату здоровья удачи
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06.10.2021 16:59 Ответить
Есть версия шо Сухаревский в оригинале тогда наводчику БТРа сказал: "**** ты смотришь? **@шь!"
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06.10.2021 17:21 Ответить
Это не версия.
Во фразе "**** ты смотришь? **@шь!", после "**** ты смотришь", была ещё своеобразная тирада из узкоспециализированных слов с широким пониманием процесса мировоззрения))))
А так, в сокращённом варианте, да. Всё было так.
Почти))))
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07.10.2021 15:45 Ответить
Сухаревському-шана та повага...
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06.10.2021 17:45 Ответить
Хлопці !Бодай би ВИ завше живі-здорові були !!! А ота гидота - нєх здохне !
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06.10.2021 18:45 Ответить
боевому комбату Сухаревському-здоровья на 100 рокiв !
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06.10.2021 20:09 Ответить
Савельеву -респекнт и уважуха, Сухаревскому - вселенского здоровья!
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06.10.2021 20:36 Ответить
Многая Літа !

Подарунок - дуже класний.
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07.10.2021 05:16 Ответить
От і привід для тупорилих фсбушників посадити майстра за "незаконне виготовлення зброї".
Закону про зброю немає, тому кожна тупа собака в погонах може трактувати поняття на свій розсуд.
Один із прикладів - фальсифікат на Семенченка.
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07.10.2021 10:19 Ответить
 
 