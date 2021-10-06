Комбату Вадиму Сухаревскому на день рождения оружейник Иван Савельев подарил четыре пулеметных станка под пулемет 12,7 мм. ФОТО
Вадим Сухаревский - командир 503 ОБМП.
О своем подарке Савельев рассказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня День Рождения у Вадима Сухаревского, командира 503-го ОБМП. Офицера, первым в нашей армии отдавшем в далёком уже апреле 2014 года знаменитый приказ - "Бачиш? #баш!!!", который до сих пор является девизом его бойцов", - написал оружейник.
Он отметил, что станки выполнены "в люксовом варианте просто".
"Даже рукоятки точных, "турельных" наводок сделали из текстолита - щоб,як кажуть, руці не боліли!!!! С Днём Рождения, пане подполковнику!!! Слава Украине!!!!" - пишет Савельев.
Топ комментарии
+36 Ben23
показать весь комментарий06.10.2021 16:34
+33 Сергей Гусаченко #493712
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+31 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий06.10.2021 16:40
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Во фразе "**** ты смотришь? **@шь!", после "**** ты смотришь", была ещё своеобразная тирада из узкоспециализированных слов с широким пониманием процесса мировоззрения))))
А так, в сокращённом варианте, да. Всё было так.
Почти))))
Подарунок - дуже класний.
Закону про зброю немає, тому кожна тупа собака в погонах може трактувати поняття на свій розсуд.
Один із прикладів - фальсифікат на Семенченка.