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Чиновник коммунального предприятия присвоил 3,5 млн грн на финансировании охраны транспортных объектов КГГА, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновнику коммунального предприятия, ответственному за охрану объектов КГГА "Киевпастранс" сообщено о подозрении в присвоении 3,5 млн грн столичной громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер ГУ СБУ в Киеве и области Ольга Супрун.

Так, коммерческая структура, которая выиграла тендер на обеспечение физической охраны объектов пассажирских перевозок в столице, не выполняла взятых на себя обязательств, а чиновник, по данным следствия, на это не отреагировал.

В СБУ уточнили, что несмотря на то, что коммерческая структура в основном только имитировала предоставление охранных услуг, ответственные должностные лица КП "Киевпастранс" ежемесячно подписывали акты выполненных работ.

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В результате такой преступной бездеятельности в течение 2019-2020 годов бюджету столицы нанесен ущерб на 3,5 млн грн.

Правоохранители установили, что охранная компания, которая выиграла тендер на организацию в 2019-2020 годах охраны объектов коммунального предприятия "Киевпастранс" КГГА, не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних нетрудоустроенных лиц без соответствующей квалификации.

Также в СБУ задокументировали фактическое отсутствие всякой охраны по ряду объектов транспорта города. 

Сейчас сообщено о подозрении чиновнику коммунального предприятия, ответственному за организацию охраны, по ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а руководителю частной охранной структуры - по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ) Уголовного кодекса Украины.

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Чиновник коммунального предприятия присвоил 3,5 млн грн на финансировании охраны транспортных объектов КГГА, - СБУ 01
Чиновник коммунального предприятия присвоил 3,5 млн грн на финансировании охраны транспортных объектов КГГА, - СБУ 02
Чиновник коммунального предприятия присвоил 3,5 млн грн на финансировании охраны транспортных объектов КГГА, - СБУ 03

Автор: 

Киев (25542) СБУ (19905)


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Копейки какие-то светят стыдоба
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06.10.2021 16:28 Ответить
а, охранные фирмы крышуют наливайки ибо это их бизнес, они следят там "запорядком", попивая совершенно бесплатный кофе в нужных каличествах,
и, дишманское пойло мудрый нарит потребляет в гандэлыке в полной безопасности
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06.10.2021 16:36 Ответить
Семь лет типа революции )) Песня та же. Да не было нихера ! Где результат ?
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06.10.2021 16:49 Ответить
Ну такое ...
"Эмитировала охрану" и "привлекала к дежурствам посторонних нетрудоустроенных лиц без соответствующей квалификации" это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А какая у них должна быть квалификация для охраны тролейбусов? Зеленый берет? 007?
"задокументировали фактическое отсутствие всякой охраны" - не смешите! В туалет пошел, сменялся, вызвали и т.п.
Не оправдываю чиновника, т.к. понятно что откатчик, но зная работу СБУ ... Вот ты оказывается какая "Безопасность Украины" ...
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06.10.2021 16:50 Ответить
 
 