Британские инструкторы готовят украинских моряков к получению тральщиков класса Sandown. ФОТО
Британские инструкторы в рамках учебно-тренировочной миссии ORBITAL начали обучение украинских моряков, которые в скором времени получат на вооружение английские тральщики.
Обучение проходит в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".
Британские офицеры объясняют украинским коллегам аспекты применения кораблей класса Sandown во время противоминных операций в составе корабельных тактических групп.
"Сейчас мы проходим общие вопросы относительно современных стандартов противоминной безопасности Королевского военно-морского флота Великобритании и флотов других стран НАТО. Также нас ознакомили с возможностями противоминных кораблей класса Sandown, с должностными обязанностями экипажа во время повседневной и боевой деятельности корабля, организацией службы и т.д.", - рассказал начальник штаба 1 дивизиона кораблей охраны рейда Военно-Морских Сил Украины Иван Долгих.
Напомним, 24 июля Великобритания вывела из состава своего флота два тральщика HMS Blyth и HMS Ramsey. После ремонта и модернизации они отправятся в Черное море, где их передадут Военно-морским силам Украины - в соответствии с меморандумом о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины, который был подписан 21 июня в Одессе.
Противоминные корабли были построены в 1999-2000 годах.
Корабли типа Sandown не несут оборудования для траления водной поверхности, они предназначены для поиска мин с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов, также могут использоваться для патрулирования.
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Питерский православный гопник при аннексии украинского Крыма украл более семидесяти военных кораблей и судов обеспечения. Чтобы восстановить потери Украины в российско-украинской войне Великобритания выделила из своего бюджета £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров FIAC на основе модифицированной и обновленной 50-метровой конструкции Protector (P50-U) и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морских баз) в Одессе и Очакове. Британские инструкторы прибыли в Одессу и приступили к обучению (на английском языке) украинских моряков, которые в скором времени получат на вооружение эти английские тральщики.