Британские инструкторы готовят украинских моряков к получению тральщиков класса Sandown. ФОТО

Британские инструкторы в рамках учебно-тренировочной миссии ORBITAL начали обучение украинских моряков, которые в скором времени получат на вооружение английские тральщики.

Обучение проходит в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Британские офицеры объясняют украинским коллегам аспекты применения кораблей класса Sandown во время противоминных операций в составе корабельных тактических групп.

"Сейчас мы проходим общие вопросы относительно современных стандартов противоминной безопасности Королевского военно-морского флота Великобритании и флотов других стран НАТО. Также нас ознакомили с возможностями противоминных кораблей класса Sandown, с должностными обязанностями экипажа во время повседневной и боевой деятельности корабля, организацией службы и т.д.", - рассказал начальник штаба 1 дивизиона кораблей охраны рейда Военно-Морских Сил Украины Иван Долгих.

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Напомним, 24 июля Великобритания вывела из состава своего флота два тральщика HMS Blyth и HMS Ramsey. После ремонта и модернизации они отправятся в Черное море, где их передадут Военно-морским силам Украины - в соответствии с меморандумом о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины, который был подписан 21 июня в Одессе.

Противоминные корабли были построены в 1999-2000 годах.

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Корабли типа Sandown не несут оборудования для траления водной поверхности, они предназначены для поиска мин с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов, также могут использоваться для патрулирования.





