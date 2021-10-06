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Британские инструкторы готовят украинских моряков к получению тральщиков класса Sandown. ФОТО

Британские инструкторы в рамках учебно-тренировочной миссии ORBITAL начали обучение украинских моряков, которые в скором времени получат на вооружение английские тральщики.

Обучение проходит в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Британские офицеры объясняют украинским коллегам аспекты применения кораблей класса Sandown во время противоминных операций в составе корабельных тактических групп.

"Сейчас мы проходим общие вопросы относительно современных стандартов противоминной безопасности Королевского военно-морского флота Великобритании и флотов других стран НАТО. Также нас ознакомили с возможностями противоминных кораблей класса Sandown, с должностными обязанностями экипажа во время повседневной и боевой деятельности корабля, организацией службы и т.д.", - рассказал начальник штаба 1 дивизиона кораблей охраны рейда Военно-Морских Сил Украины Иван Долгих.

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Напомним, 24 июля Великобритания вывела из состава своего флота два тральщика HMS Blyth и HMS Ramsey. После ремонта и модернизации они отправятся в Черное море, где их передадут Военно-морским силам Украины - в соответствии с меморандумом о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины, который был подписан 21 июня в Одессе.

Противоминные корабли были построены в 1999-2000 годах.

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Корабли типа Sandown не несут оборудования для траления водной поверхности, они предназначены для поиска мин с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов, также могут использоваться для патрулирования.

Британские инструкторы готовят украинских моряков к получению тральщиков класса Sandown 01
Британские инструкторы готовят украинских моряков к получению тральщиков класса Sandown 02
Британские инструкторы готовят украинских моряков к получению тральщиков класса Sandown 03

Автор: 

Великобритания (4969) ВМС (1468) оборона (5206) Одесса (7888)


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Топ комментарии
+5
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06.10.2021 21:00
+4
"..у расєю до маріуполю.."???
у тебя вывих пальцев или вывих мозга?
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06.10.2021 21:08
+2
Дякуємо.
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06.10.2021 21:04
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правь, британия, морями,
правь, украйна, кумовьями
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06.10.2021 20:54 Ответить
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06.10.2021 21:00 Ответить
"..у расєю до маріуполю.."???
у тебя вывих пальцев или вывих мозга?
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06.10.2021 21:08 Ответить
значит вывих мозга.. в спам, засранец!
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06.10.2021 21:29 Ответить
Рашкотварь падлючая, пшло вон отсюда,животное
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06.10.2021 22:01 Ответить
Дякуємо.
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06.10.2021 21:04 Ответить
Дякуєм жителям Кривбаса , отримали беушний трал.
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06.10.2021 21:14 Ответить
Украинские ВМС в текущем году получат два корабля типа «Сэндаун», которые сейчас ещё находятся в составе Королевских ВМС Великобритании. В Одессу они придут только после полной ревизии, ремонта, модернизации, дополнительного оснащения электронным оборудованием и соответствующей подготовки экипажей ВМС ВСУ. Кроме этого восемь ракетных катеров будут построены в соответствии с требованиями украинских ВМС. Первые два катера будут построены непосредственно в Великобритании. Остальные планируется построить в Украине.

Питерский православный гопник при аннексии украинского Крыма украл более семидесяти военных кораблей и судов обеспечения. Чтобы восстановить потери Украины в российско-украинской войне Великобритания выделила из своего бюджета £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров FIAC на основе модифицированной и обновленной 50-метровой конструкции Protector (P50-U) и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морских баз) в Одессе и Очакове. Британские инструкторы прибыли в Одессу и приступили к обучению (на английском языке) украинских моряков, которые в скором времени получат на вооружение эти английские тральщики.

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07.10.2021 08:53 Ответить
Великобританія -- наш друг і союзник. Дякуємо за допомогу!
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07.10.2021 09:32 Ответить
 
 