Маршрут, соединяющий приграничный и курортный регион, ремонтируют на Львовщине, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж

На Львовщине ремонтируют 14 км маршрута Мостиска - Самбор, что позволит соединить приграничный городок Мостиска с курортным регионом.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Львовской области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В рамках программы "Большая стройка" было усилено основание дороги с помощью щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом.

Всего планируется восстановить 33 км маршрута Мостиска-Самбор, обустроив также тротуары и остановки общественного транспорта в населенных пунктах вдоль дороги. Сейчас на маршруте сразу несколько бригад дорожников укладывают основу и выравнивающий слой, выполняют земляные работы, разрыхляют старое дорожное покрытие и заменяют водопропускные трубы.

Данный маршрут является частью трассы Т-14-15 Мостиска - Самбор - Борислав. В прошлом году был восстановлен участок между Самбором и Бориславом, а в 2021 году дорожники начали работы на отрезке Мостиска - Самбор.

"Отремонтированный маршрут позволит соединить приграничный городок Мостыська с курортным регионом Львовщины. Это существенно повлияет на социально-экономический рост и развитие туризма в регионе", - сказал руководитель Службы автомобильных дорог на Львовской области Олег Береза.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что дороги, которые обновляются в рамках "Большой стройки", способствуют развитию внутреннего туризма.

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