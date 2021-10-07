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"Нагрели" граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специальные созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан несредства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалюты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-служба МВД.

В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединенных Штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. Ее участники наладили функционирование масштабной международной мошеннической "схемы". По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Украинские полицейские установили, что организовали "схему" и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность.

Нагрели граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ 01

Действовали злоумышленники по следующей схеме:

- создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;

- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;

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- сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли;

- получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;

- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;

- легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюты.

Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" - владение иностранными языками.

Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн долл.

Нагрели граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ 02

5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДСР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, крипто-носитель, документацию, банковские карты и денежные средства.

Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших.

Нагрели граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ 03
Нагрели граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ 04
Нагрели граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ 05
Нагрели граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ 06
Фото: сайт полиции

мошенничество (1223) недвижимость (818) Нацполиция (16471) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ФБР (218) криптовалюта (92)


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Топ комментарии
+10
Тут одна очень таки национальная ОПГ нагрела украинцев минимум на 40 миллионов. Ауууу, нацполиция с ФБР !!! )))
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07.10.2021 13:56
+1
Ну кто же гражданам лохам виноват в том, что они лохи? Эти виртуальные "торговцы активами"
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07.10.2021 13:58
+1
Вони не надто і ховались. Офіс працював
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07.10.2021 14:01
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Тут одна очень таки национальная ОПГ нагрела украинцев минимум на 40 миллионов. Ауууу, нацполиция с ФБР !!! )))
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07.10.2021 13:56 Ответить
Не нада ля-ля. Всі ларёчніки так роблять.)))
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07.10.2021 14:07 Ответить
Ну кто же гражданам лохам виноват в том, что они лохи? Эти виртуальные "торговцы активами"
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07.10.2021 13:58 Ответить
давно понятно,что в поле работать жаждущих нет...
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07.10.2021 14:00 Ответить
за одного лоха сто нелохов дают
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07.10.2021 14:01 Ответить
Вони не надто і ховались. Офіс працював
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07.10.2021 14:01 Ответить
Але у них не було інвестняні.))
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07.10.2021 14:08 Ответить
Навіщо писати іноземці? Зразу пишіть правду - були кацапи і декілька малоросів з українськими паспортами.
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07.10.2021 14:33 Ответить
На фото как раз индусы
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07.10.2021 14:54 Ответить
хотя это скорее всего наемные работники "со знанием языка"
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07.10.2021 14:55 Ответить
2 малороса, 3 індуси і 37 кацапів.
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07.10.2021 16:06 Ответить
 
 