"Нагрели" граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специальные созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан несредства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалюты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-служба МВД.

В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединенных Штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. Ее участники наладили функционирование масштабной международной мошеннической "схемы". По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Украинские полицейские установили, что организовали "схему" и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность.

Действовали злоумышленники по следующей схеме:

- создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;

- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;

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- сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли;

- получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;

- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;

- легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюты.

Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" - владение иностранными языками.

Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн долл.

5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДСР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, крипто-носитель, документацию, банковские карты и денежные средства.

Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших.









Фото: сайт полиции