Пытались совершить разбойное нападение на 74-летнего пенсионера: на Черниговщине задержаны двое псевдополицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления полиции области под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры задержали двух мужчин, пытавшихся совершить разбой, маскируясь под полицейских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении сектора коммуникации полиции Черниговской области.

В августе этого года полицейские получили оперативную информацию о подготовке разбойного нападения с применением оружия на 74-летнего жителя Носовки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, которые собирались совершить преступление - это двое жителей Одесской области, в возрасте 38 и 49 лет. Реализуя преступный умысел, мужчины надели одежду, визуально похожую на полицейскую форму (без шевронов).

6 октября при силовой поддержке КОРДа полицейские задержали вооруженных злоумышленников, которые ворвались в дом пенсионера.

Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту преступления следственное управление областной полиции открыло производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный организованной группой). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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Сейчас полиция проверяет, причастны ли задержанные к аналогичным преступлениям на территории Украины. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.



Фото: сайт полиции