Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с "Довірой", футболка Буймистер и аплодисменты "слуг народа" уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку. ФОТОрепортаж

В четверг, 7 сентября, Верховная Рада на своем пленарном заседании отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова.

В начале рассмотрения вопроса "слуга народа" Гетманцев сел в кресло первого вице-спикера, чтобы председательствовать во время рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.

Далее Александр Корниенко озвучил претензии "Слуги народа" к Разумкову: "Отступил от общих принципов".

В ответ Разумков заявил: Сейчас в ВР руководят принципы "кто не с нами, тот против нас", и "офшоры есть у всех". Также Разумков прокомментировал информацию о конвертах за голосование: Если бы я брал, меня бы не снимали, а уже закрывали.

Кроме того, "слуга народа" Неклюдов назвал грехи спикера Разумкова: Вы не реагировали, когда депутаты оскорбляли президента.

После чего Рада отправила Разумкова в отставку.

Отставка спикера в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук говорит по телефону перед началом заседания Рады.

Спикер Дмитрий Разумков после отстранения вернулся к ведению заседаний Рады.

Сотрудник Аппарата Рады сообщает что-то Стефанчуку.

Пленарное заседание Верховной Рады 7 октября.

"Слуга народа" Даниил Гетманцев занимает место первого вице-спикера в президиуме Рады для ведения вопроса об отставке спикера Дмитрия Разумкова.





Президиум Рады: Даниил Гетманцев, Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк с улыбкой наблюдают, как Стефанчук занимает место в ложе Кабмина.

Стефанчук в секторе Кабмина.

Петр Порошенко ("ЕС") и Кира Рудик ("Голос").

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко идет озвучивать претензии политсилы к спикеру Разумкову.





Разумков консультирует Гетманцева по вопросам Регламента.

Сектор фракции "Голос": Кира Рудик и Ярослав Железняк

Глава фракции "СН" Давид Арахамия внимательно слушает выступление своего первого заместителя.

Корниенко продолжает озвучивать претензии к Разумкову.

"Слуги народа".

Разумков внимательно слушает выступление Корниенко.

Спикер Разумков идет озвучивать свое обращение к парламенту.







Разумков обращается к парламенту.

"Слуга народа" Буймистер пришла в Раду в футболке с надписью "Голосую по закону".

"Слуги народа" что-то подписывают.

Арахамия снова пришел в сектор группы "Довіра".

Андрей Иванчук ("Довіра") и глава фракции "СН" Давид Арахамия.





Стефанчук и Корниенко.

Стефанчук занял место в секторе "слуг народа".

"Слуги народа" фиксируют происходящее на свои смартфоны.

"Слуга народа" решил надеть маску.

"Слуги народа" голосуют "за" отставку Разумкова с поста спикера парламента.





На табло 284 голоса за отставку Разумкова.

Кондратюк пожимает руку Разумкову.

Разумков покидает президиум Рады.







"Слуги народа" аплодируют уходящему Разумкову.





И он выходит из сессионного зала.









Результаты голосования за отставку Разумкова по фракциям.

Стефанчук возвращается в кресло первого вице-спикера.

"Король умер, да здравствует король!": "Слуги народа" голосуют за внесение в повестку дня Рады вопроса о назначении нового спикера.

Фото: Цензор.НЕТ