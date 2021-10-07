Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с "Довірой", футболка Буймистер и аплодисменты "слуг народа" уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку. ФОТОрепортаж
В четверг, 7 сентября, Верховная Рада на своем пленарном заседании отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова.
В начале рассмотрения вопроса "слуга народа" Гетманцев сел в кресло первого вице-спикера, чтобы председательствовать во время рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.
Далее Александр Корниенко озвучил претензии "Слуги народа" к Разумкову: "Отступил от общих принципов".
В ответ Разумков заявил: Сейчас в ВР руководят принципы "кто не с нами, тот против нас", и "офшоры есть у всех". Также Разумков прокомментировал информацию о конвертах за голосование: Если бы я брал, меня бы не снимали, а уже закрывали.
Кроме того, "слуга народа" Неклюдов назвал грехи спикера Разумкова: Вы не реагировали, когда депутаты оскорбляли президента.
После чего Рада отправила Разумкова в отставку.
Отставка спикера в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук говорит по телефону перед началом заседания Рады.
Спикер Дмитрий Разумков после отстранения вернулся к ведению заседаний Рады.
Сотрудник Аппарата Рады сообщает что-то Стефанчуку.
Пленарное заседание Верховной Рады 7 октября.
"Слуга народа" Даниил Гетманцев занимает место первого вице-спикера в президиуме Рады для ведения вопроса об отставке спикера Дмитрия Разумкова.
Президиум Рады: Даниил Гетманцев, Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк с улыбкой наблюдают, как Стефанчук занимает место в ложе Кабмина.
Стефанчук в секторе Кабмина.
Петр Порошенко ("ЕС") и Кира Рудик ("Голос").
Глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко идет озвучивать претензии политсилы к спикеру Разумкову.
Разумков консультирует Гетманцева по вопросам Регламента.
Сектор фракции "Голос": Кира Рудик и Ярослав Железняк
Глава фракции "СН" Давид Арахамия внимательно слушает выступление своего первого заместителя.
Корниенко продолжает озвучивать претензии к Разумкову.
"Слуги народа".
Разумков внимательно слушает выступление Корниенко.
Спикер Разумков идет озвучивать свое обращение к парламенту.
Разумков обращается к парламенту.
"Слуга народа" Буймистер пришла в Раду в футболке с надписью "Голосую по закону".
"Слуги народа" что-то подписывают.
Арахамия снова пришел в сектор группы "Довіра".
Андрей Иванчук ("Довіра") и глава фракции "СН" Давид Арахамия.
Стефанчук и Корниенко.
Стефанчук занял место в секторе "слуг народа".
"Слуги народа" фиксируют происходящее на свои смартфоны.
"Слуга народа" решил надеть маску.
"Слуги народа" голосуют "за" отставку Разумкова с поста спикера парламента.
На табло 284 голоса за отставку Разумкова.
Кондратюк пожимает руку Разумкову.
Разумков покидает президиум Рады.
"Слуги народа" аплодируют уходящему Разумкову.
И он выходит из сессионного зала.
Результаты голосования за отставку Разумкова по фракциям.
Стефанчук возвращается в кресло первого вице-спикера.
"Король умер, да здравствует король!": "Слуги народа" голосуют за внесение в повестку дня Рады вопроса о назначении нового спикера.
Фото: Цензор.НЕТ
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С чем всех и поздравляю!
в херна упячку не желаете? тут вы вороной в белом субстрате выглядите
задрала курица тупая. нах пшла кошка драная
- За фото сверху № 6 - 12 баллов ,точное попадание в
будущее работы парламента .