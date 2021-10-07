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Новости Фото Отставка Разумкова
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Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с "Довірой", футболка Буймистер и аплодисменты "слуг народа" уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку. ФОТОрепортаж

В четверг, 7 сентября, Верховная Рада на своем пленарном заседании отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова.

В начале рассмотрения вопроса  "слуга народа" Гетманцев сел в кресло первого вице-спикера, чтобы председательствовать во время рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.

Далее Александр Корниенко озвучил претензии "Слуги народа" к Разумкову: "Отступил от общих принципов".

В ответ Разумков заявил: Сейчас в ВР руководят принципы "кто не с нами, тот против нас", и "офшоры есть у всех". Также Разумков прокомментировал информацию о конвертах за голосование: Если бы я брал, меня бы не снимали, а уже закрывали.

Кроме того, "слуга народа" Неклюдов назвал грехи спикера Разумкова: Вы не реагировали, когда депутаты оскорбляли президента.

После чего Рада отправила Разумкова в отставку.

Отставка спикера в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 01

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук говорит по телефону перед началом заседания Рады.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 02

Спикер Дмитрий Разумков после отстранения вернулся к ведению заседаний Рады.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 03

Сотрудник Аппарата Рады сообщает что-то Стефанчуку.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 04

Пленарное заседание Верховной Рады 7 октября.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 05

"Слуга народа" Даниил Гетманцев занимает место первого вице-спикера в президиуме Рады для ведения вопроса об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 06
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 07

Президиум Рады: Даниил Гетманцев, Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк с улыбкой наблюдают, как Стефанчук занимает место в ложе Кабмина.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 08

Стефанчук в секторе Кабмина.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 09

Петр Порошенко ("ЕС") и Кира Рудик ("Голос").

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 10

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко идет озвучивать претензии политсилы к спикеру Разумкову.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 11
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 12

Разумков консультирует Гетманцева по вопросам Регламента.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 13

Сектор фракции "Голос": Кира Рудик и Ярослав Железняк

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 14

Глава фракции "СН" Давид Арахамия внимательно слушает выступление своего первого заместителя.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 15

Корниенко продолжает озвучивать претензии к Разумкову.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 16

"Слуги народа".

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 17

Разумков внимательно слушает выступление Корниенко.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 18

Спикер Разумков идет озвучивать свое обращение к парламенту.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 19
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 20
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 21

Разумков обращается к парламенту.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 22

"Слуга народа" Буймистер пришла в Раду в футболке с надписью "Голосую по закону".

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 23

"Слуги народа" что-то подписывают.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 24

Арахамия снова пришел в сектор группы "Довіра".

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 25

Андрей Иванчук ("Довіра") и глава фракции "СН" Давид Арахамия.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 26
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 27

Стефанчук и Корниенко.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 28

Стефанчук занял место в секторе "слуг народа".

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 29

"Слуги народа" фиксируют происходящее на свои смартфоны.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 30

"Слуга народа" решил надеть маску.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 31

"Слуги народа" голосуют "за" отставку Разумкова с поста спикера парламента. 

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 32
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 33

На табло 284 голоса за отставку Разумкова.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 34

Кондратюк пожимает руку Разумкову.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 35

Разумков покидает президиум Рады.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 36
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 37
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 38

"Слуги народа" аплодируют уходящему Разумкову.


Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 39

И он выходит из сессионного зала.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 40
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 41
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 42
Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 43

Результаты голосования за отставку Разумкова по фракциям.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 44

Стефанчук возвращается в кресло первого вице-спикера.

Звонок Стефанчуку, беседа Арахамии с Довірой, футболка Буймистер и аплодисменты слуг народа уходящему Разумкову, - как Рада спикера отправляла в отставку 45

"Король умер, да здравствует король!": "Слуги народа" голосуют за внесение в повестку дня Рады вопроса о назначении нового спикера.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29248) Порошенко Петр (19604) Иванчук (64) Арахамия Давид (989) Кондратюк Елена (82) Разумков Дмитрий (1521) Гетманцев Даниил (409) Стефанчук Руслан (658) Корниенко Александр (658) Железняк Ярослав (422) Буймистер Людмила (70) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+17
стопэ! а бабки?
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07.10.2021 15:40
+11
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07.10.2021 15:43
+7
Так скоро и у нас будет свой Лукашенко -Зелушеко

С чем всех и поздравляю!
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07.10.2021 15:40
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
стопэ! а бабки?
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07.10.2021 15:40 Ответить
Так скоро и у нас будет свой Лукашенко -Зелушеко

С чем всех и поздравляю!
показать весь комментарий
07.10.2021 15:40 Ответить
**********.
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07.10.2021 16:07 Ответить
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07.10.2021 15:43 Ответить
А кто Хламидию пытал? Ему пальцы в тиски зажимали?
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07.10.2021 15:44 Ответить
отгулял в Трускавце
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07.10.2021 16:07 Ответить
Украина стала еще одной оккупированной территорией. Как Сектор Газа, или Самарея.
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07.10.2021 15:44 Ответить
Уход Разумкова это приговор зеленому офисному планктону,дальше начнется развал их тусовки и массовый выход из нее.Правда это начнется ближе к выборам.
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07.10.2021 15:51 Ответить
с чего? все у них будет за*бись )) Украина добрая, обожает своих потвор. И чужих.
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07.10.2021 16:04 Ответить
******** шапіто!
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07.10.2021 15:54 Ответить
Зечетная футболка у Буймистр: "голосую по "законам" Ахметова". По всем изменениям Украины, в надежде на которые её (в том числе и её) выбрал народ- "красная кнопка". Ай да молодец! Хотя бы честно. Следующая на выход!
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07.10.2021 15:56 Ответить
ира, пройти в хер на упячку не желаете? тут вы вороной в белом субстрате выглядите
задрала курица тупая. нах пшла кошка драная
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07.10.2021 16:00 Ответить
так перестань выть а то караван идущих нахер уйдет без тебя. догоняй
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07.10.2021 16:03 Ответить
ОООО зедебілка с бутилки злізла....
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07.10.2021 16:27 Ответить
Новому руководству Рады надо выдать тележки.чтобы возить на них свои опухшие животы.
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07.10.2021 16:00 Ответить
занавес!
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07.10.2021 16:03 Ответить
вы посмотрите на эти лица голосующих, просто марионетки, на фото надо нити к рукам всем из слуги нариду дорисовать, это просто ужас, просто какие-то оболочки сидят(((
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07.10.2021 16:05 Ответить
Ара Хламидия руки всем в жопу совал и одна не залезла, вот и сняли Разумкова
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07.10.2021 16:30 Ответить
Фотокорреспонденту Цензора :
- За фото сверху № 6 - 12 баллов ,точное попадание в
будущее работы парламента .
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07.10.2021 17:11 Ответить
а шо отi з голосу вона i вiн як два нeрозлучника?
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07.10.2021 18:26 Ответить
 
 