Два ДТП с участием украинцев в Польше: два человека погибли, один – в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
Обе аварии произошли в городе Катовице: одна – вечером в среду, вторая – в четверг утром.
Об этом сообщила представитель городской полиции в г. Катовице Агнешка Жилка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В четверг утром на съезде с дороги национального значения №86 на дорогу национального значения №79 в ДТП попали два гражданина Украины в возрасте 21 и 22 лет, ехавшие на автомобиле Opel Astra. По неизвестным причинам они съехали с дороги, автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом. Они погибли на месте", - сказала она.
Накануне, вечером в четверг в одном из тоннелей в г. Катовице 43-летний гражданин Украины, который ехал на грузовике, по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в защитный экран вдоль дороги, повредив систему управления, которая отвечает за подачу электроэнергии и вентиляцию в тоннеле.
"Мужчина без сознания, в тяжелом состоянии, был доставлен в больницу. Кроме украинца, никто в аварии не пострадал", - сообщила Жилка. Она добавила, что мужчина работает в одной из польских транспортных компаний.
По ее словам, местная прокуратура начала следствие по фактам двух ДТП. Предварительно следствие не исключает ни одной причины аварий, в частности превышения скорости водителями.
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