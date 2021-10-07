Троицкий мост на Николаевщине разберут, а на его месте построят новый, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Через реку Гнилой Еланец на Николаевщине строят новый мост. Он станет заменой существующему мосту, который после окончания строительства нового будет разобран.

Об этом в Facebook сообщает Укравтодор, передает Цензор.НЕТ.

Длина нового моста составит 109 метров. Действующий Троицкий мост на дороге Н-24 Благовещенское - Николаев был построен в 1958 году. В последний раз его ремонт проводился 33 года назад, поэтому, учитывая его неудовлетворительное состояние, после введения в строй нового моста старый будет демонтирован.

В данный момент в рамках программы "Большая стройка" подрядчик уже проводит армирование и бетонирование мостового полотна. Также на подходах к мосту проходит укрепление насыпи.

Одновременно в ходе реконструкции трассы Н-24 на участке дороги, ведущем на подъем, будет устроена дополнительная полоса.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" действует отдельная Национальная программа восстановления мостов, по которой в прошлом году уже было отремонтировано и построено 216 мостов и искусственных сооружений различной длины.

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