РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости Фото
6 530 9

Троицкий мост на Николаевщине разберут, а на его месте построят новый, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Через реку Гнилой Еланец на Николаевщине строят новый мост. Он станет заменой существующему мосту, который после окончания строительства нового будет разобран.

Об этом в Facebook сообщает Укравтодор, передает Цензор.НЕТ.

Длина нового моста составит 109 метров. Действующий Троицкий мост на дороге Н-24 Благовещенское - Николаев был построен в 1958 году. В последний раз его ремонт проводился 33 года назад, поэтому, учитывая его неудовлетворительное состояние, после введения в строй нового моста старый будет демонтирован.

В данный момент в рамках программы "Большая стройка" подрядчик уже проводит армирование и бетонирование мостового полотна. Также на подходах к мосту проходит укрепление насыпи.

Одновременно в ходе реконструкции трассы Н-24 на участке дороги, ведущем на подъем, будет устроена дополнительная полоса.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" действует отдельная Национальная программа восстановления мостов, по которой в прошлом году уже было отремонтировано и построено 216 мостов и искусственных сооружений различной длины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На месте разрушенного моста во Львовской области строят новый длиной 141 м, - "Укравтодор". ФОТО

Троицкий мост на Николаевщине разберут, а на его месте построят новый, - Укравтодор 01
Троицкий мост на Николаевщине разберут, а на его месте построят новый, - Укравтодор 02
Троицкий мост на Николаевщине разберут, а на его месте построят новый, - Укравтодор 03
Троицкий мост на Николаевщине разберут, а на его месте построят новый, - Укравтодор 04
Троицкий мост на Николаевщине разберут, а на его месте построят новый, - Укравтодор 05

Автор: 

мост (1028) Николаевская область (2125) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гнилой Еланец... Ну й назва. Не з Росії часом тече???
показать весь комментарий
07.10.2021 16:40 Ответить
перш ніж *уйню писати можна гугл мапс глянути
показать весь комментарий
07.10.2021 21:35 Ответить
Почитай откуда взялось слово "Єланець", в этом это слово объединяет два слова "Є і ланець". Согласно притчам и историческим фактам, юг Николаевской области заселялись в конце ХVІІІ века перселенцами с Черниговской губернии. "Разведчики"-переселенцы" сообщали на родину:"Приезжайте, здесь есть много свободных земель, т.е. "Є ланець"
показать весь комментарий
07.10.2021 22:30 Ответить
Там тої річки... Головне великий мост побудувати.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:48 Ответить
Речка то в трубу помещается, а вот болото там знатное
показать весь комментарий
07.10.2021 17:04 Ответить
у нас 6 год!!!! не могут мостик на 140 метров через Сухой Лиман построить смета растет а тут выяснилось типа подъезды к мосту зхемлянные с нарушениеми поклалиа бабки то списаны теперь надо новый проект +++ заьтраты и мостик ******** и в проекте и реалии... китайцы там за 2 ндели октатали и забыли бы тот мостик но унас велыке крадывныцство или как то так горизонт на коммунизме или наоброт...реально выросла стоимость мостика в 13 раз...
показать весь комментарий
07.10.2021 17:41 Ответить
УКРАВ ТОДОР
Що вкрав зрозуміло.
Хто такий тодор?
показать весь комментарий
07.10.2021 16:57 Ответить
не сломался старый дом, рухнул новый за углом
показать весь комментарий
07.10.2021 17:13 Ответить
заглавие статьи противоречит содержанию и сути вещей. Новый мост строят рядом
показать весь комментарий
07.10.2021 21:33 Ответить
 
 