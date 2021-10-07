Чиновник Шевченковской РГА и замглавы подрядной организации уведомлены о подозрении из-за хищения свыше 200 тыс. грн при ремонте сквера, - прокуратура. ФОТО
Столичные правоохранители сообщили о подозрении сотруднику управления Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации и заместителю директора подрядной организации, которая выполняла работы по капитальному ремонту сквера в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"В сентябре текущего года следователями полиции... были проведены обыски в Управлении градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА. В ходе следственных действий правоохранители изъяли тендерную документацию, акты приема-передачи выполненных работ, а также корректирующие акты по осуществлению капитального ремонта сквера на ул. О. Гончара в Шевченковском районе столицы, в том числе документы, которые ранее скрывались от следствия ", - следует из сообщения.
Отмечается, что по результатам исследования судебным экспертом изъятых документов и обследования результатов проведения капитального ремонта "Обеспечение реализации общественного проекта "Экопарк" с осуществлением энергосберегающих технологий и инновационных экосистем" на ул. О. Гончара сделан вывод о завышении подрядчиком объемов фактически выполненных работ на сумму свыше 200 тыс. грн.
"В свою очередь сотрудник технического надзора Управления Шевченковской РГА, не проверив должным образом акты выполненных работ, согласовал их, в результате чего был нанесен ущерб местному бюджету на указанную сумму", - подчеркивают в прокуратуре.
Там добавляют, что по результатам расследования подрядчику сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге, а сотруднику РГА - в служебной халатности. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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