У ехавшего на автобусе в Молдову японца изъяли "шпионские" очки и ручки, - Госпогранслужба. ФОТО

Гражданин Японии вез с собой две пары очков, две ручки и часы с вмонтированными камерами и разъемами микро-USB.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажир рейсового автобуса - гражданин Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка". Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которых были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы", - сказано в сообщении.

Японца через границу не пустили, вещи конфисковали.

"Об этом факте проинформированы компетентные органы", - отметили в Госпогранслужбе.

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