У ехавшего на автобусе в Молдову японца изъяли "шпионские" очки и ручки, - Госпогранслужба. ФОТО
Гражданин Японии вез с собой две пары очков, две ручки и часы с вмонтированными камерами и разъемами микро-USB.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.
"Пассажир рейсового автобуса - гражданин Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка". Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которых были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы", - сказано в сообщении.
Японца через границу не пустили, вещи конфисковали.
"Об этом факте проинформированы компетентные органы", - отметили в Госпогранслужбе.
Топ комментарии
+29 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий07.10.2021 17:30
+18 Freken
показать весь комментарий07.10.2021 17:39
+12 Igor Butenko #461142
показать весь комментарий07.10.2021 17:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а то уже "путен" ну очень по кацапски....
Шпионская камера в очках - $ 15 на ebay
тот бы шкуры вез...
подпись пишется ручкой
У-е-ба-ны, лять.
Ідріс Ельба мене б ще влаштував, а от дівчина ніт.
А может это Чаус опухший?
у отбулавленого практически ничего в офшорах нет,
а те "крохи" шо есть - они в хороших офшорах...
Преимущественно ночью,
Щелкал носом, - в нем был спрятан инфракрасный объектив,
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.