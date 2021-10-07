РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Фото
11 052 58

У ехавшего на автобусе в Молдову японца изъяли "шпионские" очки и ручки, - Госпогранслужба. ФОТО

Гражданин Японии вез с собой две пары очков, две ручки и часы с вмонтированными камерами и разъемами микро-USB.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажир рейсового автобуса - гражданин Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка". Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которых были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы", - сказано в сообщении.

Японца через границу не пустили, вещи конфисковали.

"Об этом факте проинформированы компетентные органы", - отметили в Госпогранслужбе.

Читайте: Пограничники со стрельбой задержали автомобиль контрабандистов, устроивших ДТП на Буковине. ФОТОрепортаж

У ехавшего на автобусе в Молдову японца изъяли шпионские очки и ручки, - Госпогранслужба 01
У ехавшего на автобусе в Молдову японца изъяли шпионские очки и ручки, - Госпогранслужба 02
У ехавшего на автобусе в Молдову японца изъяли шпионские очки и ручки, - Госпогранслужба 03
У ехавшего на автобусе в Молдову японца изъяли шпионские очки и ручки, - Госпогранслужба 04
У ехавшего на автобусе в Молдову японца изъяли шпионские очки и ручки, - Госпогранслужба 05

Автор: 

Госпогранслужба (6435) Молдова (1872) шпионаж (1389) Япония (1310)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
Шпионская камера в авторучке - $ 20 на ebay
Шпионская камера в очках - $ 15 на ebay
показать весь комментарий
07.10.2021 17:30
+18
Ты смотри, как раздухарилась украинская таможня! Б(з)дят! Шоб ни-ни. Это вам не усраного судью в мешке через границу переть. Это ачьки! И ручки! Шоб и муха не процокотела через кордон.
У-е-ба-ны, лять.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:39
+12
Не забудьте на лубянку позвонить.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не забудьте на лубянку позвонить.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:27 Ответить
А чому не пустили японця? Хай розвідує. Чи побоялись що він запише на приховану камеру як перевантажуються вантажні машини з контрабандою в нейтральній смузі між українським кордоном і Придністров'ям і як контрабанда продовжує потрапляти в Україну? На україно-молдовському кордоні є одна ділянка де український транспорт проходить без митного та прикордонного огляду по територій Молдови і знову повертається в Україну! Це траса Е87, вона виходить на територію Молдови по дамбі по Дністровським плавням і потім повертається в Україну. Згідно з міждержавними домовленостями український транспорт може перетинати територію Молдови без митного та прикордонного огляду молдовською стороною. Тому контрабандисти виїздять вантажівками на трасу Е87 за межі території України і біля траси перевантажують товари з Молдови та Придністров'я в свої вантажівки, і заїжджають назад в Україну без митного та прикордонного контролю. Звичайно що будь яка прихована зйомка для прикордонників та митників на цій трасі це тюрма з конфіскацією і може навіть смерть, тому вони пильно стежать щоб ніхто не зафільмував весь цей беспредел який відбувається на цій трасі! Там вже неодноразово гинули прикордонники при загадкових обставинах, прикордонники які не хотіли покривати всю цю контрабанду.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:34 Ответить
И за кем же японец собирался шпионить в Молдове ?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:27 Ответить
Выведывал секреты известной во все мире молдавской электроники
показать весь комментарий
07.10.2021 18:26 Ответить
То він хотів рецепт вина "Букет Молдавії", от вам і промисловий шпіонаж
показать весь комментарий
07.10.2021 19:09 Ответить
Видать, что-то сверхсекретное молдоване изобрели
показать весь комментарий
07.10.2021 17:27 Ответить
***** вы хотели сказать?
а то уже "путен" ну очень по кацапски....
показать весь комментарий
07.10.2021 17:39 Ответить
гену и тут не видно.Странно😂🌷×××
показать весь комментарий
07.10.2021 17:41 Ответить
АГЕНТ 0.7
показать весь комментарий
07.10.2021 17:28 Ответить
А может хотят узнать почему молдоване картошку ночью садят? 🤔
показать весь комментарий
07.10.2021 17:29 Ответить
Шпионская камера в авторучке - $ 20 на ebay
Шпионская камера в очках - $ 15 на ebay
показать весь комментарий
07.10.2021 17:30 Ответить
ну и зачем ты нивелировал японца до уровня мелкого барыги?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:36 Ответить
На АлиЭкспресс еще дешевле))
показать весь комментарий
07.10.2021 18:23 Ответить
А вдруг это был андроид ?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:30 Ответить
Що це за такий агент не зашифрувався не навчили
показать весь комментарий
07.10.2021 17:31 Ответить
так то ж диджитализированый японец, не монгол.
тот бы шкуры вез...
показать весь комментарий
07.10.2021 17:32 Ответить
Ниндзя.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:32 Ответить
3й зеленый черепаховец - от тока тока с канализации...
показать весь комментарий
07.10.2021 17:34 Ответить
это те, что на Али продают по 7 долларов?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:32 Ответить
А у нас разве это запрещено? Это на россии запретили, я недавно мини камеру покупал на алиэкспрессе и ниче.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:33 Ответить
Повезло. У нас эти вещи запрещены к ввозу
показать весь комментарий
07.10.2021 17:36 Ответить
Какие именно вещи? У нас закон довольно размыто описывает то, что запрещено, типа нельзя ввозить вещи для незаконной слежки. Камера в очках - ну ладно, куда ни шло, ещё можно к этому тезису прицепить. И вот камеры в ручках? Я бы их больше считал игрушками-приколами, чем шпионским оборудованием. Где ты в последний раз видел человека с ручкой в руках?
показать весь комментарий
07.10.2021 18:01 Ответить
Фронтальная камера смартфона четко попадает под этот запрет, какой дебил принимал подобный закон
показать весь комментарий
07.10.2021 18:25 Ответить
на бумажном носителе зарплатной ведомости мокрая печать предприятия ставится на подпись директора\первого лица
подпись пишется ручкой
показать весь комментарий
07.10.2021 18:46 Ответить
Ну как ты считаешь и как писан закон, это две большие разницы)))
показать весь комментарий
15.10.2021 18:20 Ответить
Всё. Тебе капец.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:36 Ответить
ага, только на OLX и на Prom торгуют такими свободно
показать весь комментарий
07.10.2021 17:45 Ответить
Да там же и документы можно купить при желании. Начиная от паспорта вакцинации и до реального паспорта другой страны. Кто ж виноват, что у нас такое беззубое государство, что любой olx не боится никаких последствий и творит че хочет?)
показать весь комментарий
15.10.2021 18:22 Ответить
миникамера это не шпионское оборудование, даже если она величиной со спичку, но на ней написано "камера". а вот ручка\очки\цветок\лампа с камерой-диктофоном это уже шпионское, так как закамуфлированное и предназначено сразу для скрытого снятия информации. вроде так.
показать весь комментарий
07.10.2021 19:17 Ответить
так, заборонені, кримінал
показать весь комментарий
07.10.2021 19:34 Ответить
Ничего? Ты конторскому оперу это сообщи, сделай доброе дело, он сможет по службе продвинуться...
показать весь комментарий
07.10.2021 20:07 Ответить
Ачькі нада? 😎
показать весь комментарий
07.10.2021 17:36 Ответить
Дурачки что таким оборудованием можно нашпионить...это было актально лет 50 назад.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:38 Ответить
Ты смотри, как раздухарилась украинская таможня! Б(з)дят! Шоб ни-ни. Это вам не усраного судью в мешке через границу переть. Это ачьки! И ручки! Шоб и муха не процокотела через кордон.
У-е-ба-ны, лять.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:39 Ответить
мусора МРАЗИ
показать весь комментарий
07.10.2021 17:41 Ответить
вы за Луну, или за Солнце?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:42 Ответить
Бонд! Джеймс Бонд! Деніел Крейг вже закінчив кар'єру, а це його азійський наступник. Добр, що не чорношкіра жінка, бо була і така версія на нового агента 007.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:44 Ответить
Був Бонд, а тепер, - Бондиця. ( . ) ( . )

показать весь комментарий
07.10.2021 20:31 Ответить
Ужос! Краще вже б закрили франшизу та не робили нам нерви.

Ідріс Ельба мене б ще влаштував, а от дівчина ніт.
показать весь комментарий
07.10.2021 23:16 Ответить
Какой хитрый японец. Хотел сп@дить все секреты республики Молдова. А вот хрен ему. ))

А может это Чаус опухший?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:48 Ответить
Наши таможеники взяточники они требовали взятки. Японец категорически оказался. А кто сказал, что это шпионское оборудование? 20 лет назад таможенники и за смарфон крутили бы иностранцу фаберже. Но это лишь инициатива.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:50 Ответить
все ети местечковые зеленые новости имеют одну цель - отвлечь.
у отбулавленого практически ничего в офшорах нет,
а те "крохи" шо есть - они в хороших офшорах...
показать весь комментарий
07.10.2021 17:50 Ответить
А если сравнить 42 млн долларов в хороших офшорах с ущербом который нанёс японец увозя из Украины авторучки и очки ?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:55 Ответить
Кругом враги.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:58 Ответить
Молдова легко отделалась,иначе секрет брынзы был бы вывезен в Токио..
показать весь комментарий
07.10.2021 18:04 Ответить
Брынза у них есть. Мамалыги нет....
показать весь комментарий
07.10.2021 19:43 Ответить
Шо то коварные молдаване задумали раз к ним ниндзя послали..
показать весь комментарий
07.10.2021 18:15 Ответить
И какую угрозу и кому несет это "шпионское" оборудование? "Слуги народа" боятся, что их выходки и проделки станут достоянием гласности?
показать весь комментарий
07.10.2021 18:17 Ответить
Ой дурак....возьми селедку Полиграф,заработал.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:39 Ответить
Этот бред приняли если не при Кучме то при Ющенко точно. А теперь ума не хватает отменить/внести изменения. А скорее всего очень удобно, ты записываешь как с тебя взятку требуют, предявляешь "правоохоронцам" чувак который требовал взятку получает выговор, а ты несколько лет реального срока. Красота.
показать весь комментарий
07.10.2021 20:19 Ответить
Хотел выведать рецепт приготовления мамалыги))
показать весь комментарий
07.10.2021 18:28 Ответить
Это антиквариат .а не шпионское оборудование.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:37 Ответить
А Саакашвілі проіхав і не побачили.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:47 Ответить
Джон Ланкастер в одиночку,
Преимущественно ночью,
Щелкал носом, - в нем был спрятан инфракрасный объектив,
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:53 Ответить
Точно! Теж під цю новину згадав пісню Висоцького. )))
показать весь комментарий
07.10.2021 20:34 Ответить
Для погран службы хоть какое то Приобретение , но СБУ отберет , самим надо.
показать весь комментарий
07.10.2021 19:35 Ответить
Было ваше ,стало.. наше) Вроде японец, а не знает, что камеру, плату управления, и основную конструкцию нужно везти отдельно, а не в сборе.
показать весь комментарий
07.10.2021 19:59 Ответить
 
 