Женщина "продавала" места в электронной очереди в запорожский сервис-центр МВД, - прокуратура. ФОТО

В Запорожье женщина за вознаграждение "продавала" места в электронной очереди в сервис-центр МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

По данным следствия, 48-летняя женщина наладила механизм получения неправомерной выгоды от потенциальных клиентов Территориального сервисного центра МВД Украины за экспресс-попадание в электронную очередь на получение услуг. Для реализации умысла, она арендовала часть этажа в помещении сервисного центра и искусственно создавала препятствия для оперативного попадания лиц в кабинеты госучреждения. Затем, за определенное вознаграждение, предлагала гражданам воспользоваться "упрощенным методом" получения услуг сервисного центра.

Правоохранителями задокументировано получения женщиной денежного вознаграждения, которое последняя обещала передать должностным лицам ТСЦ.

Во время санкционированного обыска изъяты черновые записи, наличные в разной валюте на общую сумму свыше 53 тыс. грн, документацию и тому подобное. Досудебное расследование продолжается.

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