РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Фото
4 514 27

Женщина "продавала" места в электронной очереди в запорожский сервис-центр МВД, - прокуратура. ФОТО

В Запорожье женщина за вознаграждение "продавала" места в электронной очереди в сервис-центр МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

По данным следствия, 48-летняя женщина наладила механизм получения неправомерной выгоды от потенциальных клиентов Территориального сервисного центра МВД Украины за экспресс-попадание в электронную очередь на получение услуг. Для реализации умысла, она арендовала часть этажа в помещении сервисного центра и искусственно создавала препятствия для оперативного попадания лиц в кабинеты госучреждения. Затем, за определенное вознаграждение, предлагала гражданам воспользоваться "упрощенным методом" получения услуг сервисного центра.

Правоохранителями задокументировано получения женщиной денежного вознаграждения, которое последняя обещала передать должностным лицам ТСЦ.

Во время санкционированного обыска изъяты черновые записи, наличные в разной валюте на общую сумму свыше 53 тыс. грн, документацию и тому подобное. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки

Женщина продавала места в электронной очереди в запорожский сервис-центр МВД, - прокуратура 01
Женщина продавала места в электронной очереди в запорожский сервис-центр МВД, - прокуратура 02

Автор: 

Запорожье (2656) МВД (9319) сервисные центры МВД (85) прокуратура (5015)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
А ведь было же время когда все эти "бегунки" испарились. Но то было при "страшном барыге".
показать весь комментарий
07.10.2021 17:45
+9
по ходу там СЦ в доле!
показать весь комментарий
07.10.2021 17:36
+7
Диджитализация,****.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диджитализация,****.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:36 Ответить
по ходу там СЦ в доле!
показать весь комментарий
07.10.2021 17:36 Ответить
Навалились на человека.. А может она налоги с этого бизнеса платит?! Посреднические, ****, услуги.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:42 Ответить
А ведь было же время когда все эти "бегунки" испарились. Но то было при "страшном барыге".
показать весь комментарий
07.10.2021 17:45 Ответить
Такое не только у нас. В Словакии в «мрэо» тоже талончики хрен возьмёшь. Только у местных цыган покупать
показать весь комментарий
07.10.2021 17:46 Ответить
компуктер говорят взяток неберет, арендовала пол этажа, бронировала электронные билеты, все в неведеньи были, даже еврики лежат, но тут как раз все понятно, 48 лет, надо давать место молодым, вовремя уходить
показать весь комментарий
07.10.2021 17:47 Ответить
"и искусственно создавала препятствия для оперативного попадания лиц в кабинеты госучреждения".
Интересно, каким образом? Что за препятствия?))
показать весь комментарий
07.10.2021 17:53 Ответить
Не специалист- но мои все попытки попасть на запись в электронную очередь на оформление загранпаспорта в паспортный стол на Бажана в Киеве,в - закачивались сообщением, что записи уже нет. Придя летом в живую очередь и отстояв в ней бессмысленно часа два, воспользовался услугой, тут же предлагавшейся-за небольшие деньги записаться в "электронную очередь"
показать весь комментарий
07.10.2021 19:53 Ответить
А як же досвід?!
показать весь комментарий
07.10.2021 22:34 Ответить
Интересно, а она делала что-то противозаконное? Где-то есть закон, по которому запрещается прийти с утреца и застолбить все места на день вперёд? Что они ей будут вменять?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:57 Ответить
Ну если бесплатно, то не вопрос. А так получение выгоды мошенническим путем
показать весь комментарий
07.10.2021 18:11 Ответить
А чё мошенническим? Все условия изложены, не хочешь пользоваться - иди бери талончик.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:12 Ответить
Если она давала взятки сотрудникам, то это коррупция. А если не давала, но обещала то это мошенничество.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:24 Ответить
А если и не давала и не обещала - то это вообще капец и расстреливать за такое
показать весь комментарий
07.10.2021 18:30 Ответить
Прочитай внимательно что написано в самой статье.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:33 Ответить
Да чё там читать? Типа я таких "предпринимателей" не видел . Вот только вместе с ней там надо вязать всю ту шабашку из сервисного центра МВД. Без них ничего бы не было.
показать весь комментарий
07.10.2021 19:28 Ответить
ну если знаешь, зачем тогда такие вопросы задаешь?
показать весь комментарий
07.10.2021 19:30 Ответить
поддержать разговор
показать весь комментарий
07.10.2021 19:30 Ответить
И в чем заключается ее преступление?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:58 Ответить
Приблизно у тому ж, як бариги продають квитки на футбольні матчі або концерти.
показать весь комментарий
07.10.2021 22:36 Ответить
Смешное то что она там не одна. Еще человек восемь там бегает. А ее отдали на сьедение.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:13 Ответить
Не может быть!!!!!)))
показать весь комментарий
07.10.2021 18:32 Ответить
По всему юго-востоку уже бегают "бегунки" в сервисных центрах МВД.Все схемы вернулись,кацапские дикари не могут жить без взяток.Так что эта новость это капля в море,таких сейчас тысячи и все работают на мусоров.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:39 Ответить
а я не понял, а где мусора причасиные к этому делу, или вы думаете она там просто так сидела в аренде!?
показать весь комментарий
07.10.2021 18:39 Ответить
В любом СЦ решалы бегают
показать весь комментарий
07.10.2021 18:48 Ответить
Ніби в інших центрах якось інакше!
показать весь комментарий
07.10.2021 22:36 Ответить
Не, ну чего, с одной стороны, когда есть люди, которые помогают решить некоторые бюрократические затыки, это хорошо, и я не скрою, сам пользовался услугами данной фирмы там же в сервисном центре в порту, так как открывал категорию но не имел задокументированного стажа вождения, хотя на тот момент ездил 16 лет ...
С другой стороны, если эта особа, приходила утром к компьютеру и до открытия резервировала все места, то... Это особая наглость... И так конечно делать вообще нельзя...
показать весь комментарий
07.10.2021 23:57 Ответить
 
 