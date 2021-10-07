Вымогал в среднем по $2 тыс. у предпринимателей, угрожал "проверками": СБУ задержала чиновника КГГА. ФОТОрепортаж
Руководитель подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации вымогал деньги у владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань", он угрожал проверками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сумма взятки составляла в среднем 2 тыс. долларов с предпринимателя.
По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег у представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.
Правоохранители задержали чиновника возле одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к ней.
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пусть все видят етого ган-ДОНа
А крышует это дело Баканов. Т.е. входы к Кулебе пробивает СБУ.
Так что это задержание или подстава, или борьба с конкуренцией.