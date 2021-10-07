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Вымогал в среднем по $2 тыс. у предпринимателей, угрожал "проверками": СБУ задержала чиновника КГГА. ФОТОрепортаж

Руководитель подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации вымогал деньги у владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань", он угрожал проверками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сумма взятки составляла в среднем 2 тыс. долларов с предпринимателя.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег у представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали чиновника возле одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к ней.

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Вымогал в среднем по $2 тыс. у предпринимателей, угрожал проверками: СБУ задержала чиновника КГГА 01
Вымогал в среднем по $2 тыс. у предпринимателей, угрожал проверками: СБУ задержала чиновника КГГА 02
Вымогал в среднем по $2 тыс. у предпринимателей, угрожал проверками: СБУ задержала чиновника КГГА 03
Вымогал в среднем по $2 тыс. у предпринимателей, угрожал проверками: СБУ задержала чиновника КГГА 04

Автор: 

взятка (6161) вымогательство (428) КГГА (2983) Киев (25554) СБУ (19908)


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Топ комментарии
+6
Давайте вгадаю: Кличко поганий?
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07.10.2021 18:09
+2
лошара какой-то. Мог бы быть каким-то дружбаном зеленского, получал бы20тыс баксов в конверте каждый месяц нажимая на кнопки в раде
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07.10.2021 18:49
+2
А видел, что Юзик уже в легковом мерсе не помещается. Скоро на фуре его будут возить. Очень вредная для здоровья работа у клоунов во власти. А Шухера как из автомата напугали? Теперь на той машине ездить так никто и не решится из-за аромата.
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07.10.2021 19:00
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СБУ на сторожі батьківщини. Бореться з агентами та шпигунами. Здається вже пора підтертися конституцією та призначити Когось зеленого спасітєля на КМДА.
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07.10.2021 18:05 Ответить
Давайте вгадаю: Кличко поганий?
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07.10.2021 18:09 Ответить
Шел к успеху, не фартануло.
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07.10.2021 18:12 Ответить
не поделился
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07.10.2021 18:33 Ответить
зачем спрятали **...ало презерватива?

пусть все видят етого ган-ДОНа
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07.10.2021 18:25 Ответить
В принципе норм расценки, как и везде, чего прицепились - непонятно.
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07.10.2021 18:35 Ответить
Слугам урода роздають в конвертах від 20-и до 50-и тисяч доларрів , а не такий доріб'язок , як дві тисячі доларів 😄😂
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07.10.2021 18:46 Ответить
лошара какой-то. Мог бы быть каким-то дружбаном зеленского, получал бы20тыс баксов в конверте каждый месяц нажимая на кнопки в раде
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07.10.2021 18:49 Ответить
А видел, что Юзик уже в легковом мерсе не помещается. Скоро на фуре его будут возить. Очень вредная для здоровья работа у клоунов во власти. А Шухера как из автомата напугали? Теперь на той машине ездить так никто и не решится из-за аромата.
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07.10.2021 19:00 Ответить
Опять фото денег,а также зафиксирован тот факт,что подозреваемый носит джинсы.Лучше вообще без фотографий обойдитесь,чем такое.
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07.10.2021 19:59 Ответить
Начнем с того, что с момента, как ЗЕлень пролезла в КГГА, именно тариф 2-3 тонны за открытие мафа и бытует. Кулеба не даст соврать.
А крышует это дело Баканов. Т.е. входы к Кулебе пробивает СБУ.
Так что это задержание или подстава, или борьба с конкуренцией.
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07.10.2021 20:14 Ответить
На пожизненное засадить падлюку, чтобы другим неповадно были цены сбивать.... ( САРКАЗМ , если чего)....
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08.10.2021 05:27 Ответить
 
 