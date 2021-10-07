Вымогал в среднем по $2 тыс. у предпринимателей, угрожал "проверками": СБУ задержала чиновника КГГА. ФОТОрепортаж

Руководитель подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации вымогал деньги у владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань", он угрожал проверками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сумма взятки составляла в среднем 2 тыс. долларов с предпринимателя.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег у представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали чиновника возле одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к ней.

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