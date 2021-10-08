По материалам контрразведки СБУ к 8 годам заключения приговорен наемник РФ, который обстреливал позиции украинских военнослужащих. ФОТО

По материалам контрразведки СБУ к 8 годам заключения приговорен участник незаконных вооруженных формирований "ДНР". Злоумышленника задержали при попытке скрытого пересечения линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военнослужащих.



Фото: сайт СБУ

По данным следствия, в ряды незаконных вооруженных формирований он присоединился в 2016 году. Там его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ, в 2014 убивавший раненых украинских воинов, задержан в одном из столичных хостелов, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Сейчас Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

- ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководства Донецкой областной прокуратуры.

СБУ продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.