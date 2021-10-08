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По материалам контрразведки СБУ к 8 годам заключения приговорен наемник РФ, который обстреливал позиции украинских военнослужащих. ФОТО

По материалам контрразведки СБУ к 8 годам заключения приговорен наемник РФ, который обстреливал позиции украинских военнослужащих. ФОТО

По материалам контрразведки СБУ к 8 годам заключения приговорен участник незаконных вооруженных формирований "ДНР". Злоумышленника задержали при попытке скрытого пересечения линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военнослужащих.

По материалам контрразведки СБУ к 8 годам заключения приговорен наемник РФ, который обстреливал позиции украинских военнослужащих 01
Фото: сайт СБУ

По данным следствия, в ряды незаконных вооруженных формирований он присоединился в 2016 году. Там его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".

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Сейчас Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководства Донецкой областной прокуратуры.

СБУ продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

заключение (171) контрразведка (496) СБУ (19916) суд (25105)


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Классные у нас законы. Что за коробок конопли что за обстрелы и убийства срок одинаковый. Интересно, если жахнуть из миномета по Конченой заспе тоже дадут 8 лет как за хулиганку?
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08.10.2021 10:13 Ответить
Цікаво, чому чехи дають найманцям 20 років ув'язнення, а ми тільки 8? Жадібність на генному рівні?
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08.10.2021 10:40 Ответить
В Чехіі бойовику який воював на боці терорестичних лднр дали 20 років ,а в нас всього 8, та і то чи не відпустять .
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08.10.2021 10:40 Ответить
Странное какое то правосудия. Там только за государственную измену ему по закону полагается до 15 лет лишения свободы!!!
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08.10.2021 17:14 Ответить
В Чехии 20 лет дают.
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08.10.2021 22:02 Ответить
І ЦЕ СПАРВЕДЛИВІСТЬ ПО УКРАЇНСЬКИ???
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10.10.2021 13:43 Ответить
 
 