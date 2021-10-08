РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6444 посетителя онлайн
Новости Фото
2 214 12

Международные COVID-сертификаты за 2 тыс. грн подделывал программист одной из больниц на Волыни, - СБУ. ФОТО

Инженер-программист одной из районных больниц на Волыни организовал схему по фальсификации международных COVID-сертфикатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, злоумышленник использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа к электронной системе "eHealth". Бланки свидетельств он распечатывал в своем рабочем кабинете. "Клиентов" мужчина находил среди пациентов больницы или через интернет.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2000 гривен. Свидетельство без внесения данных в электронную систему - 1500 гривен.

За время существования "бизнеса" работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации жителей Волынской области.

Сейчас правоохранительные органы установили имена всех граждан, которые воспользовались противоправными услугами злоумышленника. Их данные будут удалены из системы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме.

Читайте: По материалам контрразведки СБУ к 8 годам заключения приговорен наемник РФ, который обстреливал позиции украинских военнослужащих. ФОТО

Международные COVID-сертификаты за 2 тыс. грн подделывал программист одной из больниц на Волыни, - СБУ 01
Международные COVID-сертификаты за 2 тыс. грн подделывал программист одной из больниц на Волыни, - СБУ 02

Автор: 

подделка (438) СБУ (19916) сертификат (226) Волынская область (996)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Странно, что клиенты не несут ответственность за использование фальсифицированных документов, ведь они заказчики этого преступления.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:13
+2
Международный сертификат через портал "Дія" виглядає геть по іншому.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:18
+2
Надо было по 20к с антивакцинаторов брать!)
показать весь комментарий
08.10.2021 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно, что клиенты не несут ответственность за использование фальсифицированных документов, ведь они заказчики этого преступления.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:13 Ответить
Дядько классический представитель мудрого нариду. Тоже против коррупции и барыг...
показать весь комментарий
08.10.2021 11:14 Ответить
Международный сертификат через портал "Дія" виглядає геть по іншому.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:18 Ответить
Желтый это внутренний), и тут н@епал))
показать весь комментарий
08.10.2021 11:19 Ответить
Подтверждаю! Эти жёлтым сертификатом без QR кода можно подтереться!!!))) Эта бумажка реально с большим трудом воспринимается миграционными службами многих стран. Подобные бумажки катят в Алжире.. Тунисе...... В Малайзии и Канаде владельцы подобного документа были отправлены на ковид тесты. Кто имел распечатанные ковид-сертификаты с Дии с QR кодом прошли без проблем.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:33 Ответить
Надо было по 20к с антивакцинаторов брать!)
показать весь комментарий
08.10.2021 11:18 Ответить
и думаешь не платили бы?

чувство самосохранения и соизмеримости действий и последствий за них утрачены целой страной... выбрав "рассмеши смешного"
показать весь комментарий
08.10.2021 11:21 Ответить
Молодец! Задрали эти сертификатчики!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:21 Ответить
вот вам и дижитализация от Зе!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:26 Ответить
Спасибочки вам, теперь знаем к кому обращаться.
Зачем переплачивать руководству больницы, если есть программист ?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:50 Ответить
Нелюдь!

Из за таких, как он, Украину могут лишить безвиза.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:30 Ответить
.. именно из за такого смешного документа с какими то печатками и могут закрыть въезд многим... Что сейчас уже и происходит. Эта бумажка просто вызывает смех и удивление в миграционных службах многих стран при пересечении границы. Международный сертификат имеет совсем другой вид. Получить его можно на портале https://diia.gov.ua/ https://diia.gov.ua/ Бумажки ..выданные врачами юридической силы не имеют.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:39 Ответить
 
 