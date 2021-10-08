Международные COVID-сертификаты за 2 тыс. грн подделывал программист одной из больниц на Волыни, - СБУ. ФОТО

Инженер-программист одной из районных больниц на Волыни организовал схему по фальсификации международных COVID-сертфикатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, злоумышленник использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа к электронной системе "eHealth". Бланки свидетельств он распечатывал в своем рабочем кабинете. "Клиентов" мужчина находил среди пациентов больницы или через интернет.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2000 гривен. Свидетельство без внесения данных в электронную систему - 1500 гривен.

За время существования "бизнеса" работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации жителей Волынской области.

Сейчас правоохранительные органы установили имена всех граждан, которые воспользовались противоправными услугами злоумышленника. Их данные будут удалены из системы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме.

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