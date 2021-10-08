Активисты пикетировали Верховный Суд: сегодня он будет рассматривать обращение в КС об отмене судебной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 октября, в Киеве активисты пикетировали Верховный Суд в поддержку проведения судебной реформы и против судейской мафии. В ходе акции активисты презентовали альтернативный нагрудный знак "Судья Украины".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Под зданием Верховного Суда в Киеве прошла акция протеста против судейской мафии и в поддержку судебной реформы. Организаторами акции выступили Автомайдан, Фонд DEJURE и Центр Противодействия Коррупции.

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Сегодня в в Верховном Суде состоится Пленум, на котором судьи планируют рассмотреть обращение Высшего совета правосудия.

"Результатом этого Пленума может стать обращение судей Верховного Суда в Конституционный Суд Украины с представлением о неконституционности судебной реформы. Это означает начало отмене судебной реформы. Дело в том, что судьи Конституционного Суда Украины не могут самостоятельно признать определенный закон неконституционным. Именно поэтому судейская мафия через Верховный Суд решил обратиться в Конституционный Суд Украины, чтобы те остановили судебную реформу, которая недавно началась.", - заявили организаторы акции.

Активисты в ходе акции презентовали альтернативный нагрудный знак "Судья Украины".

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"Фемида давно перестала быть символом украинской судебной власти. Вместо этого украинская судебная власть захвачена судебной мафией, чьи атрибуты - золотые Porsche, алкоголь, чрезвычайно дорогие имения и имущество сомнительного происхождения", - пояснили организаторы акции.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.