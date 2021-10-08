Активисты пикетировали Верховный Суд: сегодня он будет рассматривать обращение в КС об отмене судебной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 октября, в Киеве активисты пикетировали Верховный Суд в поддержку проведения судебной реформы и против судейской мафии. В ходе акции активисты презентовали альтернативный нагрудный знак "Судья Украины".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Под зданием Верховного Суда в Киеве прошла акция протеста против судейской мафии и в поддержку судебной реформы. Организаторами акции выступили Автомайдан, Фонд DEJURE и Центр Противодействия Коррупции.
Сегодня в в Верховном Суде состоится Пленум, на котором судьи планируют рассмотреть обращение Высшего совета правосудия.
"Результатом этого Пленума может стать обращение судей Верховного Суда в Конституционный Суд Украины с представлением о неконституционности судебной реформы. Это означает начало отмене судебной реформы. Дело в том, что судьи Конституционного Суда Украины не могут самостоятельно признать определенный закон неконституционным. Именно поэтому судейская мафия через Верховный Суд решил обратиться в Конституционный Суд Украины, чтобы те остановили судебную реформу, которая недавно началась.", - заявили организаторы акции.
Активисты в ходе акции презентовали альтернативный нагрудный знак "Судья Украины".
"Фемида давно перестала быть символом украинской судебной власти. Вместо этого украинская судебная власть захвачена судебной мафией, чьи атрибуты - золотые Porsche, алкоголь, чрезвычайно дорогие имения и имущество сомнительного происхождения", - пояснили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Брешуть же і захищають "суддівську мафію", а не проти них. Після того, як Порошенко достроково в 2015 році звільнив Віктора Шишкіна з посади Судді Конституційного Суду, а потім підписав антиконституційну суддівську реформу (закон про Судоустрій від 2.06.2016року і закон про Конституціний Суд від 13.07.2017) можна стверджувати, що в судах всіх рівнів залишилась виключно мерзотники. У нас з тих пір немає легітимної суддівської гілки влади, бо закони про суди прямо і безпосередньо порушують всі статті Конституції України перших двох її фундаментальних розділів і перетворюють Україну з "демократичної суверенної соціальної правової держави" (ст.1 Конституції) в тоталітарну, нерівноправну, мафіозно-феодальну. Державу, де громадяни нерівноправні (див. ст. 24 Конституції) і живуть по різним законам.
Шабунін і Ко намагаються навішати локшину на вуха, що Данішевська, мовляв, хоче "протизаконно" отримувати пенсію в 150тис.грн. на місяць і 850тис.грн. єдиноразової "допомоги" (згідно закону прол Судоустрій), тобто хоче "чхати на закон", а те, що для "звичайних" людей пенсія взагалі обмежена 15 тис.грн. згідно Закону по Персійне струхування і ніяких "допомог" з державної казни їм не положено.
Ось в чому наша біда - повне і абсолютне ігнорування Конституції (основних принципів побудови держави) "суддівською (і іншою державною) мафією", а не "незаконна" спроба отримання пенсій, "допомог" і зарплат понад 400тис.грн на місяць (40 зарплат середнього українця, до речі).
А звідси, як наслідок, і корупція. Якщо вони і так антиконституційні і нелегітимні, то який ще злочин їм треба вчинини, щоб нарід прокинувся і не сказав - ДОСИТЬ РОБИТИ З НАС РАБІВ!
PS. До речі, зарплата 9 (лише 9 на все США) суддів Верховного Суду США - $250...260тис. на рік брутто, що менше ніж в 5 разів більше зарплати середнього американця $58тис. брутто на рік (середня зарплата в США за повний робочий день). А найвища зарплата держслужбовця в США - президента країни Байдена - $400тис. брутто на рік з казни держави (7 середніх зарплат). Це і є держСлужба. Яка, як і будь-яка служба, є служіння державі і народу, і на якій багатим не станеш. А те що у на - то не служба. То жирування антиконституціної номенклатури на кістках держави.
І ось з такою феодальною суспільно-політичною системою, яка є погіршеною копією суспільно-політичної системи паРаши, ми намагаємось потрапити в ЄС чи НАТО? Чи то просто вистава для "лохторату"?
И произошло то, чего опасались.
Но всем пофиг.