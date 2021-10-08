Мэр г. Яремче Мироняк устроил ДТП: в нетрезвом состоянии выехал на встречку. ФОТОрепортаж (Обновлено)

Мэр города Яремче (Ивано-Франковская область) Андрей Мироняк 7 октября попал в ДТП. В результате аварии он госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр городского совета Яремче.

"Уважаемые жители громады! Сегодня мэр попал в ДТП. Спасибо всем за слова поддержки и волнение. Глава громады в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы. Детали - позже", - сказано в сообщении.

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В Горсовете пообещали сегодня в течение рабочего дня ответить на все вопросы журналистов. "Просим сейчас не беспокоить мэра и членов его семьи", - отметили в мэрии.

В то же время, в полиции Ивано-Франковской области сообщили, что 7 октября, около 20 часов, на дороге Н-09 сообщением Мукачево - Львов в Яремче произошло ДТП.

Как предварительно установили правоохранители, 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанской территориальной громады, двигаясь в сторону Микуличин, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надворнянщины.

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В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя.

Водитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner, отобраны кровь на проверку состояния опьянения.







По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения" Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.