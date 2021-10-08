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Мэр г. Яремче Мироняк устроил ДТП: в нетрезвом состоянии выехал на встречку. ФОТОрепортаж (Обновлено)

Мэр города Яремче (Ивано-Франковская область) Андрей Мироняк 7 октября попал в ДТП. В результате аварии он госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр городского совета Яремче.

"Уважаемые жители громады! Сегодня мэр попал в ДТП. Спасибо всем за слова поддержки и волнение. Глава громады в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы. Детали - позже", - сказано в сообщении.

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В Горсовете пообещали сегодня в течение рабочего дня ответить на все вопросы журналистов. "Просим сейчас не беспокоить мэра и членов его семьи", - отметили в мэрии.

В то же время, в полиции Ивано-Франковской области сообщили, что 7 октября, около 20 часов, на дороге Н-09 сообщением Мукачево - Львов в Яремче произошло ДТП.

Как предварительно установили правоохранители, 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанской территориальной громады, двигаясь в сторону Микуличин, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надворнянщины.

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В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя.

Водитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner, отобраны кровь на проверку состояния опьянения.

Мэр г. Яремче Мироняк устроил ДТП: в нетрезвом состоянии выехал на встречку 01
Мэр г. Яремче Мироняк устроил ДТП: в нетрезвом состоянии выехал на встречку 02
Мэр г. Яремче Мироняк устроил ДТП: в нетрезвом состоянии выехал на встречку 03

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения" Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

ДТП (7676) Яремче (13)


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Топ комментарии
+3
Який мэр. То у НьюЙорку мєр, а це голова сільради.
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08.10.2021 13:55
+1
Вірніше - сільський голова. А, по-друге Яремче не село.
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08.10.2021 20:27
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Не превышал, не нарушал.
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08.10.2021 11:44 Ответить
А мер до якої партії належить?
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08.10.2021 11:44 Ответить
Жулькин холоп.
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08.10.2021 11:45 Ответить
Тоді я спокійний
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08.10.2021 11:55 Ответить
бухой?
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08.10.2021 11:44 Ответить
За грати злодія!
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08.10.2021 12:42 Ответить
Який мэр. То у НьюЙорку мєр, а це голова сільради.
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08.10.2021 13:55 Ответить
Вірніше - сільський голова. А, по-друге Яремче не село.
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08.10.2021 20:27 Ответить
Стопудово вже дзвонить Трухіну питати кому і скільки заносити щоб відмазали.
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08.10.2021 20:59 Ответить
.... за рулем был не он......
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09.10.2021 11:17 Ответить
 
 