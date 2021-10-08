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Баннеры с призывом ввести санкции против Коломойского появляются в разных городах Украины. ФОТО

Баннеры с призывом ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского появляются в разных городах Украины.

Об этом нардеп восьмого созыва, бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Коломойского под санкции". СНБО Киев. Такие баннеры появляются в разных городах Украины. "Коломойского под санкции" - нужно это ежедневно "надевать на голову" Зеленскому, пока не дойдет!!!, - написал Лапин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и его схемы "отмывания" денег Коломойского - на первых полосах мировых СМИ, - Ирина Геращенко

Баннеры с призывом ввести санкции против Коломойского появляются в разных городах Украины 01
Баннеры с призывом ввести санкции против Коломойского появляются в разных городах Украины 02

баннер (47) Коломойский Игорь (1791) санкции (11310)


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Топ комментарии
+16
И все с рылом зекрысы -мило)
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08.10.2021 12:20
+14
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08.10.2021 12:32
+9
Скільки не приховуй, а ФБР свою справу зробить...
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08.10.2021 12:23
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И все с рылом зекрысы -мило)
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08.10.2021 12:20 Ответить
нет, это продолжают крутить шоу
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08.10.2021 12:24 Ответить
А тупые зеленоглистные троли продолжают тупо трольничать, и поливать дерьмом всех, кто против бубачки клавишного. Как там в очке у "величайшего" - сладенько)))?
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08.10.2021 12:30 Ответить
Ты сам, утырок, понял, что написал?)))))) Продолжай лизать гринпоцу- это твое, а думать- совсем не твое, тебе же совсем нечем это делать.
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08.10.2021 12:42 Ответить
Які санкції, цю суку під суд і бажано американський, щоб чесно впаяли років 50 на виправні роботи, щоб воно там і здохло, а то наші це не суди, а обслуга таких, як коломойша
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08.10.2021 12:30 Ответить
Скільки не приховуй, а ФБР свою справу зробить...
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08.10.2021 12:23 Ответить
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08.10.2021 12:32 Ответить
Шмарклю і всю ЗЄле-шоблу пропутінську у відставку вже час вивішувати банери перед ОПою.
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08.10.2021 12:26 Ответить
а фули с тех санкций??
ну ввел зенелох санкции против таможенников.ну и что
Те как "работали" так и работают
Только наверное больше денег Завхозу отлистывают
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08.10.2021 12:28 Ответить
Cанкції застосовуються до тих осіб до яких не можуть дотягнутись слідчі або карні органи. В інших випадках, це окозамилювання.
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08.10.2021 12:33 Ответить
Коломойського треба під арешт. Але ніззя, бо клоун з ним в парі обкрадає державу.
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08.10.2021 12:36 Ответить
коломой у зели наставник
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08.10.2021 12:55 Ответить
Судя по "гениальности" призыва, автор товарищ ахметов, в девичестве ринат кучма.
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08.10.2021 12:37 Ответить
Коломойского наградить, надо. Он столько организовал удобрений из путинских "зелёных человечков", что ахметов, боялся в кремль на доклад ехать.
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08.10.2021 12:39 Ответить
Нагороду Бєні??? Не треба. Він собі преміальні у Приваті взяв. Ще й з відсотками. Та й зараз отримує такі поблажки від держави, що малий і середній бізнеси помирають... Мабуть від зазрощів...
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08.10.2021 12:57 Ответить
Дурик с вилами больше
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08.10.2021 14:44 Ответить
какие санкции? денег ему ещё простить?
он вообще то должен сидеть, как саакашвили
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08.10.2021 13:01 Ответить
Націоналізувати у бєні все "тяжким трудом нажите" відправити в буцегарню і накласти арешт на його нерухомість у США, де він є головним власником нерухомості у Кливленді, та має у США кілька сталеплавильних заводів.
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08.10.2021 15:01 Ответить
Банеры должны быть о передаче Бени американскому правосудию.
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08.10.2021 13:10 Ответить
ахметка проплатил....или пинчук....
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08.10.2021 13:14 Ответить
Ви що в бункері сидите?
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08.10.2021 13:44 Ответить
Подляк, палишься
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08.10.2021 14:44 Ответить

Голову через дупу: що очікує на фігурантів скандалу із офшорами. Цікавинка!

https://www.youtube.com/watch?v=q9R6HnB-h5o

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08.10.2021 13:42 Ответить
А что? Правильные баннеры. Мне нравится. А вот Вове ...
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08.10.2021 15:42 Ответить
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08.10.2021 21:41 Ответить
Цю тварюку треба в СІЗО, разом з іншим жидом боголюбовим.
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09.10.2021 07:05 Ответить
Як же Шмаркля може запровадити санкції проти свого головного спонсора та співучасника шахрайських схем?
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09.10.2021 20:06 Ответить
 
 