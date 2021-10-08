Баннеры с призывом ввести санкции против Коломойского появляются в разных городах Украины. ФОТО
Баннеры с призывом ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского появляются в разных городах Украины.
Об этом нардеп восьмого созыва, бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Коломойского под санкции". СНБО Киев. Такие баннеры появляются в разных городах Украины. "Коломойского под санкции" - нужно это ежедневно "надевать на голову" Зеленскому, пока не дойдет!!!, - написал Лапин.
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ну ввел зенелох санкции против таможенников.ну и что
Те как "работали" так и работают
Только наверное больше денег Завхозу отлистывают
он вообще то должен сидеть, как саакашвили
Голову через дупу: що очікує на фігурантів скандалу із офшорами. Цікавинка!
https://www.youtube.com/watch?v=q9R6HnB-h5o