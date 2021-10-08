Баннеры с призывом ввести санкции против Коломойского появляются в разных городах Украины. ФОТО

Баннеры с призывом ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского появляются в разных городах Украины.

Об этом нардеп восьмого созыва, бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Коломойского под санкции". СНБО Киев. Такие баннеры появляются в разных городах Украины. "Коломойского под санкции" - нужно это ежедневно "надевать на голову" Зеленскому, пока не дойдет!!!, - написал Лапин.

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