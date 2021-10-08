В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Никольско-Слободской улице титушки избили активистов, которые протестуют против строительства на территории ландшафтного парка на берегу Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись избиения опубликовала активистка ГО "Никольская слободка" Елена Медведенко

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Напомним, что в 2019 году эта застройка признана незаконной, а жителям Никольской слободки пообещали на этом месте парк.

По словам активистов, это особо ценные земли историко-культурного значения. Это исторический ландшафт киевских холмов и долины Днепра. Все документы, которые бы их охраняли, были оформлены. Строительный участок был переведен в частную собственность незаконно, без разрешения Кабмина, ВР. Был приказ Минкульта о создании памятки. Департамент охраны культурного наследия КГГА постановил, что здесь запрещено новое строительство.

"Застройщик игнорирует все эти нормы, которые он должен выполнять. Во-вторых, рядом протекает Днепр, согласно нормам, они должны были отступить 100 метров, по факту же застройщик отступил порядка 60 метров. Там запрещено любое строительство, кроме гидротехнических сооружений. Мы делали запрос и департамент градостроительства Киева письменно уведомил местного депутата Алину Михайлову, что градостроительные условия и ограничения на этот участок не выдавались, в реестре нет таких градостроительных условий", - говорит Медведенко.