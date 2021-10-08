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В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Никольско-Слободской улице титушки избили активистов, которые протестуют против строительства на территории ландшафтного парка на берегу Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись избиения опубликовала активистка ГО "Никольская слободка" Елена Медведенко

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился "смелый" застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис. ФОТО

В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты. ВИДЕО


В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице 02
В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице 03
В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице 04
В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице 05

Смотрите также: Бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих против незаконного строительства на Никольской слободке. Оформлено ДТП с пострадавшими, - активистка. ВИДЕО

Напомним, что в 2019 году эта застройка признана незаконной, а жителям Никольской слободки пообещали на этом месте парк.

По словам активистов, это особо ценные земли историко-культурного значения. Это исторический ландшафт киевских холмов и долины Днепра. Все документы, которые бы их охраняли, были оформлены. Строительный участок был переведен в частную собственность незаконно, без разрешения Кабмина, ВР. Был приказ Минкульта о создании памятки. Департамент охраны культурного наследия КГГА постановил, что здесь запрещено новое строительство.

"Застройщик игнорирует все эти нормы, которые он должен выполнять. Во-вторых, рядом протекает Днепр, согласно нормам, они должны были отступить 100 метров, по факту же застройщик отступил порядка 60 метров. Там запрещено любое строительство, кроме гидротехнических сооружений. Мы делали запрос и департамент градостроительства Киева письменно уведомил местного депутата Алину Михайлову, что градостроительные условия и ограничения на этот участок не выдавались, в реестре нет таких градостроительных условий", - говорит Медведенко. 

Автор: 

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Топ комментарии
+29
А був би серед протестуючих Пан Кольт, ситуація була б іншою.
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08.10.2021 12:44
+19
Мусора прикормленные однако
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08.10.2021 12:53
+13
Как обычно - менты приехали под самый "шапочный разбор"!!!!! Они всегда на страже порядка, когда уже нахер и не надо наводить порядок, или он уже сам по себе "навелся"!!! Можно подумать что протестанты за ранее не знали что припрутся и будут пикетировать, а титушки нарисовалис с воздуха!!!
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08.10.2021 12:50
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Правила форума Совет форумчан
А був би серед протестуючих Пан Кольт, ситуація була б іншою.
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08.10.2021 12:44 Ответить
Пощастило, а могли і повбивати.
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08.10.2021 12:49 Ответить
Как обычно - менты приехали под самый "шапочный разбор"!!!!! Они всегда на страже порядка, когда уже нахер и не надо наводить порядок, или он уже сам по себе "навелся"!!! Можно подумать что протестанты за ранее не знали что припрутся и будут пикетировать, а титушки нарисовалис с воздуха!!!
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08.10.2021 12:50 Ответить
Мусора прикормленные однако
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08.10.2021 12:53 Ответить
Ну, строить там категорически нельзя.
Однако, называть эту свалку ландшафтным парком - явный перебор.
Почему-то у активистов есть желание поорать, а навести порядок и убрать - руки из задницы.
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08.10.2021 12:56 Ответить
Действительно, могли ещё за мусоров поработать, и тюрьму для титуханов построить.... Ты совсем плохой?
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08.10.2021 16:27 Ответить
І арештувати їх неможливо...бо тітушество не заборонене законом...цей термін вже починає приносити більш шкоди, а ніж користі.
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08.10.2021 12:58 Ответить
Кто же своих арестовывает?
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08.10.2021 13:03 Ответить
Побили и нельзя арестовать?
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08.10.2021 13:06 Ответить
Можна...просто треба кожного разу арештовувати того самого Тітушка.
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08.10.2021 13:22 Ответить
зекоманда пришла - рыговский порядок в Киеве навела. Шах и мат порохоботы
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08.10.2021 13:00 Ответить
Згадується 2013 рік. Хряк теж починав з тітушні. Ну-ну...
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08.10.2021 13:06 Ответить
Я знаю коли історія з тітушнею закінчиться. Коли хтось з калаша положить десяток, решта просто буде думати перед тим як за 500грн на протизаконні дії йти.
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08.10.2021 13:12 Ответить
Подумає та візьме 500 грн. Не потрібно недооцінювати жадібність та тупість цього бидла.
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08.10.2021 13:36 Ответить
всі "тітушки" в Києві і не тільки, знаходяться під дахом поліції. Всі оці незаконні забудовники, перед початком роботи, заходять, з солідним кейсом, до начальника місцевої поліції, а вже тільки потім починають, під його дахом, працювати. Звідси і мордобої з громадськими і місцевими активістами і відсутність і відповідно пасивність при цьому поліції.
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08.10.2021 13:39 Ответить
Вон отсюдова... Это точно Украина?
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08.10.2021 13:47 Ответить
Київ на 80 % кацапомовний ((( Вивчити мову розуму не вистачає , хоча вони її знали в дитинстві , бо більшасть з сел перебралися до столиці .
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08.10.2021 15:01 Ответить
в украине титушки в сша антифа, продажные мрази из того же болота которых надо уничтожать
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08.10.2021 13:57 Ответить
Зеля - катализатор апокалипсиса
спасибА зрителям квартасва за прездобола, оффшор-аса!
позорище на увесь світ.. так чи ні, 73%ві дебіли? чи ви єщьО нє в курсє?, на Г+Г не пояснили, чи це Порох в усьому винний чи "соросята на вишках 5G?.. ідіоти, блін
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08.10.2021 13:57 Ответить
не здивуюсь , коли мусорня навіть помагати тітушні буде . Це ж зЄ дєржава. Сукенки зелені
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08.10.2021 15:16 Ответить
А що підалік каже з цього приводу? Він же так парки любить, а тут саме паркова зона. Щось дуже схоже на підставу від вадіка столара, який дуже хоче і Зє! удружити, знявши підаліка, і своє на нових майданчиках для забудови заробити.
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08.10.2021 16:52 Ответить
титушки - худшие из всех ******. за копейки и мать родную бить будут. тупые организмы без чести и родины.
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09.10.2021 00:47 Ответить
уточняйте правильно - полицейские титушки.... чего скромничать?
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09.10.2021 11:27 Ответить
Жлоботня титушная понаехавшая в Киев
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09.10.2021 22:04 Ответить
 
 